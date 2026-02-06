3 बिस्वा जमीन के लिए भतीजे भूल गए चाचा का प्यार, पहले रास्ते में घेरा, फिर दे लाठी-दे लाठी किए ताबड़तोड़ वार

Alwar News: अलवर जिले के राजगढ़ थाना क्षेत्र से रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां जमीन विवाद ने खून के रिश्तों को भी तार-तार कर दिया. खरकड़ी चावंड सिंह गांव में दो भतीजों ने अपने ही बुजुर्ग चाचा पर लाठी-डंडों से बेरहमी से हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग को इलाज के लिए अलवर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है.
Alwar Crime News: राजस्थान के अलवर में पीड़ित की पहचान 62 वर्षीय दयाचंद पुत्र स्वर्गीय निवासी खरकड़ी चावंड सिंह गांव के रूप में हुई है. परिजनों के अनुसार दयाचंद जिस स्थान पर वर्षों से रह रहा है, उसके पास की करीब तीन बिस्वा जमीन को उसका सगा भाई खेमचंद और उसके बेटे हुकम व गुलाब जबरन खाली कराना चाहते थे. इसी जमीन विवाद को लेकर पहले भी परिवार में कहासुनी और मारपीट हो चुकी थी.
परिजनों ने बताया कि 2 फरवरी की शाम खेमचंद और उसके दोनों बेटों ने दयाचंद को गांव में घेर लिया. इसके बाद तीनों ने मिलकर उस पर लाठी-डंडों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. हमले में दयाचंद के सिर और पीठ पर गंभीर चोटें आईं, जिससे वह मौके पर ही बेहोश हो गया.
घायल अवस्था में पहले उसे राजगढ़ अस्पताल ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए अलवर जिला अस्पताल रेफर कर दिया. फिलहाल दयाचंद का इलाज अलवर में जारी है.
पीड़ित की चार बेटियां हैं, जिनमें दो विवाहित और दो अविवाहित हैं. बड़ी बेटी ममता देवी ने आरोप लगाया कि घटना के बाद पुलिस उन्हें राजगढ़ अस्पताल से पुलिस जीप में गांव छोड़कर चली गई. उनका यह भी आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने जीप से छोड़ते समय पैसों की मांग की थी, हालांकि बाद में बिना पैसे लिए पुलिस वापस चली गई.
परिजनों का कहना है कि इस पूरे मामले में पुलिस की कार्रवाई संतोषजनक नहीं है और जांच को लेकर लगातार टालमटोल की जा रही है. मजबूरी में परिजनों को घायल दयाचंद को अलवर जिला अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा.
वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जांच के तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
