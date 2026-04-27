/पलक झपकते डॉक्टर की लग्जरी क्रेटा कार उड़ा ले गए चोर, CCTV में वारदात कैद

Alwar News: राजस्थान के अलवर शहर में एनईबी थाना क्षेत्र के 245 सुभाष नगर में रविवार तड़के एक ऐसी चोरी हुई, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. ज्योति चिल्ड्रेन हॉस्पिटल के चिकित्सक डॉ. सत्येंद्र मित्तल की अत्याधुनिक सुरक्षा सिस्टम से लैस लग्जरी क्रेटा कार को चोरों ने फिल्मी अंदाज में चंद मिनटों में पार कर दिया.

घटना रविवार सुबह करीब 3 बजे की बताई जा रही है. डॉ. मित्तल ने बताया कि चोर स्विफ्ट डिजायर कार में सवार होकर आए थे और बेहद प्रोफेशनल तरीके से उनकी गाड़ी को निशाना बनाया. हैरानी की बात यह है कि जिस कार को बिना रिमोट के खोलना लगभग नामुमकिन माना जाता है, उसे चोरों ने पलक झपकते ही खोल लिया और फरार हो गए.

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पूरी वारदात पास में लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई है, जिसमें संदिग्धों की गतिविधियां साफ नजर आ रही हैं. फुटेज से यह साफ संकेत मिलते हैं कि चोरी में हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिससे कार का लॉक सिस्टम बाईपास किया गया.

इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. लोग अब अपनी गाड़ियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि अगर हाई सिक्योरिटी सिस्टम भी सुरक्षित नहीं है, तो आम वाहन मालिकों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है. फिलहाल डॉ. मित्तल ने एनईबी थाने में मामला दर्ज करवा दिया है. पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर जांच में जुटी हुई है और शातिर चोरों की तलाश जारी है.