मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर टीचर ने दी जान, सुसाइड नोट में प्रिंसिपल समेत शिक्षकों पर गंभीर आरोप

Alwar News: अलवर जिले में अकबरपुर थाना क्षेत्र के निर्भमपुरा गांव में एक सरकारी शिक्षक द्वारा आत्महत्या किए जाने का मामला शिक्षा विभाग और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Jugal Kishore
Published: Feb 09, 2026, 07:47 PM IST | Updated: Feb 09, 2026, 07:47 PM IST

मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर टीचर ने दी जान, सुसाइड नोट में प्रिंसिपल समेत शिक्षकों पर गंभीर आरोप

Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले में अकबरपुर थाना क्षेत्र के निर्भमपुरा गांव में एक सरकारी शिक्षक द्वारा आत्महत्या किए जाने का मामला शिक्षा विभाग और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है. गांव से करीब 100 मीटर दूर स्थित एक बाड़े में राजकीय शिक्षक बड्‌डन लाल भलाई ने तीन सेट में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली.

घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया. मृतक शिक्षक का शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है, जहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जारी है. परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर अकबरपुर थाने में सात शिक्षकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. पुलिस सुसाइड नोट, परिजनों के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की गहन व निष्पक्ष जांच में जुटी हुई है.

बड्‌डन लाल भलाई पिछले 25 वर्षों से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ढेहलावास, पंचायत समिति उमरेड में अध्यापक पद पर कार्यरत थे, उनकी कुल सरकारी सेवा लगभग 38 वर्ष की होने वाली थी और आगामी 30 जून 2026 को उनका सेवानिवृत्त होना प्रस्तावित था. परिवार में पत्नी, तीन बेटे, तीनों पुत्रवधुएं और पोतियां हैं, जो पूरी तरह उन्हीं पर आश्रित थे.

घटनास्थल से चार पन्नों का सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें शिक्षक ने स्कूल के कुछ अध्यापकों और प्रिंसिपल पर मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं. सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा कि वे पिछले चार-पांच वर्षों से मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक रूप से अत्यंत कमजोर स्थिति से गुजर रहे थे. बेटे की शादी से ठीक पहले उन्हें गंभीर माइंड स्ट्रोक आया था, जिससे शरीर का आधा हिस्सा पैरालाइज हो गया, आंखों की रोशनी कम हो गई और मानसिक संतुलन भी प्रभावित हुआ.

इसके बावजूद उनसे लगातार भारी प्रशासनिक और शैक्षणिक कार्य कराए जाते रहे. सुसाइड नोट में उल्लेख है कि उनके पास नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण, वर्कबुक, लाइब्रेरी, कक्षा 1 से 12 तक का चार्ज और PEEO नोडल के तहत आठ विद्यालयों का अतिरिक्त कार्यभार था. बार-बार अनुरोध करने के बावजूद कोई भी शिक्षक उनका चार्ज लेने को तैयार नहीं हुआ.

सुसाइड नोट में यह भी आरोप लगाया गया है कि कुछ शिक्षक शराब के नशे में उनके साथ गाली-गलौज करते थे और धमकियां देते थे कि हमारी पहुंच ऊपर तक है, तेरी नौकरी खा जाएंगे, रिटायरमेंट नहीं लेने देंगे. शिक्षक ने इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी प्रिंसिपल को भी दी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई और उन्हें “जैसे भी हो काम करो” कहकर टाल दिया गया. घटना के बाद आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर धरना दिया.

सूचना मिलने पर ग्रामीण सीओ शिवानी शर्मा जिला अस्पताल पहुंचीं और परिजनों से वार्ता कर समझाइश की. समझाने के बाद परिजन पोस्टमार्टम के लिए राजी हुए. यह घटना न केवल एक शिक्षक और उसके परिवार की त्रासदी है, बल्कि शिक्षा विभाग में शिक्षकों पर बढ़ते कार्यभार, संवेदनहीन व्यवस्था और मानसिक दबाव को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े करती है.

