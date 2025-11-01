अलवर में दर्दनाक हादसा, गर्म दूध से मां-बेटी झुलसीं, हालत नाजुक

अलवर के एनईबी थाना क्षेत्र स्थित सोमवंशी कॉलोनी में शुक्रवार शाम एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें मां-बेटी गंभीर रूप से झुलस गईं. कोर्ट मुंडावर निवासी रेनू खटीक भैया दूज पर अपने मायके आई हुई थी.
Alwar News: अलवर के एनईबी थाना क्षेत्र स्थित सोमवंशी कॉलोनी में शुक्रवार शाम एक हृदयविदारक हादसा हो गया. कोर्ट मुंडावर निवासी महेश खटीक की पत्नी रेनू भैया दूज के अवसर पर अपने मायके आई हुई थी. वह अपनी मां की आंख के इलाज के लिए कुछ दिनों से 200 फीट रोड स्थित सोमवंशी कॉलोनी में ही ठहरी हुई थी. परिवार के सभी सदस्य सामान्य दिनचर्या में व्यस्त थे, तभी यह हादसा हो गया.
खिड़की पर रखा दूध बना हादसे की वजह
शाम के समय रेनू अपने कमरे में मौजूद थी. कमरे की खिड़की पर उसने गर्म दूध का बर्तन रखा हुआ था, जिसके नीचे एक बेड लगा था. रेनू जैसे ही चादर ओढ़ने लगी, उसका हाथ गलती से खिड़की पर रखे बर्तन से टकरा गया. इससे बर्तन उलट गया और उबलता हुआ दूध सीधे रेनू के शरीर पर गिर गया. उसके पास ही बैठी चार वर्षीय बेटी रानू भी दूध की चपेट में आ गई.
परिजनों ने पहुंचाया अस्पताल
दुर्घटना के बाद घर में अफरा-तफरी मच गई. परिवार के सदस्यों ने घबराहट में दोनों को तुरंत सामान्य चिकित्सालय अलवर पहुंचाया. डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि रेनू की हालत गंभीर बनी हुई है, जबकि बेटी रानू को भी जलन की चोटें आई हैं.
पुलिस को दी गई जानकारी
घटना की सूचना एनईबी थाना पुलिस को दे दी गई है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी जुटाई और आवश्यक कार्रवाई शुरू की. फिलहाल मां-बेटी का इलाज जारी है और परिवारजन अस्पताल में मौजूद हैं. यह हादसा घरों में गर्म तरल पदार्थों को संभालकर रखने की गंभीर सीख भी देता है.
