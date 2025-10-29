Sariska Tiger Reserve News : अभयारण्य क्षेत्र के कुल 29 गांवों में से पहले चरण में 11 गांवों को विस्थापित करने की योजना वर्ष 2008 से 2011 के बीच बनाई गई थी. इनमें से उमरी पानी ढाल, रोटक्याला, भगानी और डाबली गांव पूरी तरह विस्थापित हो चुके हैं, जबकि हरिपुरा, क्रॉसका, काकवाड़ी, सुकोला और देवरी जैसे गांवों का पुनर्वास अब भी अधर में लटका है.

अब वन विभाग ने सुकोला गांव के विस्थापन को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। फील्ड डायरेक्टर संग्राम सिंह कटियार के अनुसार, सुकोला का सर्वे पूरा हो चुका है और ग्रामीणों को तिजारा क्षेत्र के मलियार जट गांव में बसाया जाएगा, जहां अभी कुछ भूमि उपलब्ध है. उन्होंने बताया कि यदि भूमि बची तो क्रॉसका गांव के कुछ परिवारों को भी वहीं शिफ्ट किया जा सकता है. हालांकि अभी परिवारों को अभी शिफ्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि जितनी जमीन चाहिए फिलहाल उपलब्ध नहीं है.

हालांकि, मुआवजे की नीति को लेकर ग्रामीणों में असहमति बनी हुई है वह विस्थापन को भी तैयार है, लेकिन फिलहाल प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है. दरअसल पहले चरण में विस्थापित परिवारों को प्रति यूनिट छह बीघा जमीन और करीब चार लाख रुपये नगद मुआवजे के रूप में दिया गया था, जिसमें 21 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति को एक यूनिट माना गया था. लेकिन अब सरकार ने केवल ₹15 लाख नगद मुआवजा देने का प्रस्ताव रखा है, जिसमें जमीन देने का प्रावधान नहीं है. इसी वजह से ग्रामीण नई विस्थापन प्रक्रिया में भाग लेने से हिचक रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

ग्रामीणों का कहना है कि सरकार को पहले की तरह जमीन और नकद दोनों देने चाहिए. केवल नगद मुआवजा हमें स्वीकार नहीं है. पहले चरण में जो नीति अपनाई गई थी, वही लागू की जानी चाहिए” इसी मुआवजे पर वर्ष 2022 में रोक लग जाने के बाद से विस्थापन कार्य पूरी तरह थम गया है. फील्ड डायरेक्टर कटियार ने बताया “सुकोला का सर्वे पूरा हो चुका है. मलियार जट में कुछ जमीन बची हुई है, इसलिए पहले सुकोला को वहां बसाया जाएग.इसके बाद अगर भूमि उपलब्ध रही तो क्रॉसका गांव के कुछ परिवारों को भी वहां शिफ्ट किया जाएगा. पूरे गांवों के विस्थापन के लिए करीब 10 से 15 हजार हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है, जो एक साथ मिल पाना कठिन है. जैसे-जैसे भूमि उपलब्ध होगी, वैसे-वैसे पुनर्वास आगे बढ़ेगा.

उन्होंने यह भी बताया कि कुछ स्थानों पर जातिगत और भौगोलिक कारणों से विवाद भी सामने आए हैं. उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा - नाथूसर गांव के कुछ राजपूत परिवार बानसूर इलाके में बसना चाहते हैं, लेकिन वहां भूमि उपलब्ध नहीं होने से उनका विस्थापन फिलहाल रुका हुआ है.

आपको बता दे सरिस्का बाघ अभयारण्य राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है, जिसकी स्थापना 1955 में वन्यजीव अभयारण्य के रूप में की गई थी और 1978 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया.यहां बाघ संरक्षण के साथ-साथ मानव बस्तियों का विस्थापन भी वर्षों से एक बड़ी चुनौती बना हुआ है. कोर एरिया में बसे गांवों के कारण बाघों की मूवमेंट और प्रजनन पर असर पड़ता है, इसलिए वन विभाग इन्हें धीरे-धीरे सुरक्षित क्षेत्र से बाहर बसाने की प्रक्रिया चला रहा है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Alwar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-