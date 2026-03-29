अलवर जिला अस्पताल में ब्लेड से युवक का गला रेता, दिनदहाड़े वारदात से मचा हड़कंप

Alwar Crime News: अलवर के राजीव गांधी सामान्य जिला अस्पताल में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहाँ डॉक्टर को दिखाने आए युवक आशुतोष शर्मा पर अज्ञात हमलावर ने ब्लेड से गले पर हमला कर दिया. दयानंद नगर राज भट्ठा निवासी आशुतोष अस्पताल के पार्क में आराम कर रहा था, तभी अचानक एक युवक ने उसके गले पर धारदार ब्लेड से वार कर दिया. हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके गले में कई टांके लगाने पड़े. दयानंद नगर राज भट्ठा निवासी आशुतोष अस्पताल के पार्क में आराम कर रहा था, तभी अचानक एक युवक ने उसके गले पर धारदार ब्लेड से वार कर दिया. हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके गले में कई टांके लगाने पड़े.

हमले का पूरा विवरण

पीड़ित युवक आशुतोष शर्मा, जो दयानंद नगर राज भट्ठा का निवासी है, डॉक्टर से इलाज कराने के बाद अस्पताल के पार्क में आराम कर रहा था. इसी दौरान एक अज्ञात युवक अचानक उसके पास पहुंचा और बिना किसी बात-चीत के उसके गले पर ब्लेड से जोरदार वार कर दिया. हमले में आशुतोष शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गया. उसके गले पर गहरी चोट आई, जिसके कारण डॉक्टरों को उसके गले में कई टांके लगाने पड़े. घायल युवक ने तुरंत अस्पताल में मौजूद पुलिस चौकी के स्टाफ को सूचना दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है.

सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

इस घटना के बाद अलवर जिला अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. अस्पताल परिसर इन दिनों चोरों और बदमाशों के लिए सुरक्षित ठिकाना बनता जा रहा है. पिछले कई महीनों से अस्पताल में लगातार अपराधिक घटनाएं हो रही हैं. कभी मरीजों की लाइन में खड़े होकर जेबकतरी की घटनाएं सामने आती हैं, तो कभी भर्ती मरीजों के मोबाइल फोन और सामान चोरी हो जाते हैं. इसके अलावा अस्पताल के पार्किंग क्षेत्र से बाइक और स्कूटर चोरी की वारदातें भी नियमित रूप से दर्ज हो रही हैं. स्थानीय लोग और मरीजों के परिजन अब खुलकर कह रहे हैं कि अस्पताल में सुरक्षा कर्मियों की संख्या नाकाफी है और CCTV कैमरों की निगरानी भी प्रभावी नहीं है. कई जगहों पर CCTV कैमरे खराब पड़े हैं या उनकी रेंज पर्याप्त नहीं है.

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मरीजों और आमजन में आक्रोश

घटना की सूचना मिलते ही अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों में आक्रोश फैल गया. कई लोगों ने कहा कि दिन के उजाले में अस्पताल के अंदर इस तरह का हमला होना बेहद चिंताजनक है. अगर डॉक्टर को दिखाने आए व्यक्ति को ही अस्पताल परिसर में सुरक्षित महसूस नहीं होता, तो आम मरीजों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जा सकती है?

अलवर पुलिस ने इस मामले में अज्ञात हमलावर के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस की टीम सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही हमलावर की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

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