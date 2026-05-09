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Tijara News: ड्रग्स की बिक्री रोकना पड़ा भारी, माफियाओं ने लाठी और कुल्हाड़ी से किया हमला

Tijara News: राजस्थान के तिजारा जिले के भिवाड़ी के दो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिनमें युवक की जेब से कथित तौर पर गांजे की पुड़िया निकलाता दिखा रहा और दूसरे वीडियो में लाठी और कुल्हाड़ी से लोग एक-दूसरे पर हमला कर रहे हैं. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byKuldeep malwar
Published: May 09, 2026, 07:45 PM|Updated: May 09, 2026, 07:45 PM
Tijara News: ड्रग्स की बिक्री रोकना पड़ा भारी, माफियाओं ने लाठी और कुल्हाड़ी से किया हमला
Image Credit: Tijara News

Tijara News: राजस्थान के तिजारा जिले के भिवाड़ी में नशे के खिलाफ शुरू हुई मुहिम अब खूनी संघर्ष में बदलती दिखाई दे रही है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे दो वीडियो ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. एक वीडियो में कुछ लोग एक युवक की जेब से कथित तौर पर गांजे की पुड़िया निकालते दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरे वीडियो में लोग हाथों में लाठी और कुल्हाड़ी लेकर एक-दूसरे पर हमला करते नजर आ रहे हैं.

हालांकि इन वायरल वीडियो की जी मीडिया पुष्टि नहीं करता है लेकिन बताया जा रहा है कि ये दोनों वीडियो भिवाड़ी के घटाल गांव के हैं. जानकारी के मुताबिक, कुछ दिन पहले गांव में वार्ड पार्षद, भिवाड़ी डीएसपी और स्थानीय लोगों की बैठक हुई थी, जिसमें गांव को नशा मुक्त बनाने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी.

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व्यक्ति को गांजा खरीदते हुए पकड़ लिया

आरोप है कि इसी कमेटी के एक सदस्य ने गांव में एक व्यक्ति को गांजा खरीदते हुए पकड़ लिया और उसकी वीडियो बना ली. बस इसी बात को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि देखते ही देखते जंग में बदल गया. वायरल वीडियो में लोग खुलेआम लाठी और कुल्हाड़ी लेकर दिखाई दे रहे हैं. आरोप है कि गांजा बेचने वाले लोगों को जब वीडियो बनाए जाने की जानकारी मिली तो उन्होंने विरोध शुरू कर दिया और मामला हिंसक झगड़े में बदल गया. इस पूरे घटनाक्रम में करीब तीन लोगों के घायल होने की बात सामने आई है.

घायल लोगों को अस्पताल ले जाया गया

वहीं, इस पूरे मामले पर थानाधिकारी सचिन शर्मा ने बताया कि पुलिस को झगड़े की सूचना मिली थी, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला गया. घायल लोगों को अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई. पुलिस का कहना है कि घायल हुए लोग घटाल गांव के निवासी हैं और उनके खिलाफ पहले से एनडीपीएस एक्ट के मामले दर्ज बताए जा रहे हैं.

घटाल गांव निवासी पार्षद नरेंद्र खटाना ने भी पुलिस पर गंभीर आरोप लगा दिए. खटाना ने बताया कि पुलिस के साथ मिलकर नशे के खिलाफ युद्ध को लेकर अभियान चलाया गया था, उसी अभियान के तहत कमेटी के लोगों ने एक व्यक्ति को ड्रग्स लेते हुए पकड़ा तो ड्रग्स माफिया ने हमला कर दिया लेकिन पुलिस ने ड्रग्स माफियाओं की ही एफआईआर दर्ज की है, जिससे इन माफियाओं के हौसले बुलंद हो रहे हैं.

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About the Author

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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