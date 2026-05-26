/दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, खड़े ट्रेलर से टकराई कार, तीन की मौत, एक घायल

Alwar Accident: राजस्थान के अलवर जिले में बड़ौदामेव थाना क्षेत्र में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है. एक्सप्रेसवे पर साइड में खड़े एक ट्रेलर में पीछे से तेज रफ्तार कार जा टकराई, जिससे कार में सवार चार लोगों में से तीन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया.

घायल संदीप सिंह, जो पंजाब का निवासी है, जिसका जिला अस्पताल में इलाज जारी है. मृतकों की पहचान गुरुप्रीत सिंह, सेवक सिंह और सुखमंदर सिंह के रूप में हुई है. प्राप्त जानकारी के अनुसार, सभी लोग करीब दस दिन पहले पंजाब से हार्वेस्टर मशीन लेकर मध्य प्रदेश गए थे, जहां वे गेहूं की कटाई का काम कर रहे थे.

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काम पूरा करने के बाद ये सभी कार से वापस पंजाब के फिरोजपुर (मरखाई) लौट रहे थे. इसी दौरान बड़ौदामेव थाना क्षेत्र में एक्सप्रेसवे पर यह भीषण हादसा हो गया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है. हादसे के कारणों की जांच की जा रही है.



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अलवर में खेड़ली कस्बे के वार्ड नंबर 7 स्थित कजोड़ी मोहल्ला में सूने मकान को निशाना बनाते हुए चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया. चोर मकान का ताला तोड़कर करीब 30 तोला वजनी सोने के जेवरात चोरी कर ले गए. जानकारी के अनुसार, रवि टांक पुत्र भगवान टांक सोमवार शाम करीब 7 बजे अपनी पत्नी और परिजनों के साथ घर पर ताला लगाकर गोवर्धन परिक्रमा के लिए गए थे.

मंगलवार सुबह जब दंपति परिक्रमा कर वापस लौटे, तो घर के मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ मिला और अंदर सामान बिखरा पड़ा था. जांच करने पर एक कमरे का ताला भी टूटा मिला. कमरे में रखी अलमारी से चोर सोने के चार चैन, पेंडल, कड़े, चार चूड़ियां और 16 अंगूठियां सहित करीब 30 तोला सोना चोरी कर फरार हो गए. घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर एकत्रित हो गए. इसके बाद खेड़ली पुलिस को सूचना दी गई. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

