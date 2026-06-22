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अलवर के सरिस्का में 100 मीटर के दायरे में दिखे 6 टाइगर, पर्यटकों को मिला यादगार अनुभव

Alwar News: अलवर शहर से सटे सरिस्का के बफर जोन में रविवार शाम महज 100 मीटर के दायरे में एक साथ 6 टाइगर दिखाई दिए. थोड़ी ही दूरी पर टाइग्रेस एसटी-19 अपने चार शावकों के साथ अठखेलियां करती नजर आई.

Edited byAman SinghReported byJugal Kishore
Published: Jun 22, 2026, 04:05 PM|Updated: Jun 22, 2026, 04:05 PM
अलवर के सरिस्का में 100 मीटर के दायरे में दिखे 6 टाइगर, पर्यटकों को मिला यादगार अनुभव
Image Credit: Sariska Tiger Reserve

Alwar News: राजस्थान के अलवर शहर से सटे सरिस्का के बफर जोन में रविवार शाम एक ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसने पर्यटकों को हैरान कर दिया. महज 100 मीटर के दायरे में एक साथ 6 टाइगर दिखाई दिए. दरअसल टूरिस्ट सफारी के दौरान पहले काफी देर तक जंगल में कोई हलचल नजर नहीं आई.

करीब डेढ़ घंटे तक पर्यटक मायूस रहे. लेकिन तभी टीम के साथ मौजूद टाइगर एक्सपर्ट चिन्मय मैकमेसी ने अचानक गाड़ी रुकवाने को कहा. उन्होंने दावा किया कि उन्हें आसपास टाइगर की मौजूदगी का आभास हो रहा है. पहले तो यह बात सुनकर सभी हैरान रह गए, लेकिन कुछ ही मिनटों में यह दावा सच साबित हो गया.

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करीब 50 मीटर की दूरी पर झाड़ियों से टाइगर एसटी-18 बाहर निकलता दिखाई दिया. इस नजारे ने सभी की सांसें थाम दीं. रोमांच यहीं खत्म नहीं हुआ, थोड़ी ही दूरी पर टाइग्रेस एसटी-19 अपने चार शावकों के साथ अठखेलियां करती नजर आई. यानी एक ही जगह पर कुल 6 टाइगर दिखाई दिए. इस अद्भुत दृश्य को देखकर फाइव स्टार होटल से आए पर्यटक और अन्य सैलानी रोमांचित हो उठे.

उन्होंने इसे जिंदगी का सबसे खास अनुभव बताया. वन्यजीव विशेषज्ञों का मानना है कि बफर जोन में एक साथ इतने टाइगर्स का दिखना इस बात का संकेत है कि सरिस्का में टाइगरों की संख्या और उनका कुनबा तेजी से बढ़ रहा है. फिलहाल यह नजारा सरिस्का आने वाले पर्यटकों के लिए किसी सपने से कम नहीं है.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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