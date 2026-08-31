/अलवर में टिकट बंटवारे पर BJP में बगावत, दो मंडल अध्यक्षों ने दिया इस्तीफा

BJP Ticket Distribution: नगर निगम चुनाव से ठीक पहले अलवर बीजेपी में टिकट वितरण को लेकर विरोध खुलकर सामने आ गया है. पार्टी की ओर से 65 वार्डों के संभावित टिकट तय किए जाने के बाद कई स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखने को मिल रही है. विरोध इतना बढ़ा कि दो मंडल अध्यक्षों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया. कुछ अन्य पदाधिकारियों ने भी टिकट बंटवारे की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं.

पार्टी के अंदर उठे इस विरोध ने चुनाव से पहले संगठन की चिंता बढ़ा दी है. नाराज नेताओं का कहना है कि लंबे समय से पार्टी के लिए काम कर रहे कार्यकर्ताओं की दावेदारी को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया.

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11 वार्डों में कार्यकर्ताओं की अनदेखी का आरोप

विवेकानंद मंडल अध्यक्ष जितेंद्र सिंह राठौड़ ने टिकट वितरण से नाराज होकर अपने पद से इस्तीफा दिया है. उनका कहना है कि उनके मंडल के अंतर्गत आने वाले 11 वार्डों में कई कार्यकर्ता वर्षों से संगठन के लिए मेहनत कर रहे हैं. इसके बावजूद टिकट वितरण में उनकी दावेदारी को नजरअंदाज किया गया. राठौड़ ने आरोप लगाया कि पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं की जगह कांग्रेस की पृष्ठभूमि से जुड़े नेताओं को प्राथमिकता दी गई है. उनके मुताबिक, इससे उन कार्यकर्ताओं में निराशा है, जिन्होंने लंबे समय तक संगठन को मजबूत करने के लिए जमीन पर काम किया.



केशव मंडल अध्यक्ष ने भी छोड़ा पद

इसी तरह केशव मंडल अध्यक्ष महेश निहलवानी ने भी टिकट बंटवारे से नाराज होकर इस्तीफा दे दिया. निहलवानी का कहना है कि उन्होंने संगठन के लिए लंबे समय तक घर-घर जाकर काम किया और पार्टी की गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाई. उनका आरोप है कि टिकट देने में पुराने और सक्रिय कार्यकर्ताओं के बजाय बाहरी चेहरों और दूसरे दलों से जुड़े लोगों को प्राथमिकता दी गई. यही वजह है कि उन्होंने अपने पद से हटने का फैसला किया.



संजू यादव और मधु आर्य ने भी जताई नाराजगी

टिकट वितरण को लेकर विरोध सिर्फ मंडल अध्यक्षों तक सीमित नहीं है. बीजेपी के वरिष्ठ महामंत्री संजू यादव ने भी टिकट प्रक्रिया को लेकर असंतोष जताया है. वहीं महिला मोर्चा की प्रमुख पदाधिकारी मधु आर्य ने भी पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है. इन नेताओं की नाराजगी ऐसे समय सामने आई है, जब निकाय चुनाव को लेकर पार्टी का अभियान तेज होना है. टिकट वितरण के बाद कई वार्डों में संभावित प्रत्याशियों और उनके समर्थकों के बीच समीकरण तेजी से बदल रहे हैं.



चुनाव से पहले संगठन के सामने चुनौती

नाराज पदाधिकारियों का कहना है कि निकाय चुनाव में जमीनी कार्यकर्ताओं की भूमिका सबसे अहम होती है. वार्ड स्तर पर कार्यकर्ता ही मतदाताओं से संपर्क करते हैं और पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने का काम करते हैं. ऐसे में यदि टिकट को लेकर यही कार्यकर्ता नाराज हो गए तो इसका असर चुनावी तैयारी पर पड़ सकता है. हालांकि, अभी सामने आए नाम संभावित टिकट वितरण से जुड़े हैं और पार्टी की ओर से अंतिम स्थिति स्पष्ट होना बाकी है. आने वाले दिनों में बीजेपी के भीतर नाराज नेताओं को मनाने की कोशिश होती है या विरोध और बढ़ता है, इस पर सबकी नजर रहेगी.