सोरका कला गांव में दो पक्षों में लाठी-डंडों से झड़प, हादसे में तीन लोग घायल

Alwar News: अलवर जिले में सामान्य चिकित्सालय के ट्रामा वार्ड में गंभीर घायल दो लोगों का इलाज जारी है. खैरथल जिले के ततारपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सोरका कला में देर शाम दो पक्षों के बीच कहासुनी गाली-गलौज में बदल गई.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Swadesh kapil
Published: Aug 28, 2025, 15:27 IST | Updated: Aug 28, 2025, 15:27 IST

Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले में सामान्य चिकित्सालय के ट्रामा वार्ड में गंभीर घायल दो लोगों का इलाज जारी है. खैरथल जिले के ततारपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सोरका कला में देर शाम दो पक्षों के बीच कहासुनी गाली-गलौज में बदल गई.

मामला इतना बढ़ा कि लाठी-डंडे चल गए और तीन लोग घायल हो गए. घायलों में संजय, गिरराज और सरोज शामिल हैं. सरोज को खैरथल के अस्पताल में भर्ती कराया गया. जबकि गंभीर रूप से घायल संजय और गिराज को अलवर जिला अस्पताल रेफर किया गया है.

पीड़ित संजय ने बताया कि उसका भाई गिराज घर के बाहर बैठा था, तभी गांव के कुछ लोग वहां गाली-गलौज करने लगे. विरोध करने पर उपसरपंच रघुवीर सहित हरिओम, धन सिंह, जगदीश, सतीश, विजय, गौरव, कुलदीप, प्रिंस, निखिल व अन्य लोगों ने लाठी-डंडों से हमला कर दिया.

इस मारपीट में तीनों को चोटें आईं. इस मामले पर ततारपुर थाना प्रभारी अकेश चौधरी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया गया है. फिलहाल दोनों पक्षों की ओर से रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है. जैसे ही रिपोर्ट प्राप्त होगी, वैसी कार्रवाई की जाएगी.

डिजिटल युग में बढ़ते साइबर अपराधों से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए अलवर पुलिस ने आज खास जागरूकता अभियान चलाया. अशोक (नंगली) सर्किल पर आयोजित कार्यक्रम में न सिर्फ बच्चों को साइबर सुरक्षा के गुण सिखाए गए.

बल्कि एक विशेष साइबर पोस्टर का विमोचन भी किया गया. इसके बाद बच्चों ने रैली निकालकर पूरे समाज को संदेश दिया कि सतर्क रहो, सुरक्षित रहो. पुलिस अधिकारियों ने बच्चों को सरल भाषा में समझाया कि मोबाइल गेम्स और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते वक्त सावधानी बरतना क्यों जरूरी है.

उन्हें चेताया गया कि अनजान कॉल या लिंक पर क्लिक करना, पासवर्ड साझा करना या ऑनलाइन लालच में आना खतरनाक हो सकता है. पुलिस उप अधीक्षक ट्रैफिक मुकेश चौधरी ने बताया कि यह पहल जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी के साइबर संग्राम अभियान के तहत की गई है. उन्होंने कहा कि बच्चे अगर जागरूक होंगे, तो वे खुद भी सुरक्षित रहेंगे और दूसरों को भी जागरूक कर समाज को साइबर अपराध से बचा सकेंगे.

