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अलवर में बंदरों का आतंक, 5 साल के मासूम पर झुंड ने किया हमला, गंभीर घायल

Alwar Monkey Attack: अलवर जिले से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है. बहाला स्टैंड स्थित सांखला गांव में बंदरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByJugal Kishore
Published:Mar 21, 2026, 08:53 PM IST | Updated:Mar 21, 2026, 08:53 PM IST

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अलवर में बंदरों का आतंक, 5 साल के मासूम पर झुंड ने किया हमला, गंभीर घायल

Alwar Monkey Attack: राजस्थान के अलवर जिले से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है. बहाला स्टैंड स्थित सांखला गांव में बंदरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है. इसी कड़ी में एक पांच वर्षीय मासूम बालक पर बंदरों के झुंड ने हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया.

जानकारी के अनुसार, बालक अपने घर से पैदल दुकान पर सामान लेने जा रहा था. इसी दौरान रास्ते में अचानक बंदरों के झुंड ने उसपर हमला कर दिया. बंदरों ने बालक की कमर और हाथों पर गहरे घाव कर दिए.

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घटना के दौरान आसपास मौजूद लोगों की नजर पड़ते ही उन्होंने तुरंत दौड़कर बालक को बंदरों के चंगुल से छुड़ाया. इसके बाद परिजन घायल बालक को तुरंत जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका उपचार जारी है.

बालक के परिजनों और ग्रामीणों का कहना है कि गांव में लंबे समय से बंदरों का आतंक बना हुआ है. कई लोग पहले भी इनके हमलों में घायल हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे ग्रामीणों में रोष बना हुआ है.

पढ़ें एक और बड़ी खबर

अलवर जिले में कठूमर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत सौखरी में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. विधायक रमेश खींची ने करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपये की लागत से बनने वाले स्वास्थ्य केंद्र का विधिवत शिलान्यास एवं भूमिपूजन किया.

इस अवसर पर विधायक रमेश खींची ने कहा कि उनका लक्ष्य कठूमर विधानसभा क्षेत्र को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में अव्वल बनाना है, ताकि ग्रामीणों को बेहतर इलाज की सुविधाएं अपने ही क्षेत्र में उपलब्ध हो सकें.

कार्यक्रम में तहसीलदार कठूमर भानू प्रताप सिंह, बीसीएमओ डॉ. अमरजीत गुर्जर, ग्राम पंचायत प्रशासक प्रतिनिधि देवी सिंह सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे. स्वास्थ्य केंद्र की सौगात मिलने पर ग्रामीणों में खुशी का माहौल देखने को मिला. इस दौरान ग्राम पंचायत सौखरी के सरपंच प्रतिनिधि देवी सिंह के नेतृत्व में विधायक रमेश खींची का माला और साफा पहनाकर स्वागत एवं सम्मान किया गया.

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