Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Alwar
  • /पहाड़ों की ब्लास्टिंग से दहला गांव, घरों में गिरे पत्थर, मकानों में आई दरारें, पत्थर सिर पर रखकर किया प्रदर्शन

पहाड़ों की ब्लास्टिंग से दहला गांव, घरों में गिरे पत्थर, मकानों में आई दरारें, पत्थर सिर पर रखकर किया प्रदर्शन

Ramgarh Blasting: अलवर जिले के रामगढ़ क्षेत्र के ललावंडी गांव में पहाड़ों पर हो रही भारी ब्लास्टिंग के विरोध में ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन किया. ग्रामीणों का आरोप है कि ब्लास्टिंग के दौरान बड़े पत्थर आबादी क्षेत्र तक पहुंच रहे हैं, जिससे लोगों की जान को खतरा है और मकानों में दरारें पड़ रही हैं. ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और जल्द कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी.

Edited byAnsh RajReported byJugal Kishore
Published: Jun 24, 2026, 09:11 AM|Updated: Jun 24, 2026, 09:11 AM
पहाड़ों की ब्लास्टिंग से दहला गांव, घरों में गिरे पत्थर, मकानों में आई दरारें, पत्थर सिर पर रखकर किया प्रदर्शन
Image Credit: Rajasthan News

Rajasthan News: अलवर जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र के ललावंडी गांव में पहाड़ों पर की जा रही भारी ब्लास्टिंग को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा मंगलवार को खुलकर सामने आया. गांव के सैकड़ों महिला-पुरुषों ने रामगढ़ तहसील मुख्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की. ग्रामीणों का आरोप है कि लगातार हो रही ब्लास्टिंग से गांव में भय का माहौल बना हुआ है तथा लोगों के जीवन और संपत्ति पर खतरा मंडरा रहा है.


घरों तक पहुंचे पत्थर, टला बड़ा हादसा
ग्रामीणों के अनुसार सोमवार शाम करीब चार बजे हुई तेज ब्लास्टिंग के दौरान बड़े-बड़े पत्थर हवा में उछलकर लगभग 200 मीटर दूर आबादी क्षेत्र तक पहुंच गए. कई पत्थर घरों, आंगनों और रास्तों में आकर गिरे, जिससे लोगों में अफरा-तफरी मच गई. ग्रामीणों का कहना है कि यदि उस समय कोई व्यक्ति इन पत्थरों की चपेट में आ जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था. घटना के बाद से गांव के लोग भय और असुरक्षा की भावना के बीच जीवन यापन करने को मजबूर हैं.

Add Zee News as a Preferred Source


अनोखे तरीके से जताया विरोध
मंगलवार दोपहर ग्रामीण रामगढ़ तहसील रंगमंच से रैली के रूप में रवाना हुए और एसडीएम कार्यालय पहुंचे. विरोध प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने ब्लास्टिंग के बाद गांव में गिरे पत्थरों को अपने सिर पर रखकर प्रशासन के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया. इस प्रदर्शन ने सभी का ध्यान आकर्षित किया और ग्रामीणों की पीड़ा को प्रभावी ढंग से सामने रखा.


मकानों में दरारें, भूकंप जैसे महसूस हो रहे झटके
ग्रामीणों ने ज्ञापन में आरोप लगाया कि लंबे समय से जारी ब्लास्टिंग के कारण मकानों में दरारें पड़ने लगी हैं. ब्लास्टिंग के समय पूरे गांव में कंपन महसूस होता है और लोगों को भूकंप जैसे हालात का अनुभव होता है. ग्रामीणों का कहना है कि सोमवार की ब्लास्टिंग इतनी तेज थी कि पूरा गांव हिल गया और लोग घरों से बाहर निकल आए.


कार्रवाई नहीं हुई तो होगा बड़ा आंदोलन
एसडीएम की अनुपस्थिति में ग्रामीणों ने तहसीलदार अंकित गुप्ता को ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच कराने और आबादी क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की. ग्रामीणों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि जल्द ही ब्लास्टिंग गतिविधियों पर नियंत्रण नहीं किया गया और उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा.

प्रदर्शन में परमजीत कौर, अमरजीत सिंह, धर्मेंद्र यादव, जसपाल महावर, प्रभाजोत कौर, नीतीश कुमार, धारासिंह, संजीदा और रविंदर कुमार सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल रहे. इस दौरान प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Alwar News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


ट्रेंडिंग न्यूज़

सवाई माधोपुर के अग्निवीर रामवीर गुर्जर का शानदार स्वागत, 4KM लंबा जुलूस निकला

पावटा अस्पताल मामला: OT जांच में नहीं मिला संक्रमण, अब SOP और दवा सप्लाई पर फोकस

झुंझुनूं पहुंचे राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, धीर कंवर बताया को बताया 'राजस्थान की कैकेई'

ताबड़तोड़ बारिश का अलर्ट, राजस्थान के 13 जिलों में गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल!

