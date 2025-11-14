Tijara News: नकली सोने की ईंट बेचकर ठगे 16 लाख रुपये, ठग गिरफ्तार

Tijara News: राजस्थान के तिजारा के भिवाड़ी पुलिस जिले के तिजारा पुलिस ने नकली सोने की ईंट बेचकर सोलह लाख रुपये की ठगी करने वाले ठगों को गिरफ्तार कर लिया है. महाराष्ट्र के एक व्यक्ति को लखपति बनाने के नाम पर आरोपी ने जाल में फंसाया और नकली सोने की ईंट पकड़ाकर मोटी रकम ऐंठ ली. पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी से चौदह लाख पचास हजार रुपये बरामद किए हैं.

आरोपी ने वीडियो कॉल पर सोने की ईंट भी दिखायी और भरोसा जीतने के लिए एक असली सैंपल तक भेज दिया. इसके बाद अट्ठाईस अक्टूबर को आरोपी अपनी पत्नी के साथ तिजारा पहुंचा आरोपी ठग पति पत्नी को मोटर साइकिल पर बिठाकर महाराजपुरा स्टैंड ले गया. वहीं, बीस लाख रुपये में सौदा तय हुआ और आरोपी ने नकली सोने की ईंट देकर पीड़ित से सोलह लाख रुपये ले लिए.

पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए हजारों सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी इनपुट और सायबर टीम की मदद से आरोपी अरसद, निवासी बाघोड़ा को चिन्हित किया. पुलिस पूछताछ के दौरान पुलिस ने आरोपी से ठगी की रकम में से चौदह लाख पचास हजार रुपये भी बरामद कर लिए.

इधर, झुंझुनूं के बीडीके अस्पताल में एक युवक भीड़ के बीच एक वृद्ध महिला का पर्स चोरी करते हुए पकड़ा गया. अस्पताल में तैनात गार्ड ने मौके पर सतर्कता दिखाते हुए आरोपी को दौड़कर पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया.

पकड़ा गया युवक रामकिशन मूल रूप से गुजरात का रहने वाला बताया जा रहा है और इन दिनों जयपुर से झुंझुनूं आया हुआ था. जानकारी के अनुसार बीडीके अस्पताल के ओपीडी क्षेत्र में भीड़ का फायदा उठाते हुए युवक ने एक वृद्ध महिला के बैग से पर्स निकाल लिया. पर्स में रखे 1500 रुपये चोरी कर लिए. चोरी होते ही महिला ने शोर मचाया, जिसके बाद अस्पताल का गार्ड अलर्ट हुआ और उसने आरोपी को पकड़ लिया. बाद में उसे कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया गया.

