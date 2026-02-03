अलवर की सड़कों पर थार का तांडव, तेज रफ्तार, खतरनाक स्टंट और हड़कंप! पुलिस के शिकंजे में स्टंटबाज

Alwar News: ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, जब्त की गई थार गाड़ियों से कुछ युवक तेज रफ्तार में सार्वजनिक सड़क पर स्टंट कर रहे थे. इस दौरान वे न केवल अपनी जान को जोखिम में डाल रहे थे, बल्कि सड़क पर चल रहे आम राहगीरों और अन्य वाहन चालकों की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा बने हुए थे. स्टंटबाजी के चलते किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता था, जिसे देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की.

ट्रैफिक थाना प्रभारी संजय शर्मा ने बताया कि पिछले कुछ समय से अलवर शहर में थार गाड़ियों से स्टंटबाजी को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थीं. कई स्थानों पर युवाओं द्वारा तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने, अचानक ब्रेक लगाने और खतरनाक मोड़ लेने की सूचनाएं सामने आ रही थीं. इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए ट्रैफिक पुलिस ने विशेष निगरानी शुरू की थी.

उन्होंने बताया कि पुलिस टीम को ओसवाल स्कूल के पास स्टंटबाजी की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो थार गाड़ियों को जब्त कर लिया. थाना प्रभारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यातायात नियमों की अनदेखी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की स्टंटबाजी से न केवल कानून व्यवस्था प्रभावित होती है, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं की आशंका भी कई गुना बढ़ जाती है. खासकर स्कूल और रिहायशी इलाकों के आसपास इस तरह की गतिविधियां बेहद खतरनाक साबित हो सकती हैं.

ट्रैफिक पुलिस ने यह भी साफ किया है कि आने वाले दिनों में शहर के विभिन्न इलाकों में सघन चेकिंग और निगरानी अभियान चलाया जाएगा. स्टंटबाजी, ओवरस्पीडिंग और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी.



ट्रैफिक पुलिस ने युवाओं से की अपील

अंत में ट्रैफिक पुलिस ने युवाओं से अपील की है कि वे स्टंटबाजी से दूर रहें, यातायात नियमों का पालन करें और सुरक्षित तरीके से वाहन चलाएं. पुलिस का कहना है कि सभी के सहयोग से ही सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सकता है और शहर में सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकती है.