नागौर-जोधपुर सीमा पर भीषण सड़क हादसा, ट्रेलर-कार टक्कर में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, कार के उड़ गए परखच्चे

माउंट आबू में महिलाओं के दो पक्षों में जमकर मारपीट, वीडियो वायरल, देखें Video

राजस्थान में गोल्ड-सिल्वर के रेट में महा गिरावट, जानें आपके शहर में क्या है ताजा रेट

सोने-चांदी की कीमतों में भारी गिरावट, बाजार में अचानक छाया सन्नाटा! जानें ताजा भाव

जोधपुर में डिजायर मंदिर के चर्चे, बीजेपी MLA बोले- डिजायर सिस्टम में मेरी रूचि नहीं

डायबिटीज के साथ अच्छी जिंदगी जिएं: डॉक्टर चाहते हैं कि आप वजन और डायबिटीज के बारे में ये बातें समझें

बीकानेर में मजदूर मां की गैर मौजूदगी में घर में घुसा अधेड़, 13 साल की मासूम बच्ची का किया रेप

सोना-चांदी ने मारी लंबी छलांग, बढ़े दामों से बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

बारां में चारागाह भूमि को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष, 2 महिला समेत 11 लोग घायल

जयपुर में महिला फूड कार्ट संचालिका का आरोप, पुलिस ने फेंका खौलता पानी, कई हिस्से झुलसे

राजस्थान में 23 जून को इन जिलों में तेज हवाओं और बारिश की चेतावनी, अलर्ट जारी

झुंझुनूं के बीडीके अस्पताल में पालना गृह में मिली नवजात, ICU में जिंदगी की जंग जारी

लखनऊ हादसे के बाद जयपुर में हड़कंप! 20+ कोचिंग सेंटर सील, सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा खुलासा

Churu: जीण माता मंदिर के पास पड़ा था किसान का शव, गले पर मिला कपड़ा और निशान

आसमान से जमीन पर आकर गिरे सोना-चांदी के दाम, सराफा बाजार में हड़कंप! जानें रेट

राजस्थान के 10 जिलों में पलटी मारने वाला है मौसम, आंधी-तूफान के साथ इन शहरों में ताबड़तोड़ बारिश का अलर्ट

OMG! राजस्थान में गोल्ड-सिल्वर के दाम में भयंकर गिरावट! जल्दी से बनवा लो गोल्ड-सिल्वर की ज्वेलरी

मानसून के साथ बदलेगी राजस्थान पर्यटन की तस्वीर,खाटूश्यामजी में नया रेलवे स्टेशन और आमेर में आधुनिक पार्किंग से बढ़ेगा फुटफॉल

राजस्थान के इन जिलों में एक हफ्ते बैक टू बैक बारिश का दौर शुरू, 22 से 28 जून तक के लिए IMD ने जारी किया अलर्ट

जयपुर में महिला पर तेजाब हमला, बॉयफ्रेंड ने पार्क में बुलाकर वारदात को दिया अंजाम

जयपुर की 30 से ज्यादा कॉलोनियों में आज बिजली कटौती, मेंटेनेंस के लिए शटडाउन

राजस्थान में अगले कुछ घंटों में बदल जाएगा मौसम! 24 जिलों में गरज-चमक, तेज आंधी और बारिश का अलर्ट

रात में ड्यूटी, सुबह नौकरी खत्म! डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज के फैसले पर कर्मचारियों का विरोध

अगले 48 घंटे भारी-देश में फिर रफ्तार पकड़ रहा है मानसून, राजस्थान के इन हिस्सों में जून के अंत में पलटेगा मौसम

'गधे-घोड़े, भैंस और बकरी जैसे बिकते हैं, वैसे MLA-MP बिक रहे हैं' - अशोक गहलोत

उप जिला अस्पताल के निरीक्षण पर निकले 'नंदी'! कर्मचारियों में मची अफरा-तफरी, Video Viral

TAGS:
Alwar news

About the Author

Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
पहाड़ों की ब्लास्टिंग से दहला गांव, घरों में गिरे पत्थर, मकानों में आई दरारें, पत्थर सिर पर रखकर किया प्रदर्शन
Alwar news
2
rajasthan news
3
Rajasthan Weather Update
4
monsoon 2026 update
5
Jodhpur News