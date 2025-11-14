Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Tijara News: नकली सोने की ईंट बेचकर ठगे 16 लाख रुपये, ठग गिरफ्तार

Tijara News: राजस्थान की भिवाड़ी पुलिस ने नकली सोने की ईंट बेचकर सोलह लाख रुपये की ठगी करने वाले ठगों को गिरफ्तार किया. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Kuldeep malwar
Published: Nov 14, 2025, 08:02 PM IST | Updated: Nov 14, 2025, 08:02 PM IST

Trending Photos

क्या आपको पता है राजस्थान का 'जिब्राल्टर' किस किले को कहते हैं?
6 Photos
Trending Quiz

क्या आपको पता है राजस्थान का 'जिब्राल्टर' किस किले को कहते हैं?

राजस्थान में क्लास 9–12 के छात्रों के लिए खुशखबरी, बैंक खाते में सीधी स्कॉलरशिप… बस करें ये काम!
7 Photos
rajasthan scheme

राजस्थान में क्लास 9–12 के छात्रों के लिए खुशखबरी, बैंक खाते में सीधी स्कॉलरशिप… बस करें ये काम!

सर्दियों में घर पर बनाएं राजस्थानी पापड़ मंगोड़ी की सब्जी, जानें रेसिपी और फायदे
7 Photos
Papad mangodi ki sabzi

सर्दियों में घर पर बनाएं राजस्थानी पापड़ मंगोड़ी की सब्जी, जानें रेसिपी और फायदे

7 घंटे का सफर सिर्फ 4 घंटे में... जयपुर से जोधपुर के बीच 350 किलोमीटर लंबा बनेगा एक्सप्रेसवे, किसान बने करोड़पति!
7 Photos
Rajasthan Government Project

7 घंटे का सफर सिर्फ 4 घंटे में... जयपुर से जोधपुर के बीच 350 किलोमीटर लंबा बनेगा एक्सप्रेसवे, किसान बने करोड़पति!

Tijara News: नकली सोने की ईंट बेचकर ठगे 16 लाख रुपये, ठग गिरफ्तार

Tijara News: राजस्थान के तिजारा के भिवाड़ी पुलिस जिले के तिजारा पुलिस ने नकली सोने की ईंट बेचकर सोलह लाख रुपये की ठगी करने वाले ठगों को गिरफ्तार कर लिया है. महाराष्ट्र के एक व्यक्ति को लखपति बनाने के नाम पर आरोपी ने जाल में फंसाया और नकली सोने की ईंट पकड़ाकर मोटी रकम ऐंठ ली. पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी से चौदह लाख पचास हजार रुपये बरामद किए हैं.

महाराष्ट्र के ठाणे के रहने वाले मुरलीधरन ने 1 नवंबर को तिजारा थाने में मामला दर्ज करवाते हुए बताया था कि उसके मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आया. कॉल करने वाले ने दावा किया कि जेसीबी की खुदाई में सोने की ईंट मिली है, जिसे वह सस्ते दाम में बेचना चाहता है.

आरोपी ने वीडियो कॉल पर सोने की ईंट भी दिखायी और भरोसा जीतने के लिए एक असली सैंपल तक भेज दिया. इसके बाद अट्ठाईस अक्टूबर को आरोपी अपनी पत्नी के साथ तिजारा पहुंचा आरोपी ठग पति पत्नी को मोटर साइकिल पर बिठाकर महाराजपुरा स्टैंड ले गया. वहीं, बीस लाख रुपये में सौदा तय हुआ और आरोपी ने नकली सोने की ईंट देकर पीड़ित से सोलह लाख रुपये ले लिए.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए हजारों सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी इनपुट और सायबर टीम की मदद से आरोपी अरसद, निवासी बाघोड़ा को चिन्हित किया. पुलिस पूछताछ के दौरान पुलिस ने आरोपी से ठगी की रकम में से चौदह लाख पचास हजार रुपये भी बरामद कर लिए.
इधर, झुंझुनूं के बीडीके अस्पताल में एक युवक भीड़ के बीच एक वृद्ध महिला का पर्स चोरी करते हुए पकड़ा गया. अस्पताल में तैनात गार्ड ने मौके पर सतर्कता दिखाते हुए आरोपी को दौड़कर पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया.
पकड़ा गया युवक रामकिशन मूल रूप से गुजरात का रहने वाला बताया जा रहा है और इन दिनों जयपुर से झुंझुनूं आया हुआ था. जानकारी के अनुसार बीडीके अस्पताल के ओपीडी क्षेत्र में भीड़ का फायदा उठाते हुए युवक ने एक वृद्ध महिला के बैग से पर्स निकाल लिया. पर्स में रखे 1500 रुपये चोरी कर लिए. चोरी होते ही महिला ने शोर मचाया, जिसके बाद अस्पताल का गार्ड अलर्ट हुआ और उसने आरोपी को पकड़ लिया. बाद में उसे कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया गया.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Alwar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news