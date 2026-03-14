Rajasthan News: तिजारा की चंद्रलोक सिटी में निर्माणाधीन बिल्डिंग से गिरकर मिस्त्री विनोद मेघवाल की मौत हो गई. परिजनों ने अलवर के सरकारी अस्पताल स्टाफ पर रात में सोने और समय पर इलाज न करने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया.
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Alwar News: अलवर जिले के तिजारा थाना क्षेत्र स्थित चंद्रलोक सिटी से एक दर्दनाक घटना समने आई है, जहां पर निर्माणाधीन इमारत से गिरने के कारण एक चिनाई मिस्त्री की मौत हो गई.
काम के दौरान बिगड़ा संतुलन
जानकारी के अनुसार तिजारा के वार्ड नंबर 11 निवासी 32 वर्षीय विनोद मेघवाल पुत्र रामजीवन शुक्रवार को चंद्रलोक सिटी में बन रही एक इमारत की दूसरी मंजिल पर चिनाई का काम कर रहे थे. इसी दौरान अचानक संतुलन बिगड़ने से वह नीचे गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए.घटना के बाद उन्हें तुरंत तिजारा के अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए अलवर के राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय रेफर कर दिया गया. इलाज के दौरान विनोद मेघवाल की मौत हो गई.
मृतक के भाई अर्जुन ने अस्पताल स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि रात करीब दो बजे विनोद की हालत ज्यादा बिगड़ गई थी, लेकिन वहां मौजूद कंपाउंडर ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया और न ही तुरंत डॉक्टर को बुलाया. परिजनों का आरोप है कि काफी देर बाद डॉक्टर मौके पर पहुंचे. साथ ही उन्होंने रात्रि ड्यूटी के दौरान कंपाउंडरों के सोने का भी आरोप लगाया है.
पुलिस की कार्रवाई
विनोद मेघवाल अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे और उनके दो छोटे बच्चे हैं. घटना के बाद परिवार में शोक की लहर है. तिजारा थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है
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गैस सिलेंडर की किल्लत से ग्रामीण महिलाओं की बढ़ी मुश्किलें, बुजुर्गों को फिर जलाना पड़ रहा देशी चूल्हा
अलवर जिले में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों की किल्लत के कारण ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. सरकार द्वारा ग्रामीण इलाकों में गैस सिलेंडर की बुकिंग अवधि 45 दिन कर दिए जाने के बाद कई परिवारों को मजबूरन फिर से देशी चूल्हों का सहारा लेना पड़ रहा है.
देशी चूल्हे पर खाना बनाने के लिए महिलाओं को पहाड़ों (डूंगर) से लकड़ी लानी पड़ती है और फिर धुएं व आग के बीच रोटी-सब्जी बनानी पड़ती है. यह काम आज की युवा पीढ़ी के लिए तो मुश्किल है ही, लेकिन बुजुर्ग महिलाओं के लिए और भी अधिक कठिन साबित हो रहा है.
अलवर की एक बुजुर्ग ग्रामीण महिला ने अपनी पीड़ा साझा करते हुए बताया कि इस उम्र में पहाड़ से लकड़ी लाना और चूल्हे पर खाना बनाना बेहद कठिन है. उन्होंने सरकार से अपील की है कि गैस सिलेंडर सस्ते किए जाएं और समय पर उपलब्ध कराए जाएं, ताकि ग्रामीण महिलाओं को इस परेशानी से राहत मिल सके.
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