/कुत्तों से नोचा शव, खेत के नाले में मिली लाश, लाश देख दहशत में लोग

Rajasthan Crime: राजस्थान के अलवर जिले के थानागाजी थाना क्षेत्र के लाहाकाबास गांव में एक हृदयविदारक घटना सामने आई है. गांव से करीब 400 मीटर दूर खेत के पास स्थित नाले में 32 वर्षीय युवक का क्षत-विक्षत शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. मृतक की पहचान रोशन बलाई पुत्र राम सहाय के रूप में हुई है, जो लाहाकाबास गांव का निवासी था. घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और पुलिस को सूचना दी गई.



दो दिनों से लापता था युवक

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परिजनों के अनुसार रोशन बलाई पिछले दो दिनों से घर से लापता था. परिवार के लोग उसकी लगातार तलाश कर रहे थे, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला. गुरुवार को गांव का एक युवक खेत की ओर गया, जहां नाले के पास कुछ हलचल दिखाई दी. पास जाकर देखने पर उसने देखा कि एक शव पड़ा हुआ है और आवारा कुत्ते उसे नोच रहे हैं. यह दृश्य देखकर उसने तुरंत ग्रामीणों को सूचना दी.



आवारा कुत्तों ने शव को पहुंचाया नुकसान

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शव करीब दो दिन पुराना प्रतीत हो रहा था. लंबे समय तक खुले स्थान पर पड़े रहने के कारण आवारा कुत्तों ने शव के चेहरे और हाथ के बड़े हिस्से को क्षत-विक्षत कर दिया था. शव से दुर्गंध आने लगी थी, जिसके बाद ग्रामीणों को घटना की जानकारी मिली. इस दर्दनाक दृश्य ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया.



प्रारंभिक जांच में नशे की हालत में हादसे की आशंका

पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मृतक को नशे की लत थी. ग्रामीणों से मिली जानकारी के आधार पर आशंका जताई जा रही है कि रोशन नशे की हालत में खेत के पास स्थित नाले में गिर गया होगा. गिरने के बाद गंभीर चोट लगने या बेहोश होने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई होगी. हालांकि पुलिस ने स्पष्ट किया है कि मौत के वास्तविक कारणों का पता पोस्टमार्टम और एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा.



पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार, हर पहलू की जांच

घटना की सूचना मिलते ही थानागाजी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया. पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है और यह भी पता लगाया जा रहा है कि मौत पूरी तरह हादसा थी या इसके पीछे कोई अन्य कारण भी हो सकता है. पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.



गांव में शोक और दहशत का माहौल

इस दर्दनाक घटना के बाद लाहाकाबास गांव में शोक और भय का माहौल है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है, जबकि ग्रामीण भी इस घटना से स्तब्ध हैं. पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और जांच पूरी होने तक आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने की अपील की है. फिलहाल मामले की विस्तृत जांच जारी है.

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