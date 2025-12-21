Zee Rajasthan
नीलगाय के भेष में अचानक बाइक के सामने पहुंचे यमराज! मजदूर युवकों के लेकर हुए फुर्र

Rajasthan Accident: अलवर जिले में विजय मंदिर थाना क्षेत्र में शनिवार देर शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई. यह हादसा सड़क पर नीलगाय से बाइक टकरा जाने के कारण हुआ.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Jugal Kishore
Published: Dec 21, 2025, 11:28 PM IST | Updated: Dec 21, 2025, 11:28 PM IST

नीलगाय के भेष में अचानक बाइक के सामने पहुंचे यमराज! मजदूर युवकों के लेकर हुए फुर्र

Rajasthan Accident: राजस्थान के अलवर जिले में विजय मंदिर थाना क्षेत्र में शनिवार देर शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई. यह हादसा मोटल होटल के पास उस समय हुआ, जब अचानक सड़क पर नीलगाय आ जाने से बाइक अनियंत्रित होकर उससे टकरा गई.

हादसे में बाइक सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना मिलते ही विजय मंदिर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को सरकारी वाहन से तत्काल अलवर जिला अस्पताल भिजवाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

विजय मंदिर थाने के एएसआई निहाल सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, यह दुर्घटना नीलगाय से टकराने के कारण हुई है. मृतकों ने हेलमेट नहीं पहना हुआ था, जिससे सिर में गंभीर चोट लगने के कारण उनकी जान नहीं बच सकी.

मृतकों की पहचान रामधन (32) पुत्र निवासी अमृतवास और शेर सिंह (33) निवासी अमृतवास के रूप में हुई है. दोनों युवक मजदूरी के सिलसिले में अलवर आए हुए थे और काम समाप्त होने के बाद देर शाम अपने गांव लौट रहे थे. इसी दौरान मोटल होटल के पास अचानक नीलगाय सामने आ जाने से यह भीषण हादसा हो गया.

पुलिस ने बताया कि रामधन विवाहित था और उसके दो छोटे बच्चे हैं, जबकि शेर सिंह अविवाहित था. दोनों की असमय मौत से अमृतवास गांव में शोक की लहर फैल गई है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

फिलहाल दोनों शवों को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. परिजनों के पहुंचने के बाद रविवार सुबह पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर शव उन्हें सौंपे जाएंगे. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

वहीं स्थानीय लोगों ने सड़क पर आवारा पशुओं की बढ़ती समस्या पर चिंता जताते हुए प्रशासन से ठोस कदम उठाने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह के हादसों को रोका जा सके.

वहीं स्थानीय लोगों ने सड़क पर आवारा पशुओं की बढ़ती समस्या पर चिंता जताते हुए प्रशासन से ठोस कदम उठाने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह के हादसों को रोका जा सके.

