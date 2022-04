नफरतें मिटाएं मोहब्बतें फैलाएं, खैरथल कस्बे में रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन

खैरथल कस्बे में रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया. रोजा रखने वाले को खाने-पीने का इंतजार किया एवं उनके रोजा इफ्तार के बाद पढ़ी जाने वाली नमाज का इंतजाम किया. जिसमें रोजेदारों द्वारा देश में अमन चैन की दुआएं मांगी गई. सभी को मिलकर मोहब्बत के साथ रहने के लिए प्रेरित किया है.