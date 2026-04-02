अलवर में नीम-हकीमों और फर्जी डॉक्टरों पर चला शिकंजा, विजिलेंस टीम पहुंचते ही कई झोलाछाप फरार

Khairli fake doctors: अलवर जिले के खेड़ली कस्बे में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की विजिलेंस टीम ने फर्जी डिग्रीधारियों और झोलाछाप डॉक्टरों पर शिकंजा कसा। टीम के पहुंचते ही कई नीम-हकीम और कथित डॉक्टर अपने क्लिनिक छोड़कर फरार हो गए.
Trending Photos
Alwar News: अलवर जिले के खेड़ली कस्बे में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की विजिलेंस टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी डिग्रीधारी चिकित्सकों और झोलाछापों पर शिकंजा कसा. टीम के पहुंचते ही कई नीम-हकीम और कथित डॉक्टर अपने क्लिनिक व दुकानें छोड़कर मौके से फरार हो गए.
जयपुर से पहुंचे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के निदेशक (आरसीएच) डॉ. मनमोहन मित्तल, डिप्टी डायरेक्टर डॉ. यदुराज सिंह, खेड़ली के बीसीएमओ डॉ. अमरजीत गुर्जर और उपजिला अस्पताल के पीएमओ डॉ. अंकित जेटली सहित टीम ने कस्बे में करीब आधा दर्जन स्थानों पर जांच की.
कार्रवाई के दौरान दो बंगाली क्लिनिक, एक नर्सिंग होम और दो अन्य प्राइवेट नीम-हकीमों के ठिकानों पर छापेमारी की गई. वहीं, समूची रोड पर स्थित दो झोलाछाप अपनी दुकानें बंद कर मौके से भाग निकले.
विजिलेंस टीम ने जांच के दौरान आवश्यक दस्तावेज और अन्य सामग्री जब्त की. टीम के आने की सूचना मिलते ही कस्बे में झोलाछाप डॉक्टरों में हड़कंप मच गया. हालांकि टीम के जाने के बाद कुछ लोग डर के माहौल में वापस अपनी दुकानों पर लौटे.
गौरतलब है कि क्षेत्र में कई लोग फर्जी डिग्री के आधार पर गंभीर बीमारियों का इलाज कर रहे हैं, जिसे लेकर स्थानीय लोगों ने ऐसे चिकित्सकों की डिग्रियों की जांच की मांग उठाई है. प्रदेश में इन दिनों फर्जी डिग्रीधारी डॉक्टरों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत खेड़ली-कठूमर क्षेत्र में भी जांच और तेज होने की संभावना है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Alwar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!