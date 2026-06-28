Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Alwar
  • /अलवर में जुटे 11 राज्यों के वन अधिकारी, सरिस्का की सफलता से सीखेंगे बाघ संरक्षण के गुर

अलवर में जुटे 11 राज्यों के वन अधिकारी, सरिस्का की सफलता से सीखेंगे बाघ संरक्षण के गुर

Alwar News: अलवर में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघ पुनर्स्थापन के 18 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया गया. केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसे विश्व स्तर पर वन्यजीव संरक्षण की ऐतिहासिक उपलब्धि बताया. आज सरिस्का में 56 बाघ मौजूद हैं.
 

Edited bySandhya YadavReported byJugal Kishore
Published: Jun 28, 2026, 10:19 AM|Updated: Jun 28, 2026, 10:19 AM
अलवर में जुटे 11 राज्यों के वन अधिकारी, सरिस्का की सफलता से सीखेंगे बाघ संरक्षण के गुर
Image Credit: Alwar NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Alwar News: 28 जून 2008 को दुनिया में पहली बार सफल बाघ पुनर्वास (टाइगर रिलोकेशन) का इतिहास रचा गया था. इस उपलब्धि के 18 वर्ष पूरे होने के अवसर पर रविवार को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) की ओर से अलवर शहर के एक होटल में बाघ पुनर्वास विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई. कार्यशाला में देश के 11 बाघ आबादी वाले राज्यों के मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक तथा 20 टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्कों के फील्ड डायरेक्टर शामिल हुए.

केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया उद्घाटन

Add Zee News as a Preferred Source

कार्यशाला का उद्घाटन केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव तथा राजस्थान के वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने किया. कार्यक्रम सुबह 8.30 बजे शुरू हुआ और शाम 5.30 बजे तक विभिन्न तकनीकी सत्रों के साथ जारी रहा. इस दौरान वन विभाग के अधिकारियों ने सभी अतिथियों का स्वागत किया और बाघ संरक्षण से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई.

बाघ संरक्षण और आवास प्रबंधन पर हुई चर्चा

कार्यशाला में विभिन्न राज्यों के अधिकारियों ने अपने अपने क्षेत्रों में बाघ संरक्षण की वर्तमान स्थिति, सामने आने वाली चुनौतियों और वन्यजीव आवास प्रबंधन के अनुभव साझा किए. वहीं मध्यप्रदेश के वन अधिकारियों ने चीता पुनर्वास कार्यक्रम और उसके अनुभवों की भी जानकारी दी.

सरिस्का टाइगर रिजर्व पर दिखाई जाएगी विशेष डॉक्यूमेंट्री

कार्यक्रम के दौरान सरिस्का में बाघ पुनर्स्थापन अभियान पर आधारित एक विशेष डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी प्रदर्शित की जानी है. इस फिल्म का निर्माण प्रसिद्ध वन्यजीव फिल्म निर्माता नल्ला मुथु ने किया है. नल्ला मुथु इससे पहले रणथंभौर और सरिस्का के बाघों पर कई चर्चित डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का निर्माण कर चुके हैं.

सरिस्का की सफलता पूरे विश्व के लिए उदाहरण

केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघ पुनर्स्थापन के 18 वर्ष पूरे होने पर देशवासियों और पर्यावरण प्रेमियों को बधाई दी. उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा था जब सरिस्का से बाघ पूरी तरह समाप्त हो गए थे, लेकिन आज यहां 56 बाघों की मौजूदगी संरक्षण प्रयासों की बड़ी सफलता का प्रमाण है.

उन्होंने कहा कि यह केवल बाघों की वापसी नहीं, बल्कि प्रकृति के पुनर्जागरण, वैज्ञानिक संरक्षण और सामूहिक संकल्प की प्रेरक कहानी है. सरिस्का का बाघ पुनर्स्थापन कार्यक्रम वन्यजीव संरक्षण और प्रजाति पुनर्स्थापन के क्षेत्र में भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक ऐतिहासिक और अनुकरणीय उपलब्धि बन चुका है.

वनकर्मियों और स्थानीय समुदायों की सराहना

भूपेंद्र यादव ने इस सफलता का श्रेय वन विभाग के अधिकारियों, वनकर्मियों, वैज्ञानिकों, वन्यजीव विशेषज्ञों और स्थानीय समुदायों को दिया. उन्होंने कहा कि सभी के समर्पण, अथक परिश्रम और निरंतर प्रयासों से यह कठिन लक्ष्य संभव हो सका.

उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने वन्यजीव संरक्षण को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा है. वर्तमान में दुनिया के लगभग 75 प्रतिशत जंगली बाघ भारत में सुरक्षित हैं, जो देश की प्रभावी संरक्षण नीति और जनभागीदारी का प्रमाण है.

राजस्थान की उपलब्धियां भी रखीं सामने

वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने सरिस्का सहित राजस्थान के अन्य वन क्षेत्रों की उपलब्धियों और चुनौतियों पर विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने बताया कि कभी बाघ विहीन हो चुके सरिस्का में आज बाघों की संख्या बढ़कर 56 हो चुकी है. कार्यशाला के समापन के बाद सभी अतिथियों को सरिस्का टाइगर रिजर्व का फील्ड विजिट भी कराया जाएगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Alwar Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:अलवर में 5 साल की मासूम का रेप करने वाला मुख्य आरोपी अरेस्ट, 25 हजार का था ईनामी

ट्रेंडिंग न्यूज़

केमिकल से भरे टैंकर में लगी भीषण आग, नजारा देख कांप जाएगी रूह! देखें Video

सरदारशहर के मीतासर गांव में 4 दिन से ब्लैकआउट! ग्रामीणों ने 12 घंटे का दिया अल्टीमेटम

सोना-चांदी के दामों में गिरावट, खरीदने वालों की लगी भीड़! जानें ताजा रेट

झालावाड़ में खूनी प्लॉट, जमीन के टुकड़े के लिए अपनों ने ही बहाया खून, भतीजे ने सीने में घोंपा चाकू!

