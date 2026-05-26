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दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, खड़े ट्रेलर से टकराई कार, तीन की मौत, एक घायल

Alwar Accident: अलवर जिले में बड़ौदामेव थाना क्षेत्र में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर साइड में खड़े एक ट्रेलर में पीछे से तेज रफ्तार कार जा टकराई, जिससे कार में सवार चार लोगों में से तीन की मौके पर ही मौत हो गई.

Edited byAman SinghReported byJugal Kishore
Published: May 26, 2026, 09:07 PM|Updated: May 26, 2026, 09:07 PM
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, खड़े ट्रेलर से टकराई कार, तीन की मौत, एक घायल
Image Credit: Alwar Accident

Alwar Accident: राजस्थान के अलवर जिले में बड़ौदामेव थाना क्षेत्र में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है. एक्सप्रेसवे पर साइड में खड़े एक ट्रेलर में पीछे से तेज रफ्तार कार जा टकराई, जिससे कार में सवार चार लोगों में से तीन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया.

घायल संदीप सिंह, जो पंजाब का निवासी है, जिसका जिला अस्पताल में इलाज जारी है. मृतकों की पहचान गुरुप्रीत सिंह, सेवक सिंह और सुखमंदर सिंह के रूप में हुई है. प्राप्त जानकारी के अनुसार, सभी लोग करीब दस दिन पहले पंजाब से हार्वेस्टर मशीन लेकर मध्य प्रदेश गए थे, जहां वे गेहूं की कटाई का काम कर रहे थे.

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काम पूरा करने के बाद ये सभी कार से वापस पंजाब के फिरोजपुर (मरखाई) लौट रहे थे. इसी दौरान बड़ौदामेव थाना क्षेत्र में एक्सप्रेसवे पर यह भीषण हादसा हो गया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है. हादसे के कारणों की जांच की जा रही है.

पढ़ें एक और बड़ी खबर

अलवर में खेड़ली कस्बे के वार्ड नंबर 7 स्थित कजोड़ी मोहल्ला में सूने मकान को निशाना बनाते हुए चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया. चोर मकान का ताला तोड़कर करीब 30 तोला वजनी सोने के जेवरात चोरी कर ले गए. जानकारी के अनुसार, रवि टांक पुत्र भगवान टांक सोमवार शाम करीब 7 बजे अपनी पत्नी और परिजनों के साथ घर पर ताला लगाकर गोवर्धन परिक्रमा के लिए गए थे.

मंगलवार सुबह जब दंपति परिक्रमा कर वापस लौटे, तो घर के मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ मिला और अंदर सामान बिखरा पड़ा था. जांच करने पर एक कमरे का ताला भी टूटा मिला. कमरे में रखी अलमारी से चोर सोने के चार चैन, पेंडल, कड़े, चार चूड़ियां और 16 अंगूठियां सहित करीब 30 तोला सोना चोरी कर फरार हो गए. घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर एकत्रित हो गए. इसके बाद खेड़ली पुलिस को सूचना दी गई. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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