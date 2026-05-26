/पानी भरने को लेकर महिला को बुरी तरह पीटा, अलवर में विशेष समुदाय पर पिटाई के गंभीर आरोप

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अलवर शहर के बुध विहार इलाके में पानी भरने को लेकर हुए विवाद ने तनावपूर्ण रूप ले लिया है. आरोप है कि विशेष समुदाय के कुछ लोगों ने एक महिला के साथ मारपीट की है.
Alwar News: अलवर शहर के बुध विहार इलाके में पानी भरने को लेकर शुरू हुआ छोटा सा विवाद अब बड़े तनाव में बदल गया है. आरोप है कि विशेष समुदाय के कुछ लोगों ने एक महिला के साथ मारपीट की है. इस घटना से पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया है और स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है.
पीड़िता रीना सैनी ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि वह बुध विहार स्थित फ्लैट्स में रहती हैं. सुबह सरकारी नल से पानी भरने गई थीं, तभी कुछ लोगों से कहासुनी हो गई. विवाद बढ़ने पर शेरखान, हिना खान समेत अन्य लोगों ने उनके साथ मारपीट की. पीड़िता के अनुसार उन पर लात-घूंसे मारे गए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं.
घटना के तुरंत बाद घायल महिला को अलवर के राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. डॉक्टरों ने बताया कि महिला के सिर और शरीर पर कई जगह चोट के निशान हैं.
इलाके में बढ़ा तनाव
घटना की सूचना फैलते ही बुध विहार इलाके में बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए. आसपास के इलाकों से भी लोग घटनास्थल पर पहुंचे, जिससे अफरा-तफरी का माहौल बन गया. घटना के बाद विश्व हिंदू परिषद (VHP) और कुछ अन्य हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता अस्पताल पहुंचे. उन्होंने आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की और जोरदार नारेबाजी की.
विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि उक्त फ्लैट्स में कुछ लोग अवैध रूप से कब्जा करके रह रहे हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में भय और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है. उन्होंने प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग की है.
पुलिस की कार्रवाई
अलवर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया है. पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रही है. पीड़िता की शिकायत पर FIR दर्ज कर ली गई है और आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है. फिलहाल इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि कोई अप्रिय घटना न हो.
स्थानीय लोगों का कहना है कि पानी की समस्या इलाके में पुरानी है. गर्मियों के मौसम में पानी की कमी के कारण अक्सर छोटे-छोटे विवाद बढ़ जाते हैं. प्रशासन से मांग की जा रही है कि इलाके में पानी की व्यवस्था को सुधारा जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों.
पुलिस ने दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की है और मामले की निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है. फिलहाल बुध विहार इलाके में तनाव बना हुआ है और स्थिति पर प्रशासन की नजर बनी हुई है.'
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