अस्पताल के गेट पर गिरी गर्भवती, नहीं मिला स्ट्रेचर... झुंझुनूं के BDK अस्पताल की शर्मनाक तस्वीर

झुंझुनूं में AI ब्लैकमेलिंग का खौफनाक खेल! परिवार की महिलाओं की तस्वीरों से अश्लील फोटो बनाकर दी धमकी

जयपुर मेट्रो में गूंजे राजस्थान के सुर, कमायचा की मधुर तान पर मंत्रमुग्ध हुए यात्री, देखें वीडियो

EWS आरक्षण की भूमि-भवन पात्रता शर्तें हटाने की मांग तेज, झुंझुनूं में होगी जनसभा

राजस्थान में बारिश का दौर जारी, इन जिलों में ऑरेंज-येलो अलर्ट

राजस्थान में बारिश को लेकर महा अलर्ट! भयंकर आंधी-तूफान के साथ ताबड़तोड़ बौछारों से भीगेंगे ये 15 जिले, पढ़ें वेदर अपडेट

मातम में बदल गई शादी की खुशियां, करंट से बुझ गया घर का इकलौता चिराग, दर्दनाक मौत

राजस्थान में 600 डॉक्टर बिना अनुमति ड्यूटी से गायब, झुंझुनूं के भी 23 चिकित्सक सूची में शामिल

Pratapgarh: 15 साल की किशोरी पहुंची SP ऑफिस,बोली- 'मुझे बचा लीजिए, पापा दूसरी जगह शादी कराना चाहते हैं'

जयपुर में दिल दहला देने वाली घटना, बेटे ने बुजुर्ग पिता पर पोते के सामने बरसाए थप्पड़ और लात

डूंगरपुर में नवविवाहिता की संदिग्ध मौत, पिता ने दहेज प्रताड़ना और हत्या का लगाया आरोप

Sri Ganganagar: हेरोइन तस्करी मामले में आरोपी की पत्नी भी गिरफ्तार, 4 साल से चला रहा था पाकिस्तान कनेक्शन

बहरोड़ में दर्दनाक सड़क हादसा, हाईवे पार कर रहे बुजुर्ग और बाइक सवार की मौत

आसमान से जमीन पर आकर गिरे सोना-चांदी के दाम, सराफा बाजार में हड़कंप! जानें रेट

राजस्थान में तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट, जानें 27 जून को कैसा रहेगा मौसम

दौसा में पलटी मिट्टी से भरी भारी-भरकम ट्रैक्टर-ट्रॉली, चार लोग दबे एक की दर्दनाक मौत

केतन अग्रवाल मर्डर केस पहुंचा जोधपुर, गांव वाले बोले- 'लड़का सीधा है ऐसा नहीं कर सकता'

राजस्थान में सोने-चांदी के दाम में रिकॉर्डतोड़ बढ़ोतरी, जानें 28 जून को किस रेट मिलेगा गोल्ड-सिल्वर

झुंझुनूं में दिल दहला देने वाली वारदात! बेटे ने पहले पीटा, फिर ट्रैक्टर से कुचलकर पिता की हत्या

पेट्रोल-डीजल पर गहलोत का तीखा हमला, बोले- सरकार खुलकर बताए अपनी मजबूरी

6 बच्चों की मां के साथ भागने की कोशिश, प्रेमी को ससुराल वालों ने पीट-पीटकर मार डाला

भरतपुर में बेटे पर काला जादू करने के शक में तांत्रिक की हत्या, जीजा-साला समेत 3 आरोपी गिरफ्तार

सोना-चांदी के दामों में भारी गिरावट, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

सोना-चांदी के दामों में फिर से उछाल, बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट

कोटपूतली में कांग्रेस का शिक्षा व्यवस्था पर हमला, नेता बोले- पेपर लीक से 21 लाख छात्रों का भविष्य प्रभावित

Pratapgarh Crime News : जमीनी विवाद में सौतेले भाइयों के बीच खूनी संघर्ष, तलवार-तीर और लाठियां चलीं, सात घायल

राजस्थान में मौसम ने बदला रुख, 34 जिलों में आंधी-बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी

जयपुर में 10 साल के अजमत की मौत बनी रहस्य, CCTV में अकेले गली में जाता दिया दिखाई

नीट पेपर लीक पर कोटा में गरजे सचिन पायलट, केंद्र सरकार पर साधा निशाना

XPO घोटाले के पीड़ितों का फूटा गुस्सा, झुंझुनूं कलेक्ट्रेट पर धरना, बोले वापस दिलाओ हमारी मेहनत की कमाई

झुंझुनूं में छत से घर में घुसा युवक, महिला को बेहोश कर सोने के चेन और नगदी लेकर फरार

TAGS:
Alwar news

About the Author

Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और राजस्थान डेस्क की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
अलवर में जुटे 11 राज्यों के वन अधिकारी, सरिस्का की सफलता से सीखेंगे बाघ संरक्षण के गुर
Alwar news
2
Rajasthan Crime
3
Jhunjhunu News
4
Rajasthan Crime
5
Rajasthan Crime