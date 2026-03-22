गैस सिलेंडर महंगा कर सरकार ने गरीबों पर डाला बोझ- नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली

Rajasthan Politics: राजस्थान के अलवर जिले में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राज्य और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों और उपलब्धता को लेकर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि एक ओर सरकार दावा कर रही है कि गैस की कोई कमी नहीं है.

वहीं दूसरी ओर घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में 60 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है, जिससे महंगाई के इस दौर में आम और गरीब वर्ग पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है. टीकाराम जूली ने आगे कहा कि कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में भी 125 से 150 रुपए तक की वृद्धि की गई है.

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इसके बावजूद बाजार में कमर्शियल गैस सिलेंडर आसानी से उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, जिससे बड़े उद्योगों के साथ-साथ होटल और ढाबा संचालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि इस स्थिति के चलते कई छोटे-बड़े व्यवसाय प्रभावित हो रहे हैं.

उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि गरीबों के हितों की अनदेखी की जा रही है और आमजन पर महंगाई का सीधा असर पड़ रहा है. गैस सिलेंडर महंगा कर सरकार ने गरीबों पर बोझ डाला है. टीकाराम जूली ने यह भी कहा कि यदि चार राज्यों में चुनाव नहीं होते, तो पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़ा दिए जाते.



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अलवर के राजगढ़ कस्बे में मेला का चौराहा स्थित सैनी धर्मशाला में ‘नई सोच नई किरण’ रक्तदानी संगठन द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया. संगठन के सदस्य दिनेश कुमार सैनी ने बताया कि यह संगठन का पांचवां रक्तदान शिविर है.

शिविर के दौरान कुल 71 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया, जिसमें 27 रक्तदाताओं ने पहली बार रक्तदान कर समाज सेवा की मिसाल पेश की. रक्त संग्रहण का कार्य भारद्वाज ब्लड बैंक सेंटर जयपुर और मोनार्क ब्लड सेंटर की टीम द्वारा किया गया. संगठन वर्तमान में करीब 800 सदस्यों के साथ जरूरतमंदों की मदद कर रहा है और लोगों को रक्तदान जैसे महादान के लिए प्रेरित कर रहा है.