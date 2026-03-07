Alwar News: अलवर जिले के खैरथल-तिजारा जिले के छोटे से गांव इकरोटियां से निकलकर सिविल सेवा परीक्षा में 237वीं रैंक हासिल करने वाले नीतीश यादव आज पूरे इलाके के लिए प्रेरणा बन गए हैं. नीतीश की सफलता जितनी बड़ी है, उतनी ही सादगी भरी उनकी जिंदगी भी है.

रिजल्ट आने के अगले ही दिन जब सफलता का जश्न पूरे इलाके में मनाया जा रहा था. उसी समय नीतीश यादव अपने घर पर बिल्कुल सामान्य तरीके से अपने कपड़े धोते नजर आए, उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि जिले का नाम रोशन करने वाले इस होनहार बेटे को तलाशते हुए मीडिया उनके घर तक पहुंच जाएगी.

फूल-मालाओं के साथ नीतीश का स्वागत

वहीं, कुछ ही देर में यह खबर पूरे गांव में फैल गई और देखते ही देखते हजारों की संख्या में ग्रामीण नीतीश के घर पहुंच गए. गांव वालों ने फूल-मालाओं के साथ नीतीश का स्वागत किया और उनकी इस बड़ी उपलब्धि पर सम्मानित किया. नीतीश की इस सफलता के पीछे उनके पिता जसवंत यादव का संघर्ष भी किसी प्रेरणा से कम नहीं है. सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने बेटे की पढ़ाई में कभी कोई कमी नहीं आने दी.

खाने में सब्जी की कटौती

महज थोड़ी सी जमीन के सहारे परिवार का गुजारा करने वाले जसवंत यादव दिन में प्राइवेट नौकरी करते थे और रात के समय खेतों में काम करके बेटे की पढ़ाई का खर्च उठाते थे. जब नीतीश ने 12वीं कक्षा पास की तो उनके पिता ने बड़े सपनों के साथ उन्हें कोटा भेजा, ताकि वह जेईई की तैयारी कर सकें. बेटे की पढ़ाई में कोई बाधा न आए, इसके लिए पिता ने अपने जीवन में भी कई त्याग किए. यहां तक कि खर्च बचाने के लिए उन्होंने अपने खाने में सब्जी तक की कटौती कर दी.

मेहनत और सादगी

आज नीतीश यादव की मेहनत और सादगी ने न सिर्फ खैरथल-तिजारा जिले बल्कि पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है. उनकी यह कहानी समाज के लिए एक बड़ा संदेश भी है कि अगर इरादे मजबूत हों और मेहनत लगातार की जाए, तो सीमित संसाधन भी सफलता की राह में रुकावट नहीं बन सकते.

बता दें कि बीते दिन यानी 6 मार्च को सिविल सर्विस परीक्षा 2025 का फाइनल रिजल्ट जारी हुआ, जिसमें राजस्थान के रहने वाले डॉ. अनुज अग्निहोत्री ने देशभर में टॉप किया. इसके अलावा प्रदेश के कई जिलों में उम्मीदवारों ने UPSC परीक्षा पास कर अपना, परिवार और शहर का नाम रोशन किया है.

