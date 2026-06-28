/अलवर में जुटे 11 राज्यों के वन अधिकारी, सरिस्का की सफलता से सीखेंगे बाघ संरक्षण के गुर

Alwar News: 28 जून 2008 को दुनिया में पहली बार सफल बाघ पुनर्वास (टाइगर रिलोकेशन) का इतिहास रचा गया था. इस उपलब्धि के 18 वर्ष पूरे होने के अवसर पर रविवार को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) की ओर से अलवर शहर के एक होटल में बाघ पुनर्वास विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई. कार्यशाला में देश के 11 बाघ आबादी वाले राज्यों के मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक तथा 20 टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्कों के फील्ड डायरेक्टर शामिल हुए.

केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया उद्घाटन

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कार्यशाला का उद्घाटन केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव तथा राजस्थान के वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने किया. कार्यक्रम सुबह 8.30 बजे शुरू हुआ और शाम 5.30 बजे तक विभिन्न तकनीकी सत्रों के साथ जारी रहा. इस दौरान वन विभाग के अधिकारियों ने सभी अतिथियों का स्वागत किया और बाघ संरक्षण से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई.

बाघ संरक्षण और आवास प्रबंधन पर हुई चर्चा

कार्यशाला में विभिन्न राज्यों के अधिकारियों ने अपने अपने क्षेत्रों में बाघ संरक्षण की वर्तमान स्थिति, सामने आने वाली चुनौतियों और वन्यजीव आवास प्रबंधन के अनुभव साझा किए. वहीं मध्यप्रदेश के वन अधिकारियों ने चीता पुनर्वास कार्यक्रम और उसके अनुभवों की भी जानकारी दी.

सरिस्का टाइगर रिजर्व पर दिखाई जाएगी विशेष डॉक्यूमेंट्री

कार्यक्रम के दौरान सरिस्का में बाघ पुनर्स्थापन अभियान पर आधारित एक विशेष डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी प्रदर्शित की जानी है. इस फिल्म का निर्माण प्रसिद्ध वन्यजीव फिल्म निर्माता नल्ला मुथु ने किया है. नल्ला मुथु इससे पहले रणथंभौर और सरिस्का के बाघों पर कई चर्चित डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का निर्माण कर चुके हैं.

सरिस्का की सफलता पूरे विश्व के लिए उदाहरण

केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघ पुनर्स्थापन के 18 वर्ष पूरे होने पर देशवासियों और पर्यावरण प्रेमियों को बधाई दी. उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा था जब सरिस्का से बाघ पूरी तरह समाप्त हो गए थे, लेकिन आज यहां 56 बाघों की मौजूदगी संरक्षण प्रयासों की बड़ी सफलता का प्रमाण है.

उन्होंने कहा कि यह केवल बाघों की वापसी नहीं, बल्कि प्रकृति के पुनर्जागरण, वैज्ञानिक संरक्षण और सामूहिक संकल्प की प्रेरक कहानी है. सरिस्का का बाघ पुनर्स्थापन कार्यक्रम वन्यजीव संरक्षण और प्रजाति पुनर्स्थापन के क्षेत्र में भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक ऐतिहासिक और अनुकरणीय उपलब्धि बन चुका है.

वनकर्मियों और स्थानीय समुदायों की सराहना

भूपेंद्र यादव ने इस सफलता का श्रेय वन विभाग के अधिकारियों, वनकर्मियों, वैज्ञानिकों, वन्यजीव विशेषज्ञों और स्थानीय समुदायों को दिया. उन्होंने कहा कि सभी के समर्पण, अथक परिश्रम और निरंतर प्रयासों से यह कठिन लक्ष्य संभव हो सका.

उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने वन्यजीव संरक्षण को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा है. वर्तमान में दुनिया के लगभग 75 प्रतिशत जंगली बाघ भारत में सुरक्षित हैं, जो देश की प्रभावी संरक्षण नीति और जनभागीदारी का प्रमाण है.

राजस्थान की उपलब्धियां भी रखीं सामने

वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने सरिस्का सहित राजस्थान के अन्य वन क्षेत्रों की उपलब्धियों और चुनौतियों पर विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने बताया कि कभी बाघ विहीन हो चुके सरिस्का में आज बाघों की संख्या बढ़कर 56 हो चुकी है. कार्यशाला के समापन के बाद सभी अतिथियों को सरिस्का टाइगर रिजर्व का फील्ड विजिट भी कराया जाएगा.