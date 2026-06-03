Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले में OLX पर कार बेचने का झांसा देकर लूटपाट करने के चर्चित मामले में करीब 9 साल बाद अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. एडीजे कोर्ट संख्या-3 की न्यायाधीश ज्योति के. सोनी ने मामले में पांच आरोपियों को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही सभी आरोपियों पर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.

जुर्माना अदा नहीं करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा. सरकारी अधिवक्ता अजीत यादव ने बताया कि वर्ष 2017 में आरोपियों ने OLX पर एक स्विफ्ट डिजायर कार बेचने का विज्ञापन डाला था. इस विज्ञापन को देखकर बाड़मेर जिले के गुढ़ा मालानी निवासी शांतिलाल ने संपर्क किया. आरोपियों ने खुद को एक कंपनी में इंजीनियर बताते हुए अलवर के मालाखेड़ा क्षेत्र में बुलाया.

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13 अगस्त 2017 को शांतिलाल अपने साथी देवीलाल के साथ मालाखेड़ा पहुंचे. वहां एक बाइक सवार उन्हें लेने आया और कार दिखाने के बहाने केरवाड़ा के जंगलों में ले गया, जहां पहले से तीन अन्य आरोपी मौजूद थे. आरोपियों ने देसी कट्टा और चाकू की नोक पर दोनों को बंधक बना लिया.



इस दौरान शांतिलाल से 2 लाख रुपए नकद, चेक, सोने की चेन, घड़ी, दो मोबाइल और पर्स से 21 हजार रुपए लूट लिए गए.

वहीं देवीलाल से मोबाइल, पर्स और 27 हजार रुपए छीन लिए. वारदात के बाद दोनों को बाजरे के खेत में फेंककर आरोपी फरार हो गए. पीड़ित किसी तरह मुख्य सड़क तक पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से मालाखेड़ा थाने में मामला दर्ज कराया.

पुलिस ने जांच के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार कर लूटा गया सामान बरामद किया और अदालत में चार्जशीट पेश की. सुनवाई के दौरान अदालत ने 18 गवाहों और 45 दस्तावेजी साक्ष्यों का परीक्षण किया. साक्ष्यों के आधार पर आरोपी जैकम (तैलियाबास, लक्ष्मणगढ़), सारूप और कल्लू खां (मुंडियाखेड़ा), शाहिद (दोसरत, उत्तर प्रदेश) तथा फकरू खां (रतवाका) को दोषी करार दिया गया.

