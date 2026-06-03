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OLX पर कार बेचने के बहाने लूट, 9 साल बाद पांच आरोपियों को सजा

Alwar News: अलवर जिले में OLX पर कार बेचने का झांसा देकर लूटपाट करने के चर्चित मामले में करीब 9 साल बाद अदालत ने मामले में पांच आरोपियों को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

Edited byAman SinghReported byJugal Kishore
Published: Jun 03, 2026, 07:25 PM|Updated: Jun 03, 2026, 07:26 PM
OLX पर कार बेचने के बहाने लूट, 9 साल बाद पांच आरोपियों को सजा
Image Credit: Alwar OLX Fraud

Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले में OLX पर कार बेचने का झांसा देकर लूटपाट करने के चर्चित मामले में करीब 9 साल बाद अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. एडीजे कोर्ट संख्या-3 की न्यायाधीश ज्योति के. सोनी ने मामले में पांच आरोपियों को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही सभी आरोपियों पर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.

जुर्माना अदा नहीं करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा. सरकारी अधिवक्ता अजीत यादव ने बताया कि वर्ष 2017 में आरोपियों ने OLX पर एक स्विफ्ट डिजायर कार बेचने का विज्ञापन डाला था. इस विज्ञापन को देखकर बाड़मेर जिले के गुढ़ा मालानी निवासी शांतिलाल ने संपर्क किया. आरोपियों ने खुद को एक कंपनी में इंजीनियर बताते हुए अलवर के मालाखेड़ा क्षेत्र में बुलाया.

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13 अगस्त 2017 को शांतिलाल अपने साथी देवीलाल के साथ मालाखेड़ा पहुंचे. वहां एक बाइक सवार उन्हें लेने आया और कार दिखाने के बहाने केरवाड़ा के जंगलों में ले गया, जहां पहले से तीन अन्य आरोपी मौजूद थे. आरोपियों ने देसी कट्टा और चाकू की नोक पर दोनों को बंधक बना लिया.


इस दौरान शांतिलाल से 2 लाख रुपए नकद, चेक, सोने की चेन, घड़ी, दो मोबाइल और पर्स से 21 हजार रुपए लूट लिए गए.

वहीं देवीलाल से मोबाइल, पर्स और 27 हजार रुपए छीन लिए. वारदात के बाद दोनों को बाजरे के खेत में फेंककर आरोपी फरार हो गए. पीड़ित किसी तरह मुख्य सड़क तक पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से मालाखेड़ा थाने में मामला दर्ज कराया.

पुलिस ने जांच के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार कर लूटा गया सामान बरामद किया और अदालत में चार्जशीट पेश की. सुनवाई के दौरान अदालत ने 18 गवाहों और 45 दस्तावेजी साक्ष्यों का परीक्षण किया. साक्ष्यों के आधार पर आरोपी जैकम (तैलियाबास, लक्ष्मणगढ़), सारूप और कल्लू खां (मुंडियाखेड़ा), शाहिद (दोसरत, उत्तर प्रदेश) तथा फकरू खां (रतवाका) को दोषी करार दिया गया.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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