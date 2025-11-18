Zee Rajasthan
Tijara News: शादी में डीजे पर डांस कर रही 6 साल की बच्ची को लगी गोली, हुई मौत

Tijara News: राजस्थान के तिजारा जिले में शादी में हर्ष फायरिंग के दौरान  एक 6 साल की मासूम के गोली लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

Published: Nov 18, 2025, 04:58 PM IST | Updated: Nov 18, 2025, 04:58 PM IST

Tijara News: राजस्थान के तिजारा जिले के मुंडावर थाना अंतर्गत एक दर्दनाक हादसा सामने आया है. शादी से पहले बान की रस्म के दौरान जसाई गांव ने हर्ष फायरिंग के दौरान एक 6 साल की मासूम के गोली लगने से उसकी मौत हो गई.

इस घटना ने आज एक बार फिर साबित कर दिया है कि भले ही कानून हर्ष फायरिंग की इजाजत नहीं देता लेकिन कुछ लोग कानून को ताक पर रखकर हर्ष फायरिंग करने से बाज नहीं आ रहे. घटना उस समय की है जब मृतका के पिता सतपाल अपने मित्र राजेश के बेटे राहुल की शादी से पूर्व बान दे रहा था.

वहीं, डीजे पर सब लोग डांस कर रहे थे, मासूम बच्ची वीरा भी उस डीजे के पास उस पल को एंज्वाय कर रही थी तभी कुछ लोगो ने वही पर हर्ष फायरिंग कर दी. हर्ष फायरिंग के दौरान ही गोली मासूम बच्ची को जा लगी, जिससे उसकी मौत हो गई.

मौके पर FSL की टीम को बुलाया गया और जांच शुरू की गई. इस पूरी घटना से शादी का माहौल गम में बदल गया. बताया जा रहा है कि सतपाल मीणा भिवाड़ी परिवहन विभाग में बाबू के पद पर तैनात हैं. वहीं, पुलिस की माने तो अभी बच्ची का जयपुर में पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है, जैसे ही कोई रिपोर्ट प्राप्त होगी उसी हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी.

वहीं, भिवाड़ी के फेज थर्ड थाना अंतर्गत पकड़े गए चार गो तस्करों की मौका तस्तीक कार्रवाई गई. गो तस्करों की मौका तस्दीक के दौरान उन्हें देखने के लिए लोगो में पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई की सराहना की जा रही है.

पुलिस ने चारों गो तस्करों से गाय उठाने वाली जगह की तस्दीक करवाई और आगे की कार्रवाई शुरू की गई. वहीं, जब इस पूरे नेटवर्क के मास्टरमाइंड राहुल से बात की तो उसको खुद को भी याद नहीं है कि उसने अब तक कितने गाय उठाकर हरियाणा के मेवात में बेची है.

उसने खुलासा किया कि वो एक गाय को अन्य तस्करों को 10 से 15 हजार रूपये में बेच देता था. वहीं, इसके साथ अन्य गो तस्करों को भी राहुल अपने साथ लेकर आया था.

पकड़े गए चारों गो तस्कर चोरी की पिकअप गाड़ी से रविवार की सुबह 4 बजे गो तस्करी करने पहुंचे थे लेकिन पुलिस ने अपने मुखबिर तंत्र की सूचना पर उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया था. हालांकि तस्कर पुलिस से बचने के लिए भिवाड़ी की सड़कों पर बचते का प्रयास करते रहे, जिससे भागते समय चारों तस्कर घायल हो गए थे.

