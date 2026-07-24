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स्कूल से लापता 3 छात्र 24 घंटे में मिले, अलवर से जयपुर घूमने गए थे

Alwar News : अलवर में स्कूल 3 छात्र लापता हो गये थे. बच्चों की तलाश के लिए पुलिस ने चार टीमें गठित कीं और एएसआई ओमप्रकाश के नेतृत्व में करीब 145 सीसीटीवी फुटेज खंगाले. 

Edited byZee Rajasthan Web Team
Published: Jul 24, 2026, 10:26 AM|Updated: Jul 24, 2026, 10:26 AM
स्कूल से लापता 3 छात्र 24 घंटे में मिले, अलवर से जयपुर घूमने गए थे
Image Credit: अलवर स्कूल से लापता 3 छात्र मिले

Alwar News : अलवर शहर के एनईबी थाना क्षेत्र स्थित हरदेव दास राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से 22 जुलाई को लंच ब्रेक के दौरान लापता हुए. तीनों छात्रों को पुलिस ने करीब 24 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद गुरुवार शाम सकुशल बरामद कर लिया. बच्चों के मिलने पर परिजनों और पुलिस ने राहत की सांस ली.

7वीं के छात्र है तीनें, दो हैं सगे भाई

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थाना प्रभारी सीमा सिनसिनवार ने बताया कि कक्षा 7 के 13 वर्षीय तीन छात्र—जिनमें दो सगे भाई और उनका एक दोस्त शामिल है.बिना बताए स्कूल से निकल गए थे. तीनों पहले अलवर रेलवे स्टेशन पहुंचे और वहां से ट्रेन पकड़कर जयपुर चले गए. प्रारंभिक जांच में सामने आया कि बच्चों ने पहले से घर से भागने की योजना बनाई थी. जयपुर पहुंचकर, उन्होंने कपड़े और जूते खरीदे और रात वहीं बिताई. अगले दिन वे वापस ट्रेन से अलवर लौट आए, जहां घंटाघर क्षेत्र से पुलिस ने उन्हें सुरक्षित दस्तयाब कर लिया.

145 सीसीटीवी फुटेज तलाशे गये

बच्चों की तलाश के लिए पुलिस ने चार टीमें गठित कीं और एएसआई ओमप्रकाश के नेतृत्व में करीब 145 सीसीटीवी फुटेज खंगाले. साइबर सेल की मदद से बच्चों की लोकेशन जयपुर के मोती डूंगरी क्षेत्र में ट्रेस हुई, जिसके आधार पर कार्रवाई तेज की गई.

फिलहाल बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा रहा है और उन्हें बाल कल्याण समिति (CWC) के समक्ष पेश किया जाएगा. वहीं, परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि समय पर सूचना नहीं दी गई और बच्चों की तलाश में भी सहयोग नहीं किया गया. पुलिस की त्वरित कार्रवाई और तकनीकी सहायता से एक बड़ा हादसा टल गया.

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