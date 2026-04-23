/Swarnim Rajasthan Bhiwadi: भिवाड़ी को इंडस्ट्रियल हब बनाने की प्लानिंग, Zee Rajasthan के मंच पर एक्सपर्ट्स ने बताया रोडमैप

Swarnim Rajasthan Bhiwadi: ज़ी राजस्थान न्यूज चैनल आज गुरुवार 23 अप्रैल 2026 को सामाजिक सरोकार निभाते हुए भिवाड़ी में विशेष कार्यक्रम 'स्वर्णिम राजस्थान भिवाड़ी' आयोजित किया, जिसमें समाज सेवा और मानवता के लिए काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया. वहीं, ज़ी राजस्थान ने भिवाड़ी में औद्योगिक क्षेत्र में उत्तरोत्तर विकास कैसे हो ? इस विषय पर क्षेत्र से जुड़ी ख्यातिप्राप्त शख्सियतों के साथ चर्चा की.
Swarnim Rajasthan Bhiwadi: ज़ी राजस्थान ने भिवाड़ी में औद्योगिक क्षेत्र में उत्तरोत्तर विकास कैसे हो ? इस विषय पर क्षेत्र से जुड़ी ख्यातिप्राप्त शख्सियतों के साथ चर्चा की.
पैनल में शामिल रहे -भिवाड़ी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन अध्यक्ष, जसवीर चौधरी ने इलाके की बुनियादी सुविधाओं में कमी, स्थानीय रोजगार और बाहर से आ रहे श्रमिकों पर निर्भरता जैसे सवालों के साथ ही आने वाले 5 से 10 सालों में भिवाड़ी को एक आदर्श औद्योगिक शहर बनाने के लिए क्या जरूरी कदम उठाने चाहिए इस पर अपनी बात रखी.
भिवाड़ी इंटीग्रेटड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, अध्यक्ष, प्रवीण लांबा ने हाल के दिनों में सैलरी बढ़ाने को लेकर हो रहे श्रमिक आंदोलनों के पीछे की असली वजह, प्रशासन और इंडस्ट्री के बीच तालमेल समेत कई मुद्दों पर अपनी राय रखी.
पैनलिस्ट खुशखेड़ा कारोली एसोसिएशन,अध्यक्ष, प्रदीप पटेल ने इस दौरान भिवाड़ी में असमाजिक गतिविधियों के उद्योग और निवेश पर असर, जहरीली होती हवा और सेहत पर हो रहे इसके असर और इसके लिए जिम्मेदारी तय करने की बात भी कहीं.
वहीं, अमित जैन नाहटा, अध्यक्ष, अधिनव ग्रुप ने इस दौरान सरकार द्वारा घोषित इंडस्ट्रियल पॉलिसी का फायदा वास्तव में छोटे और मध्यम उद्योगों (MSME) तक पहुंच रहा है और भिवाड़ी को स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी बनाने के लिए अभी सबसे बड़ी बाधाएं क्या है इस पर अपनी बात रखी.