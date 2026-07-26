/साइबर ठगी पर एसपी का बड़ा एक्शन, किशनगढ़बास SHO लाइन हाजिर, दो कांस्टेबल सस्पेंड

राजस्थान के खैरथल-तिजारा जिले में साइबर ठगी के मामलों को लेकर पुलिस अधीक्षक बृजेश ज्योति उपाध्याय ने सख्त रुख अपनाते हुए पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक एक्शन लिया है. लगातार मिल रही शिकायतों और प्रारंभिक स्तर पर सामने आए तथ्यों के आधार पर किशनगढ़बास थाना प्रभारी (SHO) बनवारी लाल मीणा को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया है. इसके साथ ही थाना प्रभारी का कार्यभार आरपीएस अधिकारी नेहा मीणा को सौंप दिया गया है. इस कार्रवाई को जिले में साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.



दो कांस्टेबल निलंबित, दो एएसआई का मुख्यालय बदला

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पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी आदेशों के अनुसार कांस्टेबल धन सिंह और कांस्टेबल घनश्याम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. वहीं एएसआई सद्दीक खान और एएसआई कृष्ण यादव का मुख्यालय बदलकर भिवाड़ी कर दिया गया है. प्रशासनिक कार्रवाई के साथ-साथ संबंधित सभी पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है. पुलिस विभाग अब पूरे मामले की विस्तृत जांच कर यह पता लगाने में जुटा है कि शिकायतों में कितनी सच्चाई है और किसी स्तर पर नियमों का उल्लंघन हुआ है या नहीं.



साइबर ठगी से जुड़े मामलों में मिल रही थीं लगातार शिकायतें

सूत्रों के अनुसार, पिछले कुछ समय से किशनगढ़बास थाना क्षेत्र में साइबर ठगी से जुड़े मामलों को लेकर लगातार शिकायतें पुलिस मुख्यालय तक पहुंच रही थीं. इन शिकायतों में कुछ पुलिसकर्मियों पर साइबर अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं करने तथा कथित रूप से उन्हें संरक्षण देने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे. हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन शिकायतों की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने तत्काल प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके वर्तमान पदों से हटाने का निर्णय लिया.



वायरल ऑडियो के बाद बढ़ी थीं चर्चाएं

विश्वसनीय सूत्रों का दावा है कि कुछ माह पहले एक कथित ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिसकर्मियों और बिचौलियों की कथित मिलीभगत को लेकर चर्चाएं तेज हो गई थीं. हालांकि वायरल ऑडियो की सत्यता और उसमें किए गए दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसके बाद साइबर ठगी से जुड़े मामलों में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे थे. माना जा रहा है कि इन्हीं घटनाक्रमों के बाद पुलिस मुख्यालय ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए निगरानी बढ़ाई और शिकायतों की समीक्षा शुरू की.



विभागीय जांच में सामने आएंगे तथ्य

पुलिस अधीक्षक बृजेश ज्योति उपाध्याय ने स्पष्ट किया है कि पूरे मामले की निष्पक्ष विभागीय जांच कराई जाएगी. जांच रिपोर्ट के आधार पर यदि किसी पुलिसकर्मी की भूमिका संदिग्ध पाई जाती है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के साथ-साथ आवश्यक कानूनी कदम भी उठाए जाएंगे. वहीं यदि जांच में आरोप निराधार पाए जाते हैं तो नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस विभाग इस मामले में सभी तथ्यों और साक्ष्यों को जुटाने में लगा हुआ है.



साइबर अपराधों पर सख्ती का संदेश

खैरथल-तिजारा पुलिस की इस कार्रवाई को साइबर अपराधों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के रूप में देखा जा रहा है. जिले में लगातार बढ़ रहे साइबर ठगी के मामलों के बीच पुलिस अधीक्षक का यह कदम न केवल विभागीय जवाबदेही सुनिश्चित करने का प्रयास है, बल्कि यह संदेश भी देता है कि यदि किसी पुलिसकर्मी की भूमिका संदिग्ध पाई जाती है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी. अब सभी की नजर विभागीय जांच की रिपोर्ट पर है, जिससे पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

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