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Swarnim Rajasthan Bhiwadi: भिवाड़ी में 'स्वर्णिम राजस्थान' को मिला उद्योग जगत का साथ, बड़े नाम बने सहभागी

Swarnim Rajasthan Bhiwadi: ज़ी राजस्थान केवल खबरें दिखाने तक सीमित नहीं, बल्कि समय-समय पर अपने सामाजिक दायित्वों का भी निर्वहन करता है. इसी सोच के साथ ‘स्वर्णिम राजस्थान’ की पहल प्रदेश के उन शहरों तक पहुंच रही है, जो विकास की नई कहानी लिख रहे हैं. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byZee Rajasthan Web Team
Published: Apr 23, 2026, 08:14 PM|Updated: Apr 23, 2026, 08:14 PM
Swarnim Rajasthan Bhiwadi: भिवाड़ी में 'स्वर्णिम राजस्थान' को मिला उद्योग जगत का साथ, बड़े नाम बने सहभागी
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Swarnim Rajasthan Bhiwadi: 'स्वर्णिम राजस्थान भिवाड़ी' कार्यक्रम के जरिए ज़ी राजस्थान एक ऐसा मंच दे रहा है, जहां भिवाड़ी के औद्योगिक विकास, चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं पर सार्थक चर्चा होगी. साथ ही, वे लोग भी सम्मानित किए जाएंगे, जिन्होंने अपने कार्यों से भिवाड़ी ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है.

आज इस अभियान का कारवां औद्योगिक नगरी भिवाड़ी में पहुंचा है. एक ऐसा शहर जिसने पिछले कुछ वर्षों में प्रगति की नई मिसाल कायम की है. खैरथल-तिजारा जिले का यह शहर आज देश के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में अपनी मजबूत पहचान बना चुका है. ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, केमिकल और इंजीनियरिंग सेक्टर से जुड़ी हजारों फैक्ट्रियों के चलते भिवाड़ी न सिर्फ उद्योग का हब बना है, बल्कि लाखों लोगों के लिए रोजगार का बड़ा आधार भी है. 'स्वर्णिम राजस्थान भिवाड़ी' कार्यक्रम का ज़ी राजस्थान के चैनल हेड मनीष शर्मा के नेतृत्व में आयोजन हुआ.


अधिनव इंटरनेशनल
अधिनव इंटरनेशन के ऑनर अमित नाहटा जैन ने भिवाड़ी में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है, भिवाड़ी के प्रतिष्ठित इंडस्ट्रियल के साथ- साथ अमित नाहटा जैन ने सामाजिक कार्यों से भी अपना नाता लगातार जोड़कर रखा हुआ है, नाहटा बालाजी महिमा एलॉय प्राइवेट लिमिटेड, अधिनव इंटरनेशन, अधिनव मेटल्स के सफल संचालक है. व्यापार के साथ- साथ अमित नाहटा जैन ने अपनी खुद की नाहटा फाउंडेशन संस्था का शुभारम्भ किया और अब तक 29 जरूरतमंद कन्याओं का सामूहिक विवाह करवा चुके हैं. नाहटा अभी वर्तमान में कई सामाजिक संगठनों के अध्यक्ष भी हैं.

भिवाड़ी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन
भिवाड़ी में कई वर्षों से उद्योग जगत की आवाज बनकर कार्य कर रही भिवाड़ी मैन्युफैक्चर एसोसिएशन लगातार उद्योगपतियों के लिए एक बेहतर संगठन बनकर उभरा है, चाहे कोरोना कॉल हो या गैस किल्लत ये संगठन उद्योगपतियों के साथ- साथ श्रमिक तबके के लिए भी कार्यों में लगा रहा है. लगातार दूसरी बार बीएमए के अध्यक्ष बने जसवीर चौधरी ने अपनी टीम के साथ मिलकर भिवाड़ी के विकास और उद्योग जगत के लिए जयपुर के कई अधिकारियों से मुलाकात की और उद्योगपतियों की समस्या को अपनी समस्या मानते हुए उसका निस्तारण करवाया.

प्रवीण लांबा, अध्यक्ष, BIIA
भिवाड़ी के औद्योगिक और सामाजिक विकास की बात हो, तो कुछ नाम अपने आप ही सामने आ जाते हैं और उन्हीं में से एक प्रमुख नाम है प्रवीण लांबा का. प्रवीण लांबा न केवल एक सफल उद्योग से जुड़े हुए उद्योगपति हैं, बल्कि भिवाड़ी क्षेत्र के विकास, रोजगार और सामाजिक सरोकारों में भी उनकी सक्रिय भूमिका रही है. अभी वर्तमान में प्रवीण लांबा भिवाड़ी इंटीग्रेटड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष भी है, जिन्होंने हमेशा उद्योग और समाज के बीच एक बेहतर तालमेल बनाने की दिशा में काम किया है, जिससे न सिर्फ औद्योगिक वातावरण मजबूत हुआ है, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न हुए हैं. भिवाड़ी जैसे तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक क्षेत्र में, प्रवीण लांबा का योगदान प्रेरणादायक माना जाता है.

