Swarnim Rajasthan Alwar: अलवर का गौरव-समाज सेवा से लेकर उद्योग जगत तक, इन हस्तियों ने बढ़ाया जिले का मान



Swarnim Rajasthan Alwar: ज़ी राजस्थान न्यूज़ अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन समय-समय पर करता रहा है. इसी क्रम में आज रविवार को अलवर में ‘स्वर्णिम राजस्थान’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य अलवर की समृद्ध ऐतिहासिक विरासत को आधुनिक विकास से जोड़ते हुए जिले की प्रगति के लिए एक ठोस और व्यावहारिक रोडमैप पर मंथन करना रहा. इसके साथ ही इस अवसर पर जिले की स्थानीय प्रतिभाओं को सम्मानित कर उन्हें प्रोत्साहित किया गया.

कार्यक्रम के चीफ गेस्ट केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव रहेंगे. स्पेशल गेस्ट प्रदेश के तौर पर वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने शिरकत की. पूरा कार्यक्रम चैनल हेड मनीष शर्मा के कुशल नेतृत्व में संपन्न हुआ.



स्वर्णिम राजस्थान अलवर कार्यक्रम में सम्मानित होने वाले लोगों के नाम और सम्मान की वजह इस प्रकार हैं-

सुनील मेहता, वन्य जीव एक्सपर्ट और पर्यावरणविद्

जाने-माने वन्य जीव एक्सपर्ट और पर्यावरणविद् सुनील मेहता का बचपन से ही प्रकृति के प्रति खासा लगाव रहा है. प्रकृति के प्रति गहरा लगाव होने के नाते अब तक वो करीब 20 लाख पेड़ लगा चुके हैं. बचपन में पुलिस ऑफिसर बनने का सपना देखने वाले सुनील मेहता को प्रकृति की सेवा करने में बहुत आनंद मिलता है. उनका मानना है कि ''जंगल है तो जीवन है और वो अपना ये संदेश जन- जन तक पहुंचाने में लगे हैं. सरिस्का टाइगर फाउंडेशन का अध्यक्ष होने के नाते सरिस्का टाइगर रिजर्व को संवारने में जुटे है. सुनील मेहता का मानना है कि सरिस्का के लिए अभी बहुत कुछ करना शेष है.

संदीप यादव, प्रबंध निदेशक, डिफाइंड ग्रुप

डिफाइंड ग्रुप के प्रबंध निदेशक संदीप यादव प्रदेश के युवा रियल स्टेट कारोबारी है, जिन्होंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में प्रबंधन की डिग्री हासिल की है. गुणवत्ता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और नवाचार के प्रति उनके जुनून ने डिफाइंड ग्रुप को एक इमारत वाले छोटे निजी उद्यम से एक विविध बहुआयामी कंपनी के रूप में विकसित किया है. जो अब रियल एस्टेट के सभी क्षेत्रों में कार्यरत हैं. उनके गतिशील नेतृत्व में डिफाइंड ग्रुप ने नई ऊंचाइयों को छुआ है. डिफाइंड ग्रुप निवेश, भूमि अधिग्रहण, रणनीति, संयुक्त उद्यम और नए व्यवसाय का विकास, वित्तीय योजना और व्यवसाय विकास सहित रणनीतिक विकास के सभी क्षेत्रों के लिए जिम्मेदार हैं. संदीप यादव को जयपुर-राजस्थान में ‘सबसे युवा और सबसे तेजी से बढ़ते रियल एस्टेट डेवलपर’ होने के लिए दुबई में ‘बिजनेस टाइटन्स अवार्ड’ से सम्मानित किया गया है. यह पुरस्कार रेडियो सिटी द्वारा आयोजित एक समारोह में दिया गया, जिसमें बॉलीवुड की कई जानी-मानी हस्तियां उपस्थित थी.

दौलत राम हजरती, समाजसेवी

एक ऐसा नाम, जिसने समाज सेवा को केवल जिम्मेदारी नहीं, बल्कि अपना धर्म बना लिया. खान चंद चिमनी देवी हजरती स्मृति ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और वर्षों से निःस्वार्थ भाव से मानव सेवा में समर्पित हैं. गरीब बच्चियों की शादियां हों, स्कूली छात्र-छात्राओं को ड्रेस, किताबें, कॉपियां, जूते-जुराब महिलाओं को कंबल, गंभीर रोगों से पीड़ित लोगों को आर्थिक सहायता, निर्धन विद्यार्थियों की फीस में सहयोग, हर मोर्चे पर श्री दौलत राम हजरत का हाथ हमेशा आगे रहा है.

महाकवि बलवीर सिंह ‘करुण’

गंगा दशहरा के पावन दिवस 7 जून 1938 को उत्तर प्रदेश के बागपत ज़िले के ग्राम किरठल में एक किसान परिवार में जन्मे महाकवि श्री बलवीर सिंह ‘करुण’ हिन्दी साहित्य के ऐसे विराट व्यक्तित्व हैं, जिनकी लेखनी में राष्ट्रबोध, सांस्कृतिक चेतना और मानवीय संवेदना का अद्भुत संगम दिखाई देता है. एम.ए., बी.एड. की शिक्षा प्राप्त कर राजस्थान के एक उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्राचार्य पद से 1996 में सेवानिवृत्त होने के पश्चात उन्होंने स्वयं को पूर्णतः साहित्य साधना के लिए समर्पित कर दिया. ‘मैं द्रोणाचार्य बोलता हूं’ जैसे महाकाव्य, ‘विजयकेतु’, ‘समरवीर गोकुला’ और ‘मैं उत्तरा’ जैसे खण्डकाव्य तथा ‘ययाति’, ‘द्रोणाचार्य’, ‘भीष्म पितामह’ और ‘पांडव सखा श्रीकृष्ण’ जैसे उपन्यास उनकी सृजनात्मक ऊंचाइयों के प्रमाण हैं.

