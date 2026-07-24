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बारिश के बाद घूमने निकले थे तीन दोस्त, अलवर में ट्रक ने ली युवती की जान

Road Accident Rajasthan: राजस्थान के अलवर शहर में गुरुवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में ट्रक की टक्कर से स्कूटी सवार युवती की मौत हो गई, जबकि दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा ट्रांसपोर्ट नगर पुलिया के पास हुआ. तीनों बारिश के बाद घूमने निकले थे. हादसे के बाद अस्पताल में परिजनों और स्थानीय लोगों ने हंगामा भी किया.

Edited byAnsh Raj
Published: Jul 24, 2026, 08:41 AM|Updated: Jul 24, 2026, 08:41 AM
बारिश के बाद घूमने निकले थे तीन दोस्त, अलवर में ट्रक ने ली युवती की जान
Image Credit: Alwar Accident:

Alwar Accident: अलवर कोतवाली थाना क्षेत्र में गुरुवार शाम एक भीषण सड़क हादसे में युवती की मौत हो गई, जबकि स्कूटी सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा आर्ट्स कॉलेज के सामने ट्रांसपोर्ट नगर पुलिया के पास हुआ, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी को टक्कर मार दी.

जानकारी के अनुसार, मालाखेड़ा क्षेत्र के भंडोडी निवासी दशरथ सिंह और उसका दोस्त प्रदीप अलवर में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और 60 फीट रोड पर किराए के मकान में रहते हैं. प्रदीप की पहचान दशरथ की रिश्तेदार लक्ष्मी से हुई थी. गुरुवार शाम बारिश के बाद तीनों एक ही स्कूटी पर घूमने निकले थे और जेल चौराहे के पास पार्क की ओर जा रहे थे.

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इसी दौरान ट्रांसपोर्ट नगर पुलिया से उतर रहे ट्रक ने उनकी स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी. हादसा इतना भीषण था कि लक्ष्मी उछलकर सड़क पर गिर गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई, जबकि दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए.


हादसे के तुरंत बाद पास स्थित खटीक छात्रावास के छात्र मौके पर पहुंचे और घायलों को राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय पहुंचाया. वहां डॉक्टरों ने लक्ष्मी को मृत घोषित कर दिया, जबकि दोनों घायलों को ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कर उपचार शुरू किया गया. शव को मोर्चरी में रखवाया गया है और शुक्रवार सुबह पोस्टमार्टम किया जाएगा. मृतका लक्ष्मी काला कुआं क्षेत्र की निवासी थी और मालाखेड़ा के एक निजी विद्यालय में कार्यरत थी.

इधर, घटना की सूचना मिलने पर मृतका के परिजन अस्पताल पहुंचे, जहां हंगामा हो गया. आरोप है कि कुछ लोगों ने मृतका के साथ स्कूटी सवार घायलों के साथ मारपीट भी की. सूचना पर पुलिस मौके के लिए रवाना हुई, लेकिन उससे पहले एक घायल युवक प्रदीप वहां से चला गया, जबकि दूसरे युवक दशरथ को पुलिस ने सुरक्षा में लेकर थाने पहुंचाया. पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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