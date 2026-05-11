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बानसूर के बुटेरी गांव में दो गुटों में खूनी संघर्ष, फायरिंग में युवक घायल, वीडियो वायरल

Bansur Buteri Village Clash: अलवर जिले के बानसूर क्षेत्र के बुटेरी गांव में दो गुटों के बीच हुए खूनी संघर्ष में एक युवक गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया. दो दिन पहले हुई इस घटना में दोनों पक्षों के बीच ट्रैक्टर-कैंपर की टक्कर, लाठी-डंडे और फायरिंग हुई. घटना का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया है.

Edited byAnsh RajReported byAmit kumar yadav
Published: May 11, 2026, 09:29 AM|Updated: May 11, 2026, 09:29 AM
बानसूर के बुटेरी गांव में दो गुटों में खूनी संघर्ष, फायरिंग में युवक घायल, वीडियो वायरल
Image Credit: Bansur Kotputli-Behror News

Bansur Kotputli-Behror News: अलवर जिले के बानसूर क्षेत्र के बुटेरी गांव में दो दिन पहले दो गुटों के बीच हुए खूनी संघर्ष ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. घटना में गोलीबारी होने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना के दौरान दोनों पक्षों के बीच लाठी-डंडे, वाहनों की टक्कर और फायरिंग का सिलसिला चला, जिसका लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.


जानकारी के अनुसार, कल देर रात दोनों गुटों के बदमाश वाहनों में सवार होकर बुटेरी गांव पहुंचे. यहां एक ट्रैक्टर और कैंपर गाड़ी के बीच जोरदार टक्कर हुई. इसके बाद दोनों पक्षों के बीच लाठियां और डंडे चलने लगे. विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई. वायरल वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि बदमाश गाड़ी का सायरन बजाते हुए मौके से भागते नजर आ रहे हैं. पूरा दृश्य किसी फिल्मी सीन की तरह लग रहा है.

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फायरिंग में युवक घायल
फायरिंग के दौरान एक युवक के कंधे में गोली लग गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल युवक को तुरंत कोटपूतली के बीडीएम अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत बिगड़ने पर जयपुर रेफर कर दिया गया. फिलहाल युवक का जयपुर में इलाज चल रहा है.


सोशल मीडिया पर मचा हड़कंप
घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया है. वीडियो में हिंसा के जो दृश्य दिख रहे हैं, उन्हें देखकर लोग हैरान हैं. ग्रामीणों में भय व्याप्त है और वे प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.


पुलिस की कार्रवाई
सूचना मिलते ही बानसूर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर आरोपी व्यक्तियों की पहचान करने में जुटी हुई है. वीडियो में दिख रहे लोगों की पहचान के लिए विशेष टीम गठित की गई है. पुलिस ने दोनों गुटों के बीच पुराने विवाद की भी जांच शुरू कर दी है.


इलाके में तनाव
घटना के बाद बुटेरी गांव और आसपास के इलाके में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है. ग्रामीणों ने बताया कि दोनों गुटों के बीच लंबे समय से जमीन व अन्य विवाद चले आ रहे थे, जो अब हिंसक रूप ले चुका है. लोग अब प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जाए.


पुलिस का कहना है कि मामले की गहन जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे. इस घटना ने पूरे कोटपूतली-बहरोड़ क्षेत्र में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं.

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Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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