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पलक झपकते डॉक्टर की लग्जरी क्रेटा कार उड़ा ले गए चोर, CCTV में वारदात कैद

Alwar News: अलवर में ज्योति चिल्ड्रेन हॉस्पिटल के चिकित्सक डॉ. सत्येंद्र मित्तल की अत्याधुनिक सुरक्षा सिस्टम से लैस लग्जरी क्रेटा कार को चोरों ने फिल्मी अंदाज में चंद मिनटों में पार कर दिया.

Edited byAman SinghReported byJugal Kishore
Published: Apr 27, 2026, 02:13 PM|Updated: Apr 27, 2026, 02:13 PM
पलक झपकते डॉक्टर की लग्जरी क्रेटा कार उड़ा ले गए चोर, CCTV में वारदात कैद
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Alwar News: राजस्थान के अलवर शहर में एनईबी थाना क्षेत्र के 245 सुभाष नगर में रविवार तड़के एक ऐसी चोरी हुई, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. ज्योति चिल्ड्रेन हॉस्पिटल के चिकित्सक डॉ. सत्येंद्र मित्तल की अत्याधुनिक सुरक्षा सिस्टम से लैस लग्जरी क्रेटा कार को चोरों ने फिल्मी अंदाज में चंद मिनटों में पार कर दिया.

घटना रविवार सुबह करीब 3 बजे की बताई जा रही है. डॉ. मित्तल ने बताया कि चोर स्विफ्ट डिजायर कार में सवार होकर आए थे और बेहद प्रोफेशनल तरीके से उनकी गाड़ी को निशाना बनाया. हैरानी की बात यह है कि जिस कार को बिना रिमोट के खोलना लगभग नामुमकिन माना जाता है, उसे चोरों ने पलक झपकते ही खोल लिया और फरार हो गए.

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पूरी वारदात पास में लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई है, जिसमें संदिग्धों की गतिविधियां साफ नजर आ रही हैं. फुटेज से यह साफ संकेत मिलते हैं कि चोरी में हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिससे कार का लॉक सिस्टम बाईपास किया गया.

इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. लोग अब अपनी गाड़ियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि अगर हाई सिक्योरिटी सिस्टम भी सुरक्षित नहीं है, तो आम वाहन मालिकों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है. फिलहाल डॉ. मित्तल ने एनईबी थाने में मामला दर्ज करवा दिया है. पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर जांच में जुटी हुई है और शातिर चोरों की तलाश जारी है.

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Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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