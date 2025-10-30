Zee Rajasthan
Tijara: ट्रक ड्राइवर के साथ कई लोगों ने की मारपीट, मृत समझ अस्पताल के बाहर गए फेंक

Khairthal, Tijara News: राजस्थान के तिजारा जिले के किशनगढ़बास में बीती रात अपनी बाइक से घर लौट रहे ट्रक ड्राइवर पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला किया और उसेमृत समझ अस्पताल के बाहर गए फेंक गए. 

Published: Oct 30, 2025, 01:24 PM IST | Updated: Oct 30, 2025, 01:24 PM IST

Tijara: ट्रक ड्राइवर के साथ कई लोगों ने की मारपीट, मृत समझ अस्पताल के बाहर गए फेंक

Khairthal, Tijara News: राजस्थान के तिजारा जिले के किशनगढ़बास से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक ट्रक ड्राइवर की बेरहमी से पिटाई के बाद उसकी मौत हो गई.

बताया जा रहा है कि मृतक समयदीन नाम का युवक चाचाका गांव का रहने वाला था और पेशे से ट्रक ड्राइवर था. बीती रात जब वह अपनी बाइक से घर लौट रहा था, तभी रास्ते में कुछ लोगों ने उसकी बाइक रोक ली और उस पर हमला कर दिया. परिवार का आरोप है कि करीब एक दर्जन से ज्यादा लोगों ने मिलकर समयदीन को बेरहमी से पीटा है.

हमलावरों में हनीफ सरपंच सहित कई लोग शामिल बताए जा रहे हैं. मारपीट के बाद आरोपी समयदीन को मृत समझकर किशनगढ़बास के सरकारी अस्पताल के गेट पर फेंककर फरार हो गए. घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें समयदीन अधमरी हालत में जमीन पर पड़ा दिखाई दे रहा है और आसपास कई लोग खड़े नजर आ रहे हैं.

हालांकि जी राजस्थान इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है. वही घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण बड़ी संख्या में किशनगढ़बास थाने पहुंच गए और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.

मृतक के भाई ताहिर खान ने बताया कि उसका भाई अपनी बाइक से घर लौट रहा था, रास्ते में हनीफ सरपंच और उसके साथियों ने मिलकर उस पर हमला कर दिया. उन्होंने बताया कि हमलावरों ने समयदीन को इतना पीटा कि वह मौके पर ही बेहोश हो गया.

परिजनों ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. पुलिस ने मृतक के भाई की शिकायत के आधार पर करीब एक दर्जन से अधिक नामजद लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Tijara News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

