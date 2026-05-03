/ST-19 के शावक की वाटर हॉल में मस्ती, पर्यटकों को मिला रोमांचक नजारा

Alwar News: अलवर के सरिस्का टाइगर रिजर्व के बफर जोन में रविवार शाम एक रोमांचक नजारा देखने को मिला. श्योदानपुरा के जंगल में टाइग्रेस ST-19 का शावक वाटर हॉल में मस्ती करते हुए डुबकी लगाता नजर आया. इस दिलचस्प पल को वन राज्य मंत्री संजय शर्मा समेत कई पर्यटकों ने करीब से देखा.

दरअसल, मंत्री संजय शर्मा सरिस्का क्षेत्र में पौधारोपण कार्यक्रम के लिए पहुंचे थे. इसी दौरान रास्ते में श्योदानपुरा के जंगल में उन्हें टाइगर शावक की साइटिंग हो गई. शावक की चंचल हरकतों को उन्होंने काफी देर तक निहारा, जिससे मौके पर मौजूद पर्यटकों में भी खासा उत्साह देखने को मिला.

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वन विभाग के अनुसार, टाइग्रेस ST-19 के कुल चार शावक हैं और कई बार यह पूरा परिवार एक साथ भी नजर आ चुका है. एक साथ पांच-पांच टाइगर (मां और शावक) को देखना पर्यटकों के लिए बेहद रोमांचक अनुभव होता है.

रेंजर शंकर सिंह ने बताया कि अलवर शहर के आसपास के बफर जोन में इस समय कुल 11 टाइगर (टाइगर, टाइग्रेस और शावक) मौजूद हैं. इनमें ST-18 (मेल), ST-19 अपने चार शावकों के साथ, ST-2302 अपने दो शावकों के साथ और ST-2403 व ST-2404 शामिल हैं.

इनमें ST-18 अक्सर बाला किला और अंधेरी क्षेत्र के आसपास जंगल में विचरण करता है, जबकि टाइग्रेस ST-2403 और ST-2404 का मूवमेंट चूहड़सिद्ध और लवकुश वाटिका की दिशा में देखा जाता है.

गौरतलब है कि सरिस्का में वर्ष 2008 में बाघों का पुनर्स्थापन शुरू किया गया था. इससे पहले 2004 में यह क्षेत्र पूरी तरह बाघ विहीन हो गया था, लेकिन अब यहां बाघों की संख्या शावकों सहित 50 के पार पहुंच चुकी है, जो एक बड़ी सफलता मानी जा रही है.