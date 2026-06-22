/अलवर के सरिस्का में 100 मीटर के दायरे में दिखे 6 टाइगर, पर्यटकों को मिला यादगार अनुभव

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Alwar News: राजस्थान के अलवर शहर से सटे सरिस्का के बफर जोन में रविवार शाम एक ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसने पर्यटकों को हैरान कर दिया. महज 100 मीटर के दायरे में एक साथ 6 टाइगर दिखाई दिए. दरअसल टूरिस्ट सफारी के दौरान पहले काफी देर तक जंगल में कोई हलचल नजर नहीं आई.
करीब डेढ़ घंटे तक पर्यटक मायूस रहे. लेकिन तभी टीम के साथ मौजूद टाइगर एक्सपर्ट चिन्मय मैकमेसी ने अचानक गाड़ी रुकवाने को कहा. उन्होंने दावा किया कि उन्हें आसपास टाइगर की मौजूदगी का आभास हो रहा है. पहले तो यह बात सुनकर सभी हैरान रह गए, लेकिन कुछ ही मिनटों में यह दावा सच साबित हो गया.
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करीब 50 मीटर की दूरी पर झाड़ियों से टाइगर एसटी-18 बाहर निकलता दिखाई दिया. इस नजारे ने सभी की सांसें थाम दीं. रोमांच यहीं खत्म नहीं हुआ, थोड़ी ही दूरी पर टाइग्रेस एसटी-19 अपने चार शावकों के साथ अठखेलियां करती नजर आई. यानी एक ही जगह पर कुल 6 टाइगर दिखाई दिए. इस अद्भुत दृश्य को देखकर फाइव स्टार होटल से आए पर्यटक और अन्य सैलानी रोमांचित हो उठे.
उन्होंने इसे जिंदगी का सबसे खास अनुभव बताया. वन्यजीव विशेषज्ञों का मानना है कि बफर जोन में एक साथ इतने टाइगर्स का दिखना इस बात का संकेत है कि सरिस्का में टाइगरों की संख्या और उनका कुनबा तेजी से बढ़ रहा है. फिलहाल यह नजारा सरिस्का आने वाले पर्यटकों के लिए किसी सपने से कम नहीं है.
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