डॉ. गोपाल राय चौधरी चेरिटेबल ट्रस्ट

सेवा जब संकल्प बन जाए, तो समाज की तस्वीर बदल जाती है. अलवर में ऐसा ही एक नाम है डॉ. गोपाल राय चौधरी चेरिटेबल ट्रस्ट जो पिछले पांच वर्षों से शिक्षा, स्वास्थ्य और मानवीय संवेदना के क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रहा है. जर्जर स्कूलों का जीर्णोद्धार हो या बच्चों के भविष्य को संवारने की पहल. अलवर सिटी जनरल हॉस्पिटल के बाहर प्रतिदिन वितरित की जाने वाली पौष्टिक खिचड़ी, जरूरतमंदों के लिए भोजन ही नहीं, बल्कि उम्मीद भी है. कपड़ों का पुनः उपयोग कर उनका वितरण, संसाधनों के सम्मान और संवेदनशील सोच का प्रतीक है. ट्रस्ट की प्रतिबद्धता को शिक्षा विभाग द्वारा लगातार चार वर्षों तक मिले भामाशाह सम्मान ने प्रमाणित भी किया है.

दिनेश जी शर्मा, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य

राज्य स्तरीय सम्मान से अलंकृत सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य दिनेश शर्मा जी केवल एक नाम नहीं, बल्कि एक संपूर्ण व्यक्तित्व हैं. आकाशवाणी के अनुभवी उद्घोषक, सशक्त मंच संचालक, एनसीसी अधिकारी और स्टोरी टेलिंग में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित दिनेश शर्मा ने अपनी आवाज़ को पहचान नहीं, बल्कि एक पहचान बनाने का माध्यम बनाया. सेवानिवृत्ति के बाद भी वे जिला प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तर के कार्यक्रमों का निःशुल्क संचालन कर समाज सेवा का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं.

डोली मीणा

एक साधारण परिवार से निकलकर असाधारण सपनों को साधने वाली भारत की उभरती हुई तीरंदाज़ है. साल 2007 में जन्मी डोली ने कम उम्र में ही तीर और धनुष को अपना जीवन बना लिया. सीबीएसई बोर्ड से 10वीं में 84% और 12वीं में 82% अंक प्राप्त कर शिक्षा और खेल दोनों में संतुलन का अद्भुत उदाहरण पेश किया. राष्ट्रीय मंच पर 67वीं एसजीएफआई नेशनल गेम्स गुजरात में रीकर्व राउंड में स्वर्ण और कांस्य पदक खेलो इंडिया महिला तीरंदाजी प्रतियोगिता, पटियाला में रजत पदक हासिल किया लेकिन डोली के सपने सिर्फ पदकों तक सीमित नहीं हैं. वह तीरंदाजी के ज़रिये भारत के लिए ओलंपिक में गोल्ड जीतना चाहती हैं.

अशोक आहूजा

सेवा,समर्पण और संस्कार इन तीन शब्दों में यदि किसी व्यक्तित्व को समेटा जाए,तो वह नाम है श्री अशोक आहूजा का.राजकीय सेवा लेखा संवर्ग में रहते हुए भी इन्होंने अपने पद को नहीं,बल्कि अपने कर्तव्य को पहचान बनाया...स्काउट और स्काउट लीडर के रूप में1979से जनसेवा की जो लौ जली,वह आज तक निरंतर प्रज्वलित है.असहाय रोगियों की सेवा हो,बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर जल सेवा या फिर केंद्रीय कारागृह अलवर में बंदियों के श्रम को सम्मान और बाजार दिलाने का कार्य हर मोर्चे पर श्री आहूजा जी ने संघर्ष को समाधान में बदला.



रेनू नागर, गायिका

प्रदेश के ऐतिहासिक शहर अलवर में एक साधारण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार में जन्मी रेनू नागर ने अपनी मधुर आवाज़,कठोर साधना और अटूट आत्मविश्वास के बल पर संगीत की दुनिया में एक विशिष्ट पहचान बनाई है. बचपन में सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने कभी अपने सपनों को कमजोर नहीं पड़ने दिया और गायकी को ही अपना जीवन बना लिया.उन्होंने गुरुजी प्रकाश नागर जी के मार्गदर्शन में शास्त्रीय संगीत (शास्त्री संगीत) की विधिवत शिक्षा प्राप्त की....रेनू नागर बचपन से ही दूरदर्शन और सुर संगम जैसे प्रतिष्ठित मंचों से जुड़ी रहीं.मात्र15वर्ष की उम्र में उन्होंने दूरदर्शन के लोकप्रिय कार्यक्रम“सुबह सवेरे”में ग़ज़लों की प्रस्तुति देकर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई.

