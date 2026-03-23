Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app
google preferred
On GooglePrefer Zeenews

अलवर में चोरों का आतंक, अलग-अलग जगहों से दो बाइक चोरी, CCTV में चोर कैद

Alwar News: अलवर शहर में बाइक चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं. ताजा मामलों में कोतवाली थाना और सदर थाना क्षेत्र से दो अलग-अलग बाइक चोरी की घटनाएं सामने आई हैं.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByJugal Kishore
Published:Mar 23, 2026, 09:12 PM IST | Updated:Mar 23, 2026, 09:12 PM IST

Trending Photos

राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं सेब मालपुआ, जानें रेसिपी और फायदे
7 Photos
Rajasthani Apple Malpua

राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं सेब मालपुआ, जानें रेसिपी और फायदे

मेरे पिता मजदूरी करते हैं, मेरी मां अनपढ़ हैं-NSUI राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़
5 Photos
NSUI Vinod Jakhar

मेरे पिता मजदूरी करते हैं, मेरी मां अनपढ़ हैं-NSUI राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़

तेजी से भागते हुए सोने-चांदी के भाव गिरे औंधे मुंह! जानें जयपुर सराफा बाजार के ताजा रेट
6 Photos
Jaipur Gold Silver Price

तेजी से भागते हुए सोने-चांदी के भाव गिरे औंधे मुंह! जानें जयपुर सराफा बाजार के ताजा रेट

PM किसान 23वीं किस्त पर सबसे बड़ा अपडेट! जानें कब आपके खाते में आएंगे 2000 रुपये
7 Photos
pm kisan samman Nidhi

PM किसान 23वीं किस्त पर सबसे बड़ा अपडेट! जानें कब आपके खाते में आएंगे 2000 रुपये

अलवर में चोरों का आतंक, अलग-अलग जगहों से दो बाइक चोरी, CCTV में चोर कैद

Alwar News: राजस्थान के अलवर शहर में बाइक चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं. ताजा मामलों में कोतवाली थाना और सदर थाना क्षेत्र से दो अलग-अलग बाइक चोरी की घटनाएं सामने आई हैं. अज्ञात चोर दोनों जगहों से बाइक चुराकर फरार हो गए. पुलिस ने दोनों मामलों में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पहली घटना सदर थाना क्षेत्र की है. परिवादी अनीश कुमार (एडवोकेट) के अनुसार, उन्होंने 21 मार्च की रात अपनी बाइक शालीमार टॉवर के नीचे पार्किंग में खड़ी की थी. अगली सुबह बाइक गायब मिली. घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें दो संदिग्ध युवक पहले पार्किंग के आसपास घूमते नजर आते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

इसके बाद एक युवक मुंह ढककर आता है और बाइक का लॉक तोड़कर फरार हो जाता है. फुटेज में चोरों की गतिविधियां साफ दिखाई दे रही हैं. दूसरी घटना कोतवाली थाना क्षेत्र की है. परिवादी अर्जुन सिंह ने बताया कि वह टैगोर पार्क, लाजपत नगर स्कीम नंबर-2 में दोस्तों से मिलने गए थे.

उन्होंने अपनी बाइक पार्क के गेट के बाहर खड़ी की थी. करीब एक घंटे बाद लौटने पर बाइक गायब मिली. आसपास काफी तलाश और पूछताछ के बावजूद वाहन का कोई सुराग नहीं लग पाया. दोनों मामलों में पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज और अन्य सुरागों के आधार पर आरोपियों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है और जल्द ही चोरों को पकड़ने का दावा किया गया है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंAlwar Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news