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Swarnim Rajasthan Bhiwadi: लावारिसों को कंधा, बच्चों को भविष्य, भिवाड़ी के इन रियल हीरोज़ को मिली पहचान

Swarnim Rajasthan Bhiwadi:  ज़ी ने सामाजिक सरोकार की अपनी पहल के तहत भिवाड़ी में आज 23 अप्रैल को 'स्वर्णिम राजस्थान भिवाड़ी' कार्यक्रम आयोजित किया. इस दौरान जिले के उन प्रेरणादायक व्यक्तित्वों को सम्मानित किया गया, जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करते हुए समाज और मानवता की सेवा की है. सम्मानित होने वालों में कृषि नवाचार, समाजसेवा, प्रशासनिक सेवा और पुलिस विभाग से जुड़े लोग शामिल रहे. कार्यक्रम में खासतौर पर श्री राम सेवा समिति, दिनेश बेदी समाजसेवी के सहित कई अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया.

Edited bySneha AggarwalUpdated bySneha Aggarwal
Published: Apr 23, 2026, 08:01 PM|Updated: Apr 23, 2026, 08:01 PM
Swarnim Rajasthan Bhiwadi: लावारिसों को कंधा, बच्चों को भविष्य, भिवाड़ी के इन रियल हीरोज़ को मिली पहचान
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Swarnim Rajasthan Bhiwadi: एक ओर ZEE Rajasthan न्यूज चैनल जहां दर्शकों तक देश और प्रदेश की ताज़ा खबरें पहुंचाता है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक सरोकारों को भी बराबर महत्व देता है. इसी क्रम में चैनल समय-समय पर अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए समाज के लिए प्रेरणादायक पहल करता रहता है. इसी पहल के तहत आज 23 अप्रैल को ZEE Rajasthan का कारवां प्रदेश के औद्योगिक शहर भिवाड़ी में पहुंचा.

सामाजिक सरोकार की इस पहल के तहत ZEE Rajasthan ने यहां एक विशेष कार्यक्रम 'स्वर्णिम राजस्थान भिवाड़ी' आयोजित कर जिले के उन लोगों को सम्मानित किया, जिन्होंने अपने कार्यों से मानवता की सेवा करते हुए जिले का नाम गौरवान्वित किया है.

'स्वर्णिम राजस्थान भिवाड़ी' कार्यक्रम में सम्मानित होने वाले लोगों के नाम और सम्मान की वजह इस प्रकार हैं:

श्री राम सेवा समिति
भिवाड़ी की श्री राम सेवा समिति एक संस्था है, जिसने लावारिश शवों के अंतिम संस्कार का बीड़ा उठाया हुआ है. कोरोना कॉल में चंद्रभान, विनीत, और पोरस के द्वारा की गई इस सेवा में समिति लगातार लगी हुई है. ये समिति अभी तक 80 से ज्यादा उन अंजान लोगों का अंतिम संस्कार करवा चुकी है, जिनकी पहचान नहीं हो पाई थी, समिति के मेंबर्स ना सिर्फ लावारिश शवों का अंतिम संस्कार करवाती है बल्कि उनकी अस्थियों को गढ़ गंगा पहुंचाने का कार्य भी करती है, समिति के इस कार्य को लेकर भिवाड़ी और आसपास के इलाके में काफी चर्चा है.

दिनेश बेदी, समाजसेवी
समाजसेवी दिनेश बेदी भिवाड़ी की शान है. कई समाजसेवी संस्थाओं के राष्ट्रीय स्तर पर पदाधिकारी बेदी ने 2015 से आज तक 63 रक्तदान शिविर भारतीय सेना के घायल सैनिकों के लिए लगाए हैं और 50 बार खुद भी रक्तदान कर चुके हैं. यही नहीं इसके अलावा 2016-17 को पहली बार भिवाड़ी की सभी सोसाइटियों को जोड़कर भिवाड़ी एकता कप क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया. भिवाड़ी के बच्चों को खेल ग्राउंड में लाने का प्रयास किया और क्रिकेट के रूप में भिवाड़ी में एक नई क्रांति लाई, जिस वजह से आज भिवाड़ी के कई बच्चे रणजी और राष्ट्रीय स्तर पर भी खेल रहे हैं.

पुष्पा सैनी, महिला कांस्टेबल
अलवर जिले के नौगांव इलाके की रहने वाली महिला कांस्टेबल पुष्पा सैनी वर्तमान में किशनगढ़ बास थाने में तैनात हैं. व्यस्त ड्यूटी के बीच भी महिला पुलिस कांस्टेबल पुष्पा सैनी ने खेल के प्रति जुनून नहीं छोड़ा अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए वह समय निकालकर नियमित रूप से प्रैक्टिस कर रही हैं. जयपुर में आयोजित 21वीं रेंज स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में महिला कांस्टेबल पुष्पा सैनी ने खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है. सबसे बड़ी बात की इस महिला कॉन्स्टेबल ने आजतक किसी कोच से कोई ट्रेनिंग नहीं ली.

