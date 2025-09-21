Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

नौगांव के मुबारिकपुर में श्री राम मंदिर तोड़फोड़ से तनाव, बाजार बंद, धरना शुरू

Alwar News: नौगावा के मुबारिकपुर कस्बे में मंदिर तोड़ने के विरोध में आज कस्बा पूरी तरह बंद है. और गांव के सभी जिम्मेदार लोगों ने एक मंच से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. और प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर 24 घंटे में अपराधी नहीं पकड़े गए. तो रास्ता जाम सहित अन्य आंदोलन किए जाएंगे.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Swadesh kapil
Published: Sep 21, 2025, 01:53 PM IST | Updated: Sep 21, 2025, 01:53 PM IST

Trending Photos

मुगल साम्राज्य की वो रानी, जिसे अपने ही बेटे से हो गया था प्यार!
6 Photos
Mughal

मुगल साम्राज्य की वो रानी, जिसे अपने ही बेटे से हो गया था प्यार!

फतेह सागर से लेकर सज्जनगढ़ तक – उदयपुर के ये पिकनिक स्पॉट्स कर देंगे मंत्रमुग्ध
8 Photos
Rajasthan Places To Visit

फतेह सागर से लेकर सज्जनगढ़ तक – उदयपुर के ये पिकनिक स्पॉट्स कर देंगे मंत्रमुग्ध

राजस्थान के इन इलाकों में तूफान के साथ बारिश का अलर्ट जारी, जानें ताजा अपडेट
7 Photos
rajasthan weathaer update

राजस्थान के इन इलाकों में तूफान के साथ बारिश का अलर्ट जारी, जानें ताजा अपडेट

'फिट इंडिया - खेलो इंडिया' का जोश, अलवर की सड़कों पर दौड़े हजारों युवा, बच्चे और बुजुर्ग
6 Photos
alwar news

'फिट इंडिया - खेलो इंडिया' का जोश, अलवर की सड़कों पर दौड़े हजारों युवा, बच्चे और बुजुर्ग

नौगांव के मुबारिकपुर में श्री राम मंदिर तोड़फोड़ से तनाव, बाजार बंद, धरना शुरू

Alwar News: राजस्थान के नौगांव कस्बे के मुबारिकपुर बस स्टैंड पर स्थित 43 साल पुराने श्री राम मंदिर में तोड़फोड़ की घटना ने स्थानीय लोगों में आक्रोश फैला दिया. इस घटना के विरोध में कस्बे का बाजार पूरी तरह बंद रहा, और आमजन की आहत भावनाओं को देखते हुए सर्व समाज की बैठक आयोजित की जा रही है. गुस्साए लोगों ने पुलिस को 24 घंटे के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार करने का अल्टीमेटम दिया है, साथ ही चेतावनी दी है कि कार्रवाई न होने पर उग्र प्रदर्शन किया जाएगा.

स्थानीय लोग आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए हैं. उपसरपंच ने बताया कि वह सुबह 12 बजे मौके पर पहुंचे, लेकिन पत्थरबाजी के कारण बदमाश भाग निकले. रामगढ़ थाना अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और आश्वासन दिया कि प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा.

थाना अधिकारी ने कहा, "आमजन महसूस करेंगे कि पुलिस ने एक अनुकरणीय कार्रवाई की है, ताकि भविष्य में कोई और ऐसा दुस्साहस न करे." यह घटना क्षेत्र में तनाव का कारण बनी हुई है, और लोग प्रशासन से त्वरित न्याय की उम्मीद कर रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now


इस मौके पर मौजूद उप सरपंच गुरविंदर सिंह ने बताया कि रात 11:19 पर मुझे पता चला. जब मैं मौके पर पहुंचा तो जेसीबी मंदिर में तोड़फोड़ कर रही थी. हमने उन्हें मना किया. उसके बाद ट्रैक्टर को बाहर निकाला गया. फिर कुछ युवा आगे आए. फिर पथराव की स्थिति पैदा हो गई. उन्होंने भी पथराव करने की कोशिश की और उन्होंने बताया कि आज इस घटना के विरोध में बाजार पूरी तरह बंद है.कल 22 सितंबर को भी बाजार बंद रहेंगे.उन्होंने अपराधियों को शीघ्र गिरफ्तारी की मांग करते हुए कहा है कि 24 घंटे का पुलिस को समय है. उसके बाद यह मामला और तूल पकड़ सकता है.

इधर मौके पर पहुंचे रामगढ़ पुलिस के थाना प्रभारी विजेंद्र सिंह ने बताया कि जिस तरह की हरकत उन्होंने की है .अगर यह मंदिर भी नहीं होता और दूसरी जगह भी होता. तो यह कानून की नजर में पूरी तरह गलत है. कानून अपना काम करेगा.उन्होंने मौके पर मौजूद लोगों को विश्वास दिलाया. कि इस मामले में आमजन की भावना आहत हुई है. इसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ेगा. और आप सभी महसूस करोगे कि पुलिस ने एक अनुकरणीय कार्रवाई की है. जिससे अन्य लोगों का दुस्साहस पैदा नहीं हो. उन्होंने आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है.

Tags

Trending news