उत्तम स्ट्रिप
भिवाड़ी में स्थित उत्तम स्ट्रिप आज इंडस्ट्री सेक्टर में अपनी एक मजबूत पहचान बना चुकी है. उत्तम स्ट्रिप, गुणवत्ता और भरोसे का ऐसा नाम है, जिसने मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए अपनी अलग पहचान स्थापित की है. कंपनी का मुख्य फोकस हाई-क्वालिटी प्रोडक्ट्स, आधुनिक तकनीक और ग्राहकों की संतुष्टि पर रहता है. भिवाड़ी जैसे तेजी से विकसित हो रहे इंडस्ट्रियल हब में, उत्तम स्ट्रिप का योगदान न सिर्फ औद्योगिक विकास में बल्कि रोजगार सृजन में भी अहम भूमिका निभा रहा है. कंपनी ने अपने कार्यों के माध्यम से यह साबित किया है कि सही सोच, मेहनत और गुणवत्ता के साथ किसी भी उद्योग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता है.


नीरज झालानी
भिवाड़ी के एक प्रतिष्ठित बिजनेसमैन नीरज झालानी, जिन्होंने अपने कार्य और सोच से व्यापार जगत में एक अलग पहचान बनाई है. खंडेलवाल एजेंसी के संचालक नीरज झालानी ने अपनी मेहनत, ईमानदारी और दूरदर्शिता के दम पर व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है. युवा बिजनेसमैन झालानी ने आज एक सफल और भरोसेमंद व्यवसाय स्थापित किया. नीरज झालानी न केवल एक सफल कारोबारी हैं, बल्कि समाजसेवा और जनहित कार्यों में भी उनकी सक्रिय भागीदारी रही है. वे हमेशा समाज के जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए आगे रहते हैं और सामाजिक कार्यक्रमों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं. कोरोना कॉल में किए गए इनके कार्य की सराहना आज भी भिवाड़ी क्षेत्र करता है, झालानी पूर्व में रोटरी क्लब के अध्यक्ष रह चुके है जिनके नेतृत्व में क्लब ने अनगिनत सामाजिक कार्य किए है.

अरविंद गेट, सीएमएचओ
डॉ. अरविंद गेट के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर वर्ग तक पहुंचाने के लिए प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं. स्वास्थ्य केंद्र द्वारा विभिन्न योजनाओं और सेवाओं को गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, जिससे अधिक से अधिक लोग इन सुविधाओं का लाभ उठा सकें. विशेष रूप से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीका करण, निशुल्क जांच और उपचार जैसी सेवाओं को प्राथमिकता देते हुए, आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं.

नगरपरिषद, खैरथल
नगरपरिषद खैरथल शहर में बदलाव और बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करने में जुटा है. इन सभी विकास कार्यों के पीछे अहम भूमिका निभा रहे हैं आयुक्त मुकेश कुमार, जिनके कुशल अनुभव और बेहतर प्रशासनिक नेतृत्व में नगर परिषद ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. सफाई व्यवस्था को मजबूत करना, सड़क और नाली निर्माण कार्यों में तेजी लाना, और शहर की मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाना इन सभी क्षेत्रों में लगातार आयुक्त अपने अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए नजर आते है. आयुक्त मुकेश कुमार के नेतृत्व में नगर परिषद खैरथल विकास की नई दिशा में आगे बढ़ रहा है और शहर को एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाने का कार्य कर रहा है.

SBF इस्पात
भिवाड़ी के खुशखेड़ा में स्थित SBF इस्पात आज स्टील इंडस्ट्री में अपनी मजबूत पहचान बना चुका है. SBF इस्पात ने गुणवत्ता, आधुनिक तकनीक और विश्वसनीयता के दम पर बाजार में अपनी अलग जगह बनाई है. कंपनी का मुख्य उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाले स्टील उत्पादों का निर्माण कर उद्योग जगत की जरूरतों को पूरा करना है. खुशखेड़ा जैसे तेजी से विकसित हो रहे इंडस्ट्रियल क्षेत्र में SBF इस्पात न केवल औद्योगिक विकास को गति दे रहा है, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी प्रदान कर रहा है. कंपनी की कार्यशैली में नवाचार, सुरक्षा मानकों का पालन और ग्राहकों की संतुष्टि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है.

