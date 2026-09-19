/खैरथल सभापति चुनाव से पहले सियासी घमासान, पुलिस कार्रवाई के विरोध में व्यापारियों ने बंद किया बाजार

Khairthal News: राजस्थान के खैरथल-तिजारा जिले के खैरथल में नगर परिषद सभापति चुनाव से पहले सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं. 45 वार्डों वाली नगर परिषद में कांग्रेस के 20, निर्दलीय 17 और बीजेपी के 8 पार्षद निर्वाचित हुए हैं. सभापति की कुर्सी के लिए बीजेपी के विक्रम सिंह चौधरी और कांग्रेस के ओमप्रकाश रोघा के बीच सियासी दावपेच जारी है.

पुलिस की कार्रवाई के विरोध में संपूर्ण बाजार बंद

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सभापति चुनाव में निर्दलीय पार्षदों की भूमिका अहम मानी जा रही है. इसी बीच अब चुनावी खींचतान का असर खैरथल के बाजार तक पहुंच गया है. आज खैरथल के व्यापारियों ने पुलिस की कार्रवाई के विरोध में संपूर्ण बाजार को बंद कर दिया. बड़ी संख्या में व्यापारी एकजुट हुए और पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए.

दुकानों और घरों पर धमकियां देने व्यापारियों का आरोप

व्यापारियों का आरोप है कि सभापति का फैसला पार्षदों की वोटिंग से होना है, लेकिन चुनावी प्रक्रिया के बीच पार्षदों को लेकर व्यापारियों पर अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है. व्यापारियों ने यह भी आरोप लगाया है कि दुकानों और घरों पर धमकियां दी जा रही हैं और निर्वाचित पार्षदों को तलाशने के नाम पर व्यापारियों पर दबाव बनाया जा रहा है. वहीं सभापति पद के एक प्रत्याशी समेत अन्य लोगों के खिलाफ पार्षद के कथित अपहरण को लेकर मामला दर्ज होने की बात भी सामने आई है.

मॉक ड्रिल से व्यापारियों में भय का माहौल

इसी बीच शुक्रवार को खैरथल मंडी में पुलिस की ओर से की गई मॉक ड्रिल भी विवादों में आ गई. पुलिस प्रशासन की ओर से इसे आपात स्थिति में रेस्क्यू और सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों को परखने का अभ्यास बताया गया, लेकिन व्यापारियों ने इस मॉक ड्रिल को लेकर भी नाराजगी जताई. व्यापारियों का कहना है कि चुनावी माहौल में इस तरह की कार्रवाई से उनमें भय का माहौल पैदा हुआ है.

इसी के विरोध में व्यापारियों ने एकजुट होकर पूरे बाजार को बंद रखा और अपना विरोध दर्ज कराया. अब खैरथल में एक तरफ सभापति की कुर्सी को लेकर पार्षदों के समर्थन का सियासी गणित चल रहा है, तो दूसरी तरफ व्यापारियों के बाजार बंद ने इस राजनीतिक घमासान को और गरमा दिया है.