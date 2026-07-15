/अलवर में तेज रफ्तार ट्रक बना काल, बाइक को मारी टक्कर, युवक की मौत

राज्य चुनें
Tragic Road Accident in Alwar: अलवर जिले के मालाखेड़ा-नटनी का बारा मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हो गया. तेज रफ्तार ट्रक ने एक बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं हादसे में मृतक का पिता गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि एक मासूम बच्चे को भी चोटें आई हैं. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर जमा हो गए.
नूर पीर बाबा मंदिर के पास ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर
जानकारी के अनुसार बाइक सवार पिता-पुत्र नटनी का बारा की ओर जा रहे थे. इसी दौरान मालाखेड़ा-नटनी का बारा मार्ग पर नूर पीर बाबा मंदिर के पास तेज गति से आए एक ट्रक ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया. ट्रक की टक्कर के बाद बाइक सवार सड़क पर गिर गए. हादसा इतना दर्दनाक था कि एक युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. वहीं दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.
चांद पहाड़ी निवासी दिनेश गुर्जर की मौत
हादसे में जान गंवाने वाले युवक की पहचान चांद पहाड़ी निवासी दिनेश गुर्जर के रूप में हुई है. दिनेश की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. वहीं हादसे में उनके पिता गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं. एक मासूम बच्चा भी दुर्घटना की चपेट में आया है. मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने बिना समय गंवाए घायलों की मदद की और उन्हें उपचार के लिए अलवर के अस्पताल रेफर कराया.
हादसे के बाद ग्रामीणों में फूटा आक्रोश
युवक की मौत के बाद स्थानीय ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला. बड़ी संख्या में ग्रामीण मालाखेड़ा-नटनी का बारा मार्ग पर जमा हो गए और सड़क पर जाम लगा दिया. ग्रामीणों के प्रदर्शन के कारण मार्ग पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई. सड़क के दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गईं. ग्रामीण तेज रफ्तार वाहनों पर कार्रवाई और सड़क सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नाराजगी जाहिर करते नजर आए.
अकबरपुर थाना पुलिस ने संभाली स्थिति
हादसे और सड़क जाम की सूचना मिलते ही अकबरपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया और आक्रोशित ग्रामीणों से समझाइश की. काफी प्रयास के बाद लोगों को शांत कराया गया और मार्ग पर यातायात व्यवस्था बहाल करने की कार्रवाई की गई. पुलिस ने हादसे से जुड़े तथ्यों की जांच शुरू कर दी है.
तेज रफ्तार वाहनों पर फिर उठे सवाल
मालाखेड़ा-नटनी का बारा मार्ग पर हुए इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर तेज रफ्तार और सड़क सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. हादसे में एक परिवार ने अपने युवक को खो दिया, जबकि दो लोग अस्पताल में उपचार के लिए भेजे गए हैं. घटना के बाद क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल है. स्थानीय लोगों ने मार्ग पर तेज गति से दौड़ने वाले भारी वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और प्रभावी यातायात व्यवस्था की मांग की है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Alwar News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!