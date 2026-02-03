तीन साल की बच्ची के मुंह में धमाका, टॉफी की जगह दुकानदार ने दिया विस्फोटक

Alwar Blast Incident: राजस्थान के अलवर जिले में रामगढ़ थाना क्षेत्र के अलवर मार्ग स्थित चौकी बास गांव में सोमवार को एक हृदयविदारक घटना सामने आई, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया. यहां टॉफी समझकर विस्फोटक चबाने से तीन साल की मासूम बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई.

विस्फोट इतना तेज था कि बच्ची का जबड़ा और गाल बुरी तरह फट गए. प्राप्त जानकारी के अनुसार, 3 वर्षीय अक्शु पुत्री साक्षी अपनी छह वर्षीय बड़ी बहन अहाना के साथ गांव की एक किराना दुकान पर टॉफी लेने गई थी. आरोप है कि दुकानदार सुदील उर्फ काला पुत्र नत्थो ने टॉफी की जगह बारूद से भरी पटाखेनुमा वस्तु बच्ची को दे दी. जैसे ही अक्शु ने उसे मुंह में डालकर चबाया जोरदार धमाका हो गया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

धमाके के बाद बच्ची खून से लथपथ होकर मौके पर गिर पड़ी. परिजन तुरंत उसे अलवर के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने आपात ऑपरेशन किया. डॉक्टरों के अनुसार, ऑपरेशन सफल रहा है और फिलहाल बच्ची खतरे से बाहर बताई जा रही है.

इस मामले में बच्ची की चाची निकिता पुत्री परवीन की रिपोर्ट पर रामगढ़ थाने में मामला दर्ज किया गया है. थानाधिकारी डॉ. विजेन्द्र सिंह ने बताया कि आरोपी दुकानदार को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. घटना की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल जांच करवाई जा रही है और विशेषज्ञों की राय भी ली जा रही है.

वहीं आरोपी दुकानदार का कहना है कि बच्ची को चोट सड़क पर गिरने और कोल्डड्रिंक की कांच की बोतल लगने से आई है, लेकिन बच्ची के जबड़े और मुंह की गंभीर स्थिति विस्फोट की ओर स्पष्ट संकेत कर रही है. डीएसपी पिंटू कुमार ने बताया कि पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है और दोषी पाए जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

