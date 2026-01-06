Zee Rajasthan
कोहरे में ट्रेन की चपेट में आने से कटा हाथ का पंजा, अलवर में दिल दहला देना वाला हादसा, आरपीएफ जवान खींचकर बचाई जान

Rajasthan News: अलवर जिले के खेरली रेलवे स्टेशन पर सोमवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ. कजौड़ी मोहल्ला निवासी दुर्गा प्रसाद सैनी घने कोहरे में धीमी चल रही एक्सप्रेस ट्रेन के दौरान प्लेटफार्म से नीचे उतर गए और ट्रेन व प्लेटफार्म के बीच फंस गए. इससे उनका एक हाथ का पंजा कट गया और हाथ गंभीर रूप से घायल हो गया.

Published: Jan 06, 2026, 10:37 AM IST | Updated: Jan 06, 2026, 10:37 AM IST

Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले के खेरली रेलवे स्टेशन पर सोमवार को एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ. एक युवक चलती ट्रेन और प्लेटफार्म के बीच फंस गया, जिससे उसका हाथ बुरी तरह घायल हो गया. मौके पर तैनात आरपीएफ के हेड कांस्टेबल नरेंद्र कुमार ने सूझबूझ और साहस दिखाते हुए युवक की जान बचा ली. हालांकि, दुर्घटना में युवक का एक हाथ का पंजा कट गया.

हादसे का विवरण

जानकारी के अनुसार, कस्बे के कजौड़ी मोहल्ला निवासी दुर्गा प्रसाद सैनी सोमवार को खेरली रेलवे स्टेशन पर थे. घने कोहरे के कारण एक्सप्रेस ट्रेन धीमी रफ्तार से गुजर रही थी. इसी दौरान दुर्गा प्रसाद प्लेटफार्म से नीचे उतर गए और ट्रेन की चपेट में आ गए. ट्रेन और प्लेटफार्म के बीच फंसने से उनका हाथ गंभीर रूप से कुचल गया. पंजा पूरी तरह कट गया, जिससे खून बहने लगा और स्थिति बेहद गंभीर हो गई.

आरपीएफ जवान की बहादुरी

मौके पर मौजूद आरपीएफ हेड कांस्टेबल नरेंद्र कुमार ने तुरंत कार्रवाई की. उन्होंने बिना समय गंवाए प्लेटफार्म से नीचे उतरकर ट्रेन के नीचे फंसे युवक को बाहर खींच लिया. उनकी इस सूझबूझ और साहसिक कदम से दुर्गा प्रसाद की जान बच गई. अगर थोड़ी भी देरी होती, तो हादसा जानलेवा साबित हो सकता था. आरपीएफ स्टाफ ने तुरंत युवक को उठाया और उप जिला अस्पताल पहुंचाया.

इलाज और रैफर

उप जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने युवक की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें जयपुर के बड़े अस्पताल में रैफर कर दिया. परिजनों ने बताया कि दुर्गा प्रसाद की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और वे उन्हें इलाज के लिए जयपुर ले जा रहे थे. इसी दौरान यह दर्दनाक हादसा हो गया.

रेलवे सुरक्षा पर सवाल

यह हादसा रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था और यात्रियों की सावधानी पर फिर से सवाल उठाता है. कोहरे के मौसम में ट्रेनें धीमी चलती हैं, लेकिन प्लेटफार्म पर सतर्कता जरूरी है. आरपीएफ जवान नरेंद्र कुमार की बहादुरी सराहनीय है, जिन्होंने एक जान बचा ली. रेलवे प्रशासन को ऐसे जवानों को सम्मानित करने की मांग उठ रही है. फिलहाल दुर्गा प्रसाद का जयपुर में इलाज चल रहा है और परिजन उनकी जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं.