सुषमा, महिला कांस्टेबल
ड्यूटी के प्रति वफादारी किस कदर निभाई जाती है. ये साबित किया है खैरथल थाने की महिला कॉन्स्टेबल सुषमा ने जब से महिला कांस्टेबल कालिका पेट्रोलिंग यूनिट में शामिल हुई हैं तब से स्कूल, कॉलेज, और भीड़भाड़ वाले इलाके से मनचलों ने रुकना बंद कर दिया, गश्त के दौरान सुषमा ने बालिकाओं और महिलाओं को एक सुरक्षित वातावरण का मैसेज दिया है, जिससे सभी लोग महिला कांस्टेबल सुषमा के इस दबंग अंदाज की सराहना कर रहे हैं.

संदीप डबास, कांस्टेबल
सोशल मीडिया पर अपनी दबंग छवि का अहसास कराने वाले अपराधियों पर पुलिस सेल में तैनात कांस्टेबल संदीप डबास नकेल कसने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं. कांस्टेबल संदीप डबास खैरथल पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पूरा दिन सोशल मीडिया पर उन लोगों पर नजर बनाए रखते है, जो समाज में भ्रामक खबरें पोस्ट कर आमजन को दहशत में डालते है. अपने अधिकारियों को सटीक जानकारी साझा करते हुए संदीप ने कई बड़े मामलों को खोलने में अपनी भूमिका निभाई है. साथ ही ड्यूटी के बाद भी कई ऐसे कार्य किए जिनकी अब समाज सराहना कर रहा है.

नीलम यादव, प्रधानाचार्या
मेवात क्षेत्र के सरकारी विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने का श्रेय प्रधानाचार्या नीलम यादव को जाता है. इनकी उल्लेखनीय पहल और निरंतर प्रयासों के लिए उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है. उन्होंने विद्यालय को केवल पढ़ाई का केंद्र ही नहीं, बल्कि बच्चों के सर्वांगीण विकास का मंच बनाने की ठानी. उनकी सोच और लगातार मेहनत ने विद्यालय को नई दिशा दी है. विद्यालय में उपस्थिति बढ़ाने के लिए नियमित अभिभावक-शिक्षक बैठकें आयोजित की गई, जिसमें माताओं को विशेष रूप से बुलाया गया और शिक्षा के महत्व पर जोर दिया गया. स्वयं कक्षाएं लेते हुए स्मार्ट क्लास, डिजिटल कंटेंट और गतिविधि-आधारित शिक्षण विधियों से पढ़ाई को रोचक बनाया गया है.

सुरेंद्र सैन, ट्री मैन
खैरथल तिजारा जिले के पेहल गांव निवासी सुरेंद्र सैन जिन्हें लोग ट्री मैन के नाम से जानते है. करीब 8 साल की उम्र में सुरेंद्र सैन को पेड़ पौधों से इतना लगाव हुआ कि उन्होंने पर्यावरण को बचाने के लिए अब तक एक लाख से अधिक पौधे लगा चुके हैं. कई पौधे अब बड़े पेड़ बन चुके हैं. गांव की अरावली में खुद कई किलोमीटर दूर से पानी लेकर उन्हें पानी देकर उन्हें जिंदा रखे हुए हैं. पेड़-पौधे के लगाव के बीच कोई और नहीं आए इसके लिए सुरेंद्र सैन ने आजतक बड़ा फोन नहीं लिया और बड़ी ही सादगी के साथ जंगल में पेड़ पौधे लगाने में लगे हुए है.

सुमित यादव, प्रधानाध्यापक
खैरथल के कादर नगला गांव का एक ऐसा सरकारी स्कूल जिसने पूरे जिले में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है. गांव में स्थित शहीद श्याम सिंह राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की हालत कुछ साल पहले बेहद खस्ता थी, अभिभावक अपने बच्चों को जर्जर बिल्डिंग में भेजने से डरते थे, लेकिन स्कूल के प्राचार्य सुमित यादव और उनके स्टाफ की मेहनत से आज स्कूल एक अच्छे भवन और आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस है. स्कूल में सीसीटीवी कैमरे, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, कचरा निस्तारण के लिए डंपिग यार्ड, सहित कई सुविधाओं को लेकर पूरे इलाके में चर्चा में बना हुआ है, साथ ही बच्चे ही नहीं बल्कि स्कूल स्टाफ भी एक ही ड्रेस कोड में रहता है, सुमित यादव अभी तक स्कूल में 15 से अधिक कार्य अपने वेतन से करवा चुके हैं.


डॉ. सागर अरोड़ा,पीएमओ, भिवाड़ी जिला अस्पताल
भिवाड़ी जिला अस्पताल में पीएमओ डॉ. सागर अरोड़ा के अथक और आमजन से तालमेल के चलते इन दिनों भिवाड़ी जिला अस्पताल की तस्वीर बदल गई है. डॉ. सागर ने भिवाड़ी के भामाशाहों की मदद से लाखों रुपये से जिला अस्पताल को एक नया और बेहतर लुक दिया है. जिला अस्पताल की इस बेहतर तस्वीर से मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल पा रही है, साथ ही राज्य सरकार के द्वारा मरीजों को मिलने वाली सुविधा से भी आमजन को अवगत करवाने के लिए जिला अस्पताल तत्पर है.

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Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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