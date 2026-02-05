अलवर में टॉफी समझकर मुंह में डाला पटाखा! 3 साल की बच्ची का जबड़ा फटा, दुकानदार अरेस्ट

Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले में हुई इस दर्दनाक घटना में तीन साल की बच्ची के मुंह में पटाखा फटने से पूरा जबड़ा फट गया था. इस दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया , यह मामला रामगढ़ में अलवर मार्ग स्थित चौकी बास गांव का है हालांकि यह अभी साफ नहीं हो पाया कि दुकानदार ने लापरवाही या जानबूझ कर बच्ची को पटाखा दिया.

जानकारी के अनुसार, बच्ची अपनी बड़ी बहन के साथ गांव की एक किराना दुकान पर टॉफी लेने गई थी. आरोप है कि दुकानदार सुदील उर्फ काला पुत्र नत्थो ने टॉफी की जगह जमीन में फोड़ने वाला ‘पॉप’ पटाखा बच्ची को दे दिया. मासूम ने जैसे ही टॉफी समझकर उसे मुंह में डालकर चबाया, तेज धमाका हो गया. विस्फोट इतना जबरदस्त था कि बच्ची का जबड़ा और गाल बुरी तरह फट गए और वह खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ी.

समय पर इलाज नहीं मिलता तो जान का खतरा था

घटना के तुरंत बाद आसपास मौजूद लोगों ने परिजनों को सूचना दी. गंभीर हालत में बच्ची को तत्काल अलवर के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने आपातकालीन सर्जरी कर उसकी जान बचाई. चिकित्सकों के अनुसार ऑपरेशन सफल रहा है और फिलहाल बच्ची खतरे से बाहर है, लेकिन एहतियातन उसे निगरानी में रखा गया है. डॉक्टरों का कहना है कि समय पर इलाज नहीं मिलता तो जान का खतरा हो सकता था.

घटना के बाद गांव में आक्रोश का माहौल है. इस मामले में बच्ची की चाची निकिता पुत्री परवीन की शिकायत पर रामगढ़ थाने में मामला दर्ज किया गया. थानाधिकारी डॉ. विजेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी दुकानदार सुदील उर्फ काला निवासी चौकी बास, रामगढ़ को गिरफ्तार कर लिया गया है. बुधवार को उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया.

