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अलवर में जर्जर सड़क पर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा, रामगढ़ SDM कार्यालय पर प्रदर्शन कर बजट जांच की मांग की

Alwar Road Dispute: अलवर के रामगढ़ क्षेत्र में जर्जर सड़क से परेशान सादन का बास गांव के ग्रामीणों ने उपखंड कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और सड़क निर्माण की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा. ग्रामीणों का आरोप है कि वर्षों से खराब सड़क के कारण बरसात में आवागमन बाधित हो जाता है.

Edited byAman SinghReported byJugal Kishore
Published: Jun 30, 2026, 05:51 PM|Updated: Jun 30, 2026, 05:51 PM
अलवर में जर्जर सड़क पर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा, रामगढ़ SDM कार्यालय पर प्रदर्शन कर बजट जांच की मांग की
Image Credit: Alwar Road DisputeSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Alwar Road Dispute: राजस्थान के अलवर के रामगढ़ में जर्जर सड़क से परेशान सादन का बास गांव के ग्रामीणों का आक्रोश आखिरकार फूट पड़ा. मंगलवार को सैकड़ों ग्रामीणों, महिलाओं और युवाओं ने रामगढ़ उपखंड कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया.

SDM की अनुपस्थिति में सौंपा ज्ञापन

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ग्रामीणों ने एसडीएम की अनुपस्थिति में कार्यालय प्रतिनिधि जीतू सैनी को ज्ञापन सौंपते हुए गांव की मुख्य सड़क का जल्द निर्माण कराने और संभावित वित्तीय अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच की मांग की.

एक KM सड़क बनी बड़ी मुसीबत

ग्रामीण हनीफ खान ने बताया कि गांव से मुख्य सड़क तक जाने वाला करीब एक किलोमीटर लंबा रास्ता वर्षों से खस्ताहाल है. बरसात के दौरान यह मार्ग कीचड़ और पानी से पूरी तरह भर जाता है, जिससे स्कूली बच्चों, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों, किसानों और मरीजों का आवागमन बेहद मुश्किल हो जाता है. कई बार दोपहिया वाहन फिसलने से लोग घायल भी हो चुके हैं.

बारिश में श्मशान तक पहुंचना भी मुश्किल

ग्रामीणों ने बताया कि सबसे संवेदनशील स्थिति तब उत्पन्न होती है, जब किसी की मृत्यु हो जाती है. गांव का श्मशान घाट इसी मार्ग पर स्थित होने के कारण अंतिम यात्रा निकालना भी भारी मुश्किल बन जाता है. बारिश के दौरान हालात इतने खराब हो जाते हैं कि दाह संस्कार के लिए टेंट लगाना पड़ता है. ग्रामीणों का कहना है कि यह सिर्फ सड़क की समस्या नहीं, बल्कि मानवीय गरिमा से जुड़ा गंभीर मुद्दा है.

बजट जारी होने के बाद भी नहीं बनी सड़क

ज्ञापन में यह भी आरोप लगाया गया कि सड़क निर्माण के लिए पहले बजट स्वीकृत होने की बातें सामने आई थीं, लेकिन आज तक कोई कार्य नहीं हुआ. इससे ग्रामीणों में भारी रोष है. उन्होंने मांग की हौ कि यदि बजट जारी हुआ था, तो उसका उपयोग कहां हुआ, इसकी पारदर्शी जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.

बड़े जनआंदोलन की चेतावनी

ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही सड़क निर्माण शुरू नहीं किया गया और मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हुई, तो वे बड़ा जनआंदोलन करने को मजबूर होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी. प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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