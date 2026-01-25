Zee Rajasthan
Swarnim Rajasthan Alwar: ज़ी राजस्थान के स्वर्णिम राजस्थान कार्यक्रम में अलवर के औद्योगिक विकास और पर्यटन पर खास चर्चा

Swarnim Rajasthan Alwar: अलवर जिले में 25 जनवरी 2026 को ज़ी राजस्थान द्वारा आयोजित ‘स्वर्णिम राजस्थान अलवर’ कार्यक्रम में प्रशासन, उद्योग, समाजसेवा और आमजन के योगदान को सम्मानित किया गया. कार्यक्रम में औद्योगिक विकास, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण और पर्यटन जैसे मुद्दों पर विशेषज्ञों ने अलवर के विकास और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की. कार्यक्रम की शुरुआत मैत्रेयी बाईसा ग्रुप के घूमर नृत्य से हुई और विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख हस्तियों ने जिले के समग्र विकास पर अपने विचार साझा किए.
 

Published: Jan 25, 2026, 01:17 PM IST | Updated: Jan 25, 2026, 02:12 PM IST

Swarnim Rajasthan Alwar: अलवर राजस्थान का वह जिला है, जो कि ऐतिहासिक बाला किला, भानगढ़ किला, सिलीसेढ़ झील और सरिस्का टाइगर रिजर्व जैसे प्राकृतिक सौंदर्य के लिए देश-विदेश में मशहूर है. साथ ही यहां पर तमाम ऐसे अधिकारी, समाज सेवी और आमजन मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से जिले की शान में चार चांद लगाए हैं. ऐसे में आज 25 जनवरी 2026 रविवार को ज़ी राजस्थान ने 'स्वर्णिम राजस्थान अलवर' कार्यक्रम के माध्यम से उन हस्तियों को सम्मानित किया.

बता दें ज़ी मीडिया पत्रकारिता के जरिए प्रत्येक सामाजिक सरोकार को निभाता रहा है. इसी कड़ी में आज 'स्वर्णिम राजस्थान' का कारवां अलवर पहुंचा. यहां प्रशासन, राजनीति और व्यापार जगत के विशेषज्ञों ने टोंक के विकास पथ और भावी योजनाओं पर गहन विचार-विमर्श किया. कार्यक्रम चैनल हेड मनीष शर्माकी कुशल अगुवाई में हुआ.

यह बात तो आप जानते ही हैं कि किसी भी जिले का विकास प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका और प्रयास के बिना संभव नहीं है. अधिकारी ही सरकारी नीतियों को अमलीजामा पहनाते हैं. इसलिए ज़ी राजस्थान ने इस कार्यक्रम के जरिए प्रशासनिक अधिकारियों के साथ चर्चा की और उनके विचार जानने की कोशिश की.

स्वर्णिम राजस्थान अलवर' कार्यक्रम की शुरुआत मैत्रेयी बाईसा ग्रुप ने घूमर डांस से की. इसके बाद औद्योगिक विकास, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण और पर्यटन को लेकर वहां मौजूद उद्योगपतियों, समाजसेवियों ने अलवर के विकास को लेकर सरिस्का टाइगर फाउंडेशन अध्यक्ष सुनील मेहता, कजारिया सेरामिक्स लिमिटेड जीएम ऑपरेशन जयवीर धामा, सिनर्जी स्टील लिमिटेड के प्रोजेक्ट एंड स्ट्रेटजी उपाध्यक्ष रितिक कुमार सिन्हा और सुलभ इंटरनेशनल सामाजिक सेवा संगठन की सीनियर एडवाइजर डॉ. नमिता माथुर ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की.

सुनील मेहता ने बाघों के संरक्षण पर जताई चिंता

अलवर में आयोजित ‘स्वर्णिम राजस्थान’ कार्यक्रम के दौरान पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता और महिला सशक्तिकरण को लेकर अहम मुद्दों पर चर्चा हुई. सरिस्का टाइगर फाउंडेशन के अध्यक्ष सुनील मेहता ने बाघों के संरक्षण, उनके लिए बेहतर पर्यावरण उपलब्ध कराने और अलवर में पानी की समस्या के स्थायी समाधान को लेकर उपयोगी सुझाव रखे.

नमिता माथुर ने स्वच्छता और वेस्ट मैनेजमेंट पर दिया जोर

वहीं सुलभ इंटरनेशनल सामाजिक सेवा संगठन की सीनियर एडवाइजर डॉ. नमिता माथुर ने स्वच्छता और वेस्ट मैनेजमेंट पर जोर दिया. उन्होंने कचरे के ढेर हटाने, बायो-मेडिकल वेस्ट के सुरक्षित निस्तारण से इंफेक्शन रोकने, वन-टाइम प्लास्टिक के उपयोग को कम करने और इसके लिए प्रशिक्षण देने की आवश्यकता बताई. साथ ही पराली न जलाने, प्रदूषण कम करने और कचरे को संसाधन के रूप में उपयोग में लाने पर भी विचार साझा किए.

डॉ. माथुर ने महिला सशक्तिकरण पर बोलते हुए मैला ढोने की प्रथा समाप्त कर महिलाओं को औद्योगिक क्षेत्रों से जोड़ने, बेटियों को बेटों के समान पोषण और शिक्षा देने की जरूरत पर जोर दिया. उन्होंने बताया कि महिलाओं को सैनिटरी नेपकिन, धूप-बत्ती जैसे उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Alwar Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

