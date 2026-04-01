बानसूर के इद्रांडा गांव में खेत की तारबंदी को लेकर खूनी संघर्ष, पिता-पुत्र गंभीर घायल

Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले के बानसूर (कोटपूतली) क्षेत्र के इद्रांडा गांव में खेत की तारबंदी को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद इतना उग्र रूप ले गया कि मामला खूनी मारपीट में बदल गया. इस घटना में पिता-पुत्र दोनों के सिर में गंभीर चोटें आईं. घायलों को तुरंत बानसूर उपजिला अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद पिता की हालत गंभीर बताते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है.

विवाद की वजह

पीड़ित परिवार के अनुसार, उनके खेत में गेहूं की फसल की सुरक्षा के लिए लगाई गई तारबंदी को गांव के कुछ दबंग लोगों ने दो-तीन दिन पहले उखाड़कर सड़क पर फेंक दिया था. जब युवक अपने पिता को बाइक पर स्टैंड से गांव लौटा रहा था, तभी रास्ते में आरोपियों ने उन्हें घेर लिया और लाठी-डंडों से बुरी तरह मारपीट कर दी. इस हमले में पिता और पुत्र दोनों के सिर फट गए और खून बहने लगा.

पुलिस पर लापरवाही का आरोप

पीड़ित पक्ष ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई थी, लेकिन पुलिस समय पर मौके पर नहीं पहुंची. परिवार का आरोप है कि वे पहले भी कई बार थाने में मौखिक और लिखित शिकायत दे चुके हैं, लेकिन पुलिस ने न सिर्फ कार्रवाई नहीं की, बल्कि उन्हें ही धमकाने लगी.पीड़ित परिवार ने बानसूर विधायक पर भी आरोप लगाया है कि मारपीट आरोपियों की शह पर हुई है. उन्होंने कहा कि दिल्ली में काम करने वाले उनके परिवार को गांव में लगातार परेशान किया जा रहा है.

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अस्पताल में भर्ती

बानसूर उपजिला अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद पिता को बेहतर इलाज के लिए जयपुर या अलवर के हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है. पुत्र का इलाज अभी बानसूर अस्पताल में ही चल रहा है. दोनों की हालत को लेकर चिकित्सकों ने चिंता जताई है. गांव में तनावइस घटना के बाद इद्रांडा गांव में तनाव का माहौल बन गया है. दोनों पक्षों के बीच पुरानी रंजिश बताई जा रही है, जो अब खेत की तारबंदी के मुद्दे पर फूट पड़ी है. स्थानीय लोगों में डर का माहौल है और कई लोग घटना के बाद घरों से बाहर निकलने में हिचकिचा रहे हैं.

पीड़ित परिवार ने पुलिस प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ तुरंत FIR दर्ज करने और सख्त कार्रवाई करने की मांग की है. फिलहाल पुलिस की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.