/अलवर में जर्जर सड़क पर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा, रामगढ़ SDM कार्यालय पर प्रदर्शन कर बजट जांच की मांग की

Alwar Road Dispute: राजस्थान के अलवर के रामगढ़ में जर्जर सड़क से परेशान सादन का बास गांव के ग्रामीणों का आक्रोश आखिरकार फूट पड़ा. मंगलवार को सैकड़ों ग्रामीणों, महिलाओं और युवाओं ने रामगढ़ उपखंड कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया.

SDM की अनुपस्थिति में सौंपा ज्ञापन

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ग्रामीणों ने एसडीएम की अनुपस्थिति में कार्यालय प्रतिनिधि जीतू सैनी को ज्ञापन सौंपते हुए गांव की मुख्य सड़क का जल्द निर्माण कराने और संभावित वित्तीय अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच की मांग की.

एक KM सड़क बनी बड़ी मुसीबत

ग्रामीण हनीफ खान ने बताया कि गांव से मुख्य सड़क तक जाने वाला करीब एक किलोमीटर लंबा रास्ता वर्षों से खस्ताहाल है. बरसात के दौरान यह मार्ग कीचड़ और पानी से पूरी तरह भर जाता है, जिससे स्कूली बच्चों, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों, किसानों और मरीजों का आवागमन बेहद मुश्किल हो जाता है. कई बार दोपहिया वाहन फिसलने से लोग घायल भी हो चुके हैं.

बारिश में श्मशान तक पहुंचना भी मुश्किल

ग्रामीणों ने बताया कि सबसे संवेदनशील स्थिति तब उत्पन्न होती है, जब किसी की मृत्यु हो जाती है. गांव का श्मशान घाट इसी मार्ग पर स्थित होने के कारण अंतिम यात्रा निकालना भी भारी मुश्किल बन जाता है. बारिश के दौरान हालात इतने खराब हो जाते हैं कि दाह संस्कार के लिए टेंट लगाना पड़ता है. ग्रामीणों का कहना है कि यह सिर्फ सड़क की समस्या नहीं, बल्कि मानवीय गरिमा से जुड़ा गंभीर मुद्दा है.

बजट जारी होने के बाद भी नहीं बनी सड़क

ज्ञापन में यह भी आरोप लगाया गया कि सड़क निर्माण के लिए पहले बजट स्वीकृत होने की बातें सामने आई थीं, लेकिन आज तक कोई कार्य नहीं हुआ. इससे ग्रामीणों में भारी रोष है. उन्होंने मांग की हौ कि यदि बजट जारी हुआ था, तो उसका उपयोग कहां हुआ, इसकी पारदर्शी जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.

बड़े जनआंदोलन की चेतावनी

ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही सड़क निर्माण शुरू नहीं किया गया और मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हुई, तो वे बड़ा जनआंदोलन करने को मजबूर होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी. प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे.

