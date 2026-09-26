/अलवर में थाने के गेट पर सेकुन खान हत्याकांड का नया वीडियो, गिटार बजाते दिखा आरोपी

Alwar News: राजस्थान के अलवर के बड़ौदामेव पुलिस थाने के गेट पर सेकुन खान की हत्या के मामले में एक नया वीडियो सामने आया है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में हत्या का आरोपी हर्ष मूर्तिकार थाने के गेट के पास एक वाहन के पीछे बैठकर गिटार बजाता हुआ नजर आ रहा है.

दावा किया जा रहा है कि वीडियो हत्या की वारदात से कुछ देर पहले का है. हालांकि, पुलिस अभी वीडियो की सत्यता, समय और घटनास्थल से इसके संबंध की पुष्टि करने में जुटी है. जानकारी के अनुसार, बड़ाबास बुटोली निवासी सेकुन खान किसी काम से अपने परिचित के साथ बड़ौदामेव आया था.

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थाने के सामने हत्या का वीडियो आया सामने

दोनों कुछ देर के लिए पुलिस थाने के सामने रुके, जिसके बाद उसका परिचित वहां से चला गया. इसी दौरान आरोप है कि बड़ौदामेव निवासी हर्ष मूर्तिकार ने सेकुन को नीचे गिरा दिया और उसके सिर पर पत्थर से वार कर दिया. जिससे गंभीर चोट लगने के कारण सेकुन की मौत हो गई.

घटना के दौरान मौके पर कई लोग मौजूद

वारदात के दौरान मौके पर कुछ लोग मौजूद थे, लेकिन उसे बचाने के लिए किसी के भी आगे नहीं आने की बात सामने आई है. घटना के बाद इलाके में आक्रोश का माहौल बन गया. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर आरोपी को हिरासत में लिया है.

इसी बीच सामने आया कथित वीडियो अब पूरे घटनाक्रम को लेकर कई सवाल खड़े कर रहा है.

वीडियो में आरोपी थाने के गेट के पास बिल्कुल सामान्य तरीके से बैठकर गिटार बजाता दिखाई दे रहा है. उस वक्त किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही देर बाद इसी इलाके में एक युवक की हत्या की वारदात हो जाएगी. हालांकि, वीडियो वास्तव में हत्या से कितनी देर पहले रिकॉर्ड किया गया था, आरोपी उसी समय घटनास्थल पर मौजूद था या नहीं और वीडियो की अन्य परिस्थितियां क्या थीं, इन सभी सवालों का जवाब पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा.

