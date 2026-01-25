Swarnim Rajasthan Alwar: जब एक मंच पर जुटे अलवर के 'रत्न', स्वर्णिम राजस्थान कार्यक्रम में दिखा जिले की प्रतिभा का दम

Swarnim Rajasthan Alwar: ज़ी राजस्थान न्यूज़ समय-समय पर अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करता रहा है. इसी कड़ी में रविवार को अलवर में ‘स्वर्णिम राजस्थान’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अलवर की समृद्ध ऐतिहासिक विरासत को आधुनिक विकास से जोड़ते हुए जिले की प्रगति के लिए एक ठोस और व्यावहारिक रोडमैप पर गंभीर मंथन करना रहा. साथ ही, इस मंच के माध्यम से जिले की स्थानीय प्रतिभाओं को सम्मानित कर उन्हें प्रोत्साहित भी किया गया.

कार्यक्रम में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि प्रदेश के वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने विशेष अतिथि के रूप में कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई. यह पूरा आयोजन ज़ी राजस्थान चैनल हेड मनीष शर्मा के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ.

स्वर्णिम राजस्थान अलवर कार्यक्रम में सम्मानित होने वाले लोगों के नाम और उन्हें दिए गए सम्मान के कारण इस प्रकार हैं-

सुमित यादव

बहरोड़ निवासी सुमित कुमार यादव, ऐसे शिक्षाविद् हैं जिनकी शिक्षा की जड़ें विरासत में मिलीं. उनके पिताजी स्वर्गीय श्री शीशराम जी ने गांव में अरावली पब्लिक स्कूल के माध्यम से शिक्षा की अलख जगाई, जिसकी रोशनी आज अनेक उच्च पदों पर कार्यरत विद्यार्थियों में दिखाई देती है. साल 2012 में अंग्रेज़ी विषय के शिक्षक के रूप में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, कदर नगला (ब्लॉक मंडावर) में नियुक्ति के साथ ही सुमित यादव ने एक चुनौतीपूर्ण सफर शुरू किया लेकिन 13 वर्षों की अथक मेहनत, नवाचार और समर्पण ने तस्वीर बदल दी. आज इसी गांव के बेटे–बेटियां न केवल नियमित रूप से पढ़ रहे हैं बल्कि शिक्षक बनने के सपने भी साकार कर रहे हैं.

प्रवीण और बन्ने सिंह प्रजापत

अलवर की धरती प्रतिभाओं की जननी रही है और लोक कला के क्षेत्र में इसने देश-दुनिया में अपनी विशेष पहचान बनाई है. बन्ने सिंह जी, राजस्थान की लोक कला रिम भवई के सशक्त प्रतिनिधि हैं, जिन्होंने 45 से अधिक देशों में भारत की सांस्कृतिक विरासत को प्रस्तुत किया है. राज्य स्तरीय पुरस्कार और फोक आर्ट मास्टर अवॉर्ड जैसे सम्मान उनके कला-साधना का प्रमाण हैं. ए. आर. रहमान, कैलाश खैर, हरिहरन सहित कई महान कलाकारों के साथ उन्होंने लोक कला को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है. पिता-पुत्र की वह प्रेरणादायक जोड़ी, जिसने राजस्थान की संस्कृति को वैश्विक पहचान दिलाई है.



महताब सिंह चौधरी, शिक्षाविद् एवं प्रख्यात साहित्यकार

शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारों के प्रणेता रहे श्री महताब सिंह जी ने विद्यालयों को ज्ञान के केंद्र के साथ-साथ संवेदनशील और जागरूक नागरिक गढ़ने की प्रयोगशाला बनाया. जिला समान परीक्षा प्रणाली में सुधारों के लिए आपकी पहचान आज भी मिसाल है. आप सामाजिक सरोकारों में सदैव अग्रणी रहे है...विशेषकर वाटर रिचार्ज और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में आपके कार्यों ने स्थायी प्रभाव छोड़ा है. प्रिंसिपल के पद पर रहते हुए आपने विद्यार्थियों को व्यायाम, गायत्री मंत्र एवं ध्यान के माध्यम से स्वस्थ तन-मन का महत्व सिखाया. हर क्षेत्र में आपका मार्गदर्शन आज भी नई पीढ़ी के लिए प्रकाश स्तंभ है.



मैत्रेयी बाईसा

प्रदेश की धरती पर जब परंपरा सांस लेती है तो उसमें नारी गरिमा की पहचान बनकर उभरता है एक नाम मैत्रेयी बाईसा का. मैत्रेयी पलावत, जिन्हें हम मैत्रेयी बाईसा के नाम से जानते हैं. वो केवल घूमर नृत्य नहीं बल्कि राजपूत महिलाओं के स्वाभिमान, मर्यादा और सांस्कृतिक विरासत की जीवंत अभिव्यक्ति हैं. उत्तरी राजस्थान विशेष रूप से अलवर और भरतपुर क्षेत्र में घूमर और राजपूताना संस्कृति के संरक्षण और प्रचार को उन्होंने अपना मिशन बनाया है.



कुलदीप कालरा, अध्यक्ष, जिला पुरुषार्थी समिति

एक ऐसा नाम, जो उद्योग के साथ-साथ सेवा और संवेदना का भी प्रतीक है. वर्तमान में जिला पुरुषार्थी समिति के अध्यक्ष के रूप में, कुलदीप कालरा ने सामाजिक सरोकारों को केवल दायित्व नहीं, बल्कि जीवन का उद्देश्य बनाया है.. गरीब और वंचित परिवारों के लिए निशुल्क राशन की व्यवस्था, धार्मिक व सामाजिक कार्यक्रमों में निरंतर सहयोग, और हर आवश्यकता में समाज के साथ खड़े रहना. यही उनकी पहचान है. कोरोना काल जैसे कठिन समय में ज़रूरतमंदों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराना, भोजन की व्यवस्था करना उनके मानवीय दृष्टिकोण का जीवंत उदाहरण है.

