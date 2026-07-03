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तेज रफ्तार कार ने बरपाया कहर, चारपाई पर बैठी मां को कुचला, बेटा घायल

Rajasthan News: अलवर जिले के सीकरी क्षेत्र में नगर रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार वैगनआर कार ने सड़क किनारे चारपाई पर बैठे मां-बेटे को कुचल दिया. हादसे में 60 वर्षीय महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल युवक को जयपुर रेफर किया गया है. घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Edited byAnsh Raj
Published: Jul 03, 2026, 01:30 PM|Updated: Jul 03, 2026, 01:30 PM
तेज रफ्तार कार ने बरपाया कहर, चारपाई पर बैठी मां को कुचला, बेटा घायल
Image Credit: Rajasthan NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले के सीकरी थाना क्षेत्र में नगर रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है. तेज रफ्तार और अनियंत्रित वैगनआर कार ने सड़क किनारे चारपाई पर मौजूद मां-बेटे को कुचल दिया. इस हादसे में 60 वर्षीय महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका 30 वर्षीय बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें हादसे की भयावह तस्वीर कैद हुई है. हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है.

चारपाई पर बैठी थीं मां, बेटा वहीं सो रहा था

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प्राप्त जानकारी के अनुसार, गाड़िया लोहार परिवार से जुड़े राजेश अपनी मां के साथ सड़क किनारे चारपाई पर मौजूद थे. मां चारपाई पर बैठी हुई थीं, जबकि राजेश वहीं आराम कर रहा था. इसी दौरान नगर रोड की ओर से तेज गति से आ रही एक वैगनआर कार अचानक अनियंत्रित होकर सीधे चारपाई पर चढ़ गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि युवक गंभीर रूप से घायल हो गया.

गंभीर घायल युवक को जयपुर किया गया रेफर

हादसे के तुरंत बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया. पहले उसे स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए अलवर के सामान्य चिकित्सालय रेफर किया गया. वहां से चिकित्सकों ने बेहतर उपचार के लिए उसे जयपुर भेज दिया. फिलहाल युवक का इलाज जारी है और उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है.

हादसे के बाद लोगों में भारी आक्रोश

घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंच गए. महिला की मौत से गुस्साए लोगों ने कार को घेर लिया और उसे पलटने का प्रयास किया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, लोगों ने चालक को पकड़ लिया और उसके साथ हाथापाई भी हुई. स्थिति तनावपूर्ण होने पर पुलिस को तत्काल मौके पर पहुंचना पड़ा.

पुलिस ने संभाला मोर्चा, जांच शुरू

सूचना मिलने पर सीकरी थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और लोगों को शांत कर स्थिति को नियंत्रित किया. पुलिस ने कार को अपने कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रही है.

सड़क सुरक्षा को लेकर फिर उठे सवाल

इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर तेज रफ्तार वाहनों और सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर रोड पर तेज गति से वाहन चलने की घटनाएं लगातार सामने आती रही हैं, लेकिन प्रभावी नियंत्रण के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए. लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इस मार्ग पर गति सीमा का सख्ती से पालन कराया जाए, नियमित निगरानी की जाए और सड़क किनारे रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए आवश्यक इंतजाम किए जाएं, ताकि भविष्य में इस तरह की दुखद घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैंRead More

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