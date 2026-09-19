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खैरथल सभापति चुनाव से पहले सियासी घमासान, पुलिस कार्रवाई के विरोध में व्यापारियों ने बंद किया बाजार

Khairthal News: खैरथल में नगर परिषद सभापति चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है. बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों के बीच मुकाबले में निर्दलीय पार्षदों की भूमिका अहम मानी जा रही है. इसी बीच पुलिस कार्रवाई के विरोध में व्यापारियों ने संपूर्ण बाजार बंद कर दिया.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Kuldeep malwar
Published:Sep 19, 2026, 12:15 PM IST | Updated:Sep 19, 2026, 12:15 PM IST
खैरथल सभापति चुनाव से पहले सियासी घमासान, पुलिस कार्रवाई के विरोध में व्यापारियों ने बंद किया बाजार
Image Credit: Khairthal News

Khairthal News: राजस्थान के खैरथल-तिजारा जिले के खैरथल में नगर परिषद सभापति चुनाव से पहले सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं. 45 वार्डों वाली नगर परिषद में कांग्रेस के 20, निर्दलीय 17 और बीजेपी के 8 पार्षद निर्वाचित हुए हैं. सभापति की कुर्सी के लिए बीजेपी के विक्रम सिंह चौधरी और कांग्रेस के ओमप्रकाश रोघा के बीच सियासी दावपेच जारी है.

पुलिस की कार्रवाई के विरोध में संपूर्ण बाजार बंद

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सभापति चुनाव में निर्दलीय पार्षदों की भूमिका अहम मानी जा रही है. इसी बीच अब चुनावी खींचतान का असर खैरथल के बाजार तक पहुंच गया है. आज खैरथल के व्यापारियों ने पुलिस की कार्रवाई के विरोध में संपूर्ण बाजार को बंद कर दिया. बड़ी संख्या में व्यापारी एकजुट हुए और पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए.

दुकानों और घरों पर धमकियां देने व्यापारियों का आरोप

व्यापारियों का आरोप है कि सभापति का फैसला पार्षदों की वोटिंग से होना है, लेकिन चुनावी प्रक्रिया के बीच पार्षदों को लेकर व्यापारियों पर अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है. व्यापारियों ने यह भी आरोप लगाया है कि दुकानों और घरों पर धमकियां दी जा रही हैं और निर्वाचित पार्षदों को तलाशने के नाम पर व्यापारियों पर दबाव बनाया जा रहा है. वहीं सभापति पद के एक प्रत्याशी समेत अन्य लोगों के खिलाफ पार्षद के कथित अपहरण को लेकर मामला दर्ज होने की बात भी सामने आई है.

मॉक ड्रिल से व्यापारियों में भय का माहौल

इसी बीच शुक्रवार को खैरथल मंडी में पुलिस की ओर से की गई मॉक ड्रिल भी विवादों में आ गई. पुलिस प्रशासन की ओर से इसे आपात स्थिति में रेस्क्यू और सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों को परखने का अभ्यास बताया गया, लेकिन व्यापारियों ने इस मॉक ड्रिल को लेकर भी नाराजगी जताई. व्यापारियों का कहना है कि चुनावी माहौल में इस तरह की कार्रवाई से उनमें भय का माहौल पैदा हुआ है.

इसी के विरोध में व्यापारियों ने एकजुट होकर पूरे बाजार को बंद रखा और अपना विरोध दर्ज कराया. अब खैरथल में एक तरफ सभापति की कुर्सी को लेकर पार्षदों के समर्थन का सियासी गणित चल रहा है, तो दूसरी तरफ व्यापारियों के बाजार बंद ने इस राजनीतिक घमासान को और गरमा दिया है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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