वीन पब्लिक स्कूल
शिक्षा जगत से जुड़े रवि पूनिया भिवाड़ी पब्लिक स्कूल और ADS ग्लोबल स्कूल के संचालक के रूप में अपनी विशेष पहचान बना चुके हैं. रवि पूनिया ने आधुनिक शिक्षण व्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लगातार कार्य किया है. उनका मानना है कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर भी ध्यान देना जरूरी है. उनके नेतृत्व में स्कूलों में आधुनिक सुविधाएं, अनुशासन, और बेहतर शिक्षण को अपनाया गया है, जिससे बच्चों को एक मजबूत और उज्ज्वल भविष्य की दिशा मिल रही है.


प्रदीप पटेल
भिवाड़ी के मिलकपुर के रहने वाले प्रदीप पटेल खुशखेड़ा कारोली संगठन के अध्यक्ष के रूप में अपनी मजबूत पहचान बना चुके हैं. उन्होंने अपने कार्यकाल में उद्योगपतियों की समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता दी है. खुशखेड़ा-करौली क्षेत्र में आपके कुशल नेतृत्व के चलते कई सामाजिक और जनहित के कार्यों को गति मिली है. चाहे वह बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हो, या फिर लोगों की समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाना, आपने हर स्तर पर सक्रिय भूमिका निभाई है.

नवजीवन हॉस्पिटल
नवजीवन हॉस्पिटल के संस्थापक डॉ. अजय गोयल भिवाड़ी एवं आसपास के क्षेत्रों में पिछले दो दशकों से अधिक समय से सेवाएं दे रहे हैं. सम्मानित एवं अनुभवी जनरल तथा लेप्रोस्कोपिक सर्जन भी हैं...अपने समर्पित चिकित्सा कार्य और उत्कृष्ट सर्जिकल कौशल के माध्यम से उन्होंने विश्वसनीय, नैतिक और उन्नत शल्य चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए एक मजबूत प्रतिष्ठा स्थापित की है. डॉ. अजय गोयल और उनकी धर्मपत्नी गरिमा गोयल ने अपने चिकित्सा जीवन में हजारों सफल सर्जरी कर चुके हैं, जिनमें कई जटिल और दुर्लभ सर्जिकल केस भी शामिल हैं. उनके कार्यों को कई बार समाचार पत्रों और सार्वजनिक मंचों पर सराहा गया है.


गुरविंदर उर्फ गोल्डी
ट्रांसपोर्ट जगत के मेहनती और सफल व्यवसायी गुरविंदर सिंह जिन्हें लोग प्यार से गोल्डी के नाम से भी जानते हैं. पिछले 26 वर्षों से ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े गुरविंदर सिंह ने बहुत ही कम उम्र में अपने करियर की शुरुआत की और भिवाड़ी की नामी फैक्ट्रियों में अपनी सेवाएं देते हुए धीरे-धीरे अपनी एक अलग पहचान बनाई. उनकी मेहनत, लगन और ईमानदारी का ही परिणाम है कि आज उनके पास 58 बड़ी गाड़ियों का मजबूत बेड़ा है, जो लगातार इंडस्ट्री को अपनी सेवाएं दे रहा है. जुझार लॉजिस्टिक के नाम से इन्होंने ट्रांसपोर्ट लाइन में एक भरोसेमंद नाम और ऊंचा मुकाम हासिल किया है. गुरविंदर सिंह का सफर यह साबित करता है कि अगर मेहनत और हौसला हो, तो छोटी शुरुआत भी बड़े मुकाम तक पहुंच सकती है.


तेजपाल करहाना, तेजू इंटरप्राइजेज
तेजू इंटरप्राइजेज के संचालक तेजपाल करहाना ने भिवाड़ी में अपनी कंपनी की शुरुआत की, जो करीब ढाई हजार लोगों को भिवाड़ी की विभिन्न फैक्ट्रियों में रोजगार उपलब्ध करवा रही है. उनकी यह पहल न केवल युवाओं को रोजगार दे रही है, बल्कि क्षेत्र के औद्योगिक विकास को भी मजबूती प्रदान कर रही है. रोजगार के साथ-साथ तेजपाल करहाना सामाजिक कार्यों में भी हमेशा आगे रहते हैं और जरूरतमंदों की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं. पिछले कुछ वर्षों से वे भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर आमजन की सेवा में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं.


के आर मनोज, वेस्टर्न कंट्रोल
वेस्टर्न कंट्रोल भिवाड़ी के ऑनर के आर मनोज किसी पहचान के मोहताज नहीं है और अपने व्यक्तित्व की अच्छी छाप से लोगो के दिलों में खास जगह बनाई है, के आर मनोज अखिल भारतीय मलयाली एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव के साथ साथ भिवाड़ी में मलयाली समुदाय के अध्यक्ष भी है, जिन्होंने अपने बिजनेस के अलावा हमेशा मलयाली समाज और अन्य समाज के लोगों के लिए तत्पर रहते हैं. के आर मनोज पूर्व में भिवाड़ी में कई सामाजिक संगठनों के भी अध्यक्ष रह चुके है, जिनकी सादगी की तारीफ हर कोई करता है.

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Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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