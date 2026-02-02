Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

सरिस्का में टेरिटोरियल फाइट का शिकार बनी बाघिन, अकबरपुर रेंज में मिला शव

Sariska Tigress Death: अलवर जिले में सरिस्का टाइगर रिजर्व से एक दुखद खबर सामने आई है. सरिस्का जंगल में एक बाघिन की संख्या कम हो गई है. अकबरपुर रेंज की पृथ्वीपुरा बीट के डाबली वन क्षेत्र में बाघिन ST-28 का शव मिला है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Jugal Kishore
Published: Feb 02, 2026, 09:33 PM IST | Updated: Feb 02, 2026, 09:33 PM IST

Trending Photos

राजस्थान का वो घोस्ट विलेज, जहां पत्थर भी सुनाते हैं अपनी कहानी!
7 Photos
Rajasthan news

राजस्थान का वो घोस्ट विलेज, जहां पत्थर भी सुनाते हैं अपनी कहानी!

एक बार फिर बढ़े सोने-चांदी के भाव, जानें जयपुर सर्राफा बाजार के ताजा भाव
7 Photos
Jaipur Gold Silver Rate

एक बार फिर बढ़े सोने-चांदी के भाव, जानें जयपुर सर्राफा बाजार के ताजा भाव

दाल बाटी के साथ क्यों जरूरी है लाल लहसुन की चटनी, जानें रेसिपी और फायदे
8 Photos
Dal Bati Laal Lahsun Ki Chutney

दाल बाटी के साथ क्यों जरूरी है लाल लहसुन की चटनी, जानें रेसिपी और फायदे

राजस्थान में बारिश का दौर जारी! इन जिलों में येलो अलर्ट, जानें मौसम का ताजा अपडेट
6 Photos
Rajasthan Weather

राजस्थान में बारिश का दौर जारी! इन जिलों में येलो अलर्ट, जानें मौसम का ताजा अपडेट

सरिस्का में टेरिटोरियल फाइट का शिकार बनी बाघिन, अकबरपुर रेंज में मिला शव

Sariska Tigress Death: राजस्थान के अलवर जिले में सरिस्का टाइगर रिजर्व से एक दुखद खबर सामने आई है. सरिस्का जंगल में एक बाघिन की संख्या कम हो गई है. अकबरपुर रेंज की पृथ्वीपुरा बीट के डाबली वन क्षेत्र में बाघिन ST-28 का शव मिला है. प्रारंभिक जांच में बाघिन की मौत का कारण टेरिटोरियल फाइट बताया जा रहा है.

ग्रामीणों को जंगल में करीब 24 घंटे पुराना शव दिखाई देने के बाद उन्होंने वन विभाग को सूचना दी. सूचना मिलते ही वन विभाग, राजस्व विभाग और डॉक्टरों की टीम मौके पर पहुंची. इसके बाद बालेटा नाका पर तीन डॉक्टरों की टीम द्वारा बाघिन का पोस्टमार्टम किया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

सरिस्का के सीसीएफ संग्राम सिंह ने बताया कि बाघिन ST-28 की मौत क्षेत्रीय संघर्ष के दौरान किसी अन्य बाघ से हुई लड़ाई में हुई है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, बाघिन के शरीर के पिछले हिस्से में दो बड़े घाव, जबकि अन्य हिस्सों में कुछ छोटे घाव पाए गए. शव पर कीड़े नहीं थे, जिससे उसकी मौत लगभग एक दिन पहले होने की पुष्टि होती है.

पोस्टमार्टम के बाद राजस्व, पुलिस विभाग और स्थानीय ग्रामीणों की मौजूदगी में डाबली वन क्षेत्र स्थित कलाकड़ी चौकी के पास बाघिन का अंतिम संस्कार किया गया. बाघिन ST-28 की उम्र करीब 5 वर्ष थी और उसने अब तक किसी शावक को जन्म नहीं दिया था. वह प्रसिद्ध बाघिन ST-14 की बेटी थी. ST-14 के अन्य शावकों में बाघिन ST-17, बाघ ST-18, बाघिन ST-26 और बाघिन ST-27 शामिल हैं.

सीसीएफ संग्राम सिंह के अनुसार, इस घटना से पहले सरिस्का टाइगर रिजर्व में कुल 50 टाइगर मौजूद थे, जिनमें 11 नर बाघ, 18 बाघिन और 21 शावक शामिल थे. अकबरपुर रेंज में बाघिन के शव मिलने के बाद अब यह संख्या घटकर 49 रह गई है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंAlwar Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news