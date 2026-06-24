/पहाड़ों की ब्लास्टिंग से दहला गांव, घरों में गिरे पत्थर, मकानों में आई दरारें, पत्थर सिर पर रखकर किया प्रदर्शन

Rajasthan News: अलवर जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र के ललावंडी गांव में पहाड़ों पर की जा रही भारी ब्लास्टिंग को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा मंगलवार को खुलकर सामने आया. गांव के सैकड़ों महिला-पुरुषों ने रामगढ़ तहसील मुख्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की. ग्रामीणों का आरोप है कि लगातार हो रही ब्लास्टिंग से गांव में भय का माहौल बना हुआ है तथा लोगों के जीवन और संपत्ति पर खतरा मंडरा रहा है.



घरों तक पहुंचे पत्थर, टला बड़ा हादसा

ग्रामीणों के अनुसार सोमवार शाम करीब चार बजे हुई तेज ब्लास्टिंग के दौरान बड़े-बड़े पत्थर हवा में उछलकर लगभग 200 मीटर दूर आबादी क्षेत्र तक पहुंच गए. कई पत्थर घरों, आंगनों और रास्तों में आकर गिरे, जिससे लोगों में अफरा-तफरी मच गई. ग्रामीणों का कहना है कि यदि उस समय कोई व्यक्ति इन पत्थरों की चपेट में आ जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था. घटना के बाद से गांव के लोग भय और असुरक्षा की भावना के बीच जीवन यापन करने को मजबूर हैं.

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अनोखे तरीके से जताया विरोध

मंगलवार दोपहर ग्रामीण रामगढ़ तहसील रंगमंच से रैली के रूप में रवाना हुए और एसडीएम कार्यालय पहुंचे. विरोध प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने ब्लास्टिंग के बाद गांव में गिरे पत्थरों को अपने सिर पर रखकर प्रशासन के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया. इस प्रदर्शन ने सभी का ध्यान आकर्षित किया और ग्रामीणों की पीड़ा को प्रभावी ढंग से सामने रखा.



मकानों में दरारें, भूकंप जैसे महसूस हो रहे झटके

ग्रामीणों ने ज्ञापन में आरोप लगाया कि लंबे समय से जारी ब्लास्टिंग के कारण मकानों में दरारें पड़ने लगी हैं. ब्लास्टिंग के समय पूरे गांव में कंपन महसूस होता है और लोगों को भूकंप जैसे हालात का अनुभव होता है. ग्रामीणों का कहना है कि सोमवार की ब्लास्टिंग इतनी तेज थी कि पूरा गांव हिल गया और लोग घरों से बाहर निकल आए.



कार्रवाई नहीं हुई तो होगा बड़ा आंदोलन

एसडीएम की अनुपस्थिति में ग्रामीणों ने तहसीलदार अंकित गुप्ता को ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच कराने और आबादी क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की. ग्रामीणों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि जल्द ही ब्लास्टिंग गतिविधियों पर नियंत्रण नहीं किया गया और उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा.

प्रदर्शन में परमजीत कौर, अमरजीत सिंह, धर्मेंद्र यादव, जसपाल महावर, प्रभाजोत कौर, नीतीश कुमार, धारासिंह, संजीदा और रविंदर कुमार सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल रहे. इस दौरान प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